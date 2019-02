Wenige Gelegenheiten boten sich Riccardo Azzarello und dem TV Stuhr. (Braunschädel)

Stuhr. Es war eine überschaubare Anzahl Landesliga-Fußballer, die der TV Stuhr in seinem ersten Vorbereitungsspiel auf die Restrunde ins Feld führte. Auf etliche Spieler mussten die beiden Trainer Stephan Stindt und Christian Meyer verzichten. Trotz dieses Engpasses schlugen sich die Rot-Weißen gegen die dritte Mannschaft des SV Werder Bremen aus der Bremen-Liga wacker und erkämpften sich ein 0:0-Unentschieden.

Die neugierigen Fußball-Fans, die sich am Kunstrasenplatz an der Pillauer Straße eingefunden hatten, warteten unter anderem vergeblich auf einen Einsatz des Torwartrückkehrers Jan-Hendrik Gronewold. „Er hat leichte Knieprobleme“, verriet Christian Meyer. Da der Keeper auf eine lange Verletztengeschichte zurückblickt, wollten die Stuhrer kein Risiko eingehen. Ähnlich war es bei Torben Drawert, der ebenfalls leicht angeschlagen war. Doch auch andere Stammkräfte wie Dimitri Steen, Fabian und Daniel Bischoff, Tim Langreder, Janis Öhlerking oder auch Janik Troue fehlten beim Testspielaufgalopp.

Stattdessen bauten Stindt und Meyer auf Spieler aus der Reserve: Torhüter Niklas-Jonah Lührs etwa zeigte vor allem im ersten Durchgang seine Klasse, als die Gastgeber gegen den SVW, der in der Vorbereitung schon einen Schritt weiter ist, unter Druck standen. Einige Male parierte Lührs stark, unter anderem gegen Elvis-Andrei Popa. Einen guten Auftritt attestierte Meyer auch Henning Sawall, der in der Innenverteidigung seinen Mann stand. Der gefühlte Neuzugang Michel Iffländer, der aufgrund von Verletzungen noch kein Landesliga-Spiel bestritten hat, zeigte auf der rechten Seite, dass er eine echte Alternative sein kann.

Insgesamt hatten die Gäste vor der Pause die besseren Chancen. Die Elf von Andreas Ernst nutzte sie jedoch nicht. Stuhr hatte die größte Gelegenheit durch René Rogalla, der nach einer Flanke von Riccardo Azzarello aus wenigen Metern am Tor vorbei köpfte. Nach dem Seitenwechsel war der TVS besser im Spiel. Bremen fehlte die Durchschlagskraft, während die Gastgeber etwas griffiger wirkten. Hochkarätige Gelegenheiten verbuchten sie allerdings auch nicht mehr. „Das 0:0 war leistungsgerecht“, fand Meyer dementsprechend. „Für uns war es ein gutes Spiel, um nach zwei Trainingseinheiten wieder reinzukommen.“ Die Stuhrer setzen ihren Testspielmarathon mit insgesamt sieben Vergleichen bis zum Punktspielstart am 10. März beim OSV Hannover am kommenden Wochenende auf Oytener Kunstrasen gegen den Lüneburger Bezirksligisten TSV Bassen fort.