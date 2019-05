Christian Meyer (l.) und Stephan Stindt vom TV Stuhr haben sich mit dem Abstieg abgefunden und hoffen nun auf einen versöhnlichen Abschluss der Saison. (Thorin Mentrup)

Der Klassenerhalt ist für den Fußball-Landesligisten TV Stuhr auf dem Papier zwar noch möglich, doch das Trainerduo um Christian Meyer und Stephan Stindt hat sich mit dem Abstieg in die Bezirksliga abgefunden: „Wir wollen uns vernünftig aus der Liga verabschieden und versuchen, nichts zu verschenken“, hofft TVS-Coach Meyer auf einen schönen Abschluss.

Der kommende Gegner Heeßeler SV (Anstoß: Sonntag, 15 Uhr), der in der Rückserie bisher nur ein Spiel verloren hat und derzeit auf Rang sechs steht, ist den Stuhrern trotz der knappen 1:2-Niederlage in der Hinserie positiv in Erinnerung geblieben. „Wir waren lange Zeit auf Augenhöhe und hätten tatsächlich einen Punkt mitnehmen können. Leider haben wir wie so oft den entscheidenden Gegentreffer kurz vor Schluss kassiert“, erinnert sich Meyer an die unglückliche Niederlage zurück. Dennoch wissen die Stuhrer auch, dass die Gastgeber einen großen Schritt nach vorn gemacht haben. Sie treffen also auf eine Mannschaft, „die richtig gut drauf und vor allem in Topform ist“, sagt der TVS-Trainer. Besonders Heeßels Topscorer Halil Aydemir könnte den Stuhrern Probleme bereiten. „Im Hinspiel war er schon schwer zu halten. Auf ihn müssen wir besonders aufpassen“, mahnt Meyer zur Vorsicht.

Dennoch gehen er und sein Trainerkollege optimistisch in die Partie: „Da der Abstieg feststeht, bringt es uns vielleicht etwas Lockerheit ins Spiel“, glaubt Meyer. Im Training habe sein Team einen guten Eindruck gemacht: „Wir haben in dieser Woche an unserem Kombinationsspiel gearbeitet. Das sah alles gut aus.“