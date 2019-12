Der TV Stuhr (M. Tim Langreder) stellt mit 50 Treffern die gefährlichste Offensive der gesamten Liga. (Michael Braunschädel)

Stuhr. Nach einer ernüchternden Saison in der Landesliga Hannover, die der TV Stuhr als Tabellenfünfzehnter und somit mit dem Abstieg abschloss, hieß es für alle Beteiligten zunächst Wunden lecken. „Uns war klar, dass wir in der Bezirksliga nicht sofort mit Hurra-Fußball voll durchstarten würden. Wir mussten uns nach dieser schlechten Spielzeit erst einmal sammeln“, beschreibt Stephan Stindt, der den TVS gemeinsam mit Christian Meyer trainiert, die Stimmungslage vor Saisonbeginn.

„Wenn man so viel verliert, gehen Selbstvertrauen und Selbstverständlichkeiten verloren, die man sich wiederholen muss.“ Entsprechend verordneten die Trainer ein eher defensiv ausgerichtetes Spielsystem, um die eigene Stabilität zu fördern. Schließlich durfte man ja damit rechnen, dass die Liga-Konkurrenz gerade dem Absteiger mit besonderer Leidenschaft begegnete. Betrachtet man nur die Tabelle, scheint die Strategie aufgegangen zu sein. Stuhr rangiert auf dem vierten Platz, hat neun Partien gewonnen und hält Anschluss an die Spitzenteams. Schon die Tordifferenz verweist aber auf das, was Stephan Stindt als „wechselhaft“ bezeichnet. Der TVS erzielte – in der defensiveren Ausrichtung – ligaweit die meisten Treffer (50), kassierte jedoch mit 32 Gegentoren auch mehr als die direkte Konkurrenz in der Spitzengruppe der besten sechs Teams.

Viele Invaliden in der Verteidigung

Nicht ganz verwunderlich, denn mit Fynn Rusche, der zu Saisonbeginn nach Augsburg zog, und Janik Troue, der die komplette Hinrunde mit Knieproblemen verpasste, ging das Stammpersonal für die Innenverteidigung verloren. Janis Oehlerking, Bjarne Vogt, Henning Sawall und Jannis Böttcher sprangen zwar ein und machten ihre Sache gut, mussten dabei aber viel improvisieren. Mit Tobias Keunecke, der an einem Kreuzbandriss laboriert, René Rogalla, dessen Ferse Probleme bereitet, und Lennart Bischoff, fielen drei weitere gestandene Kräfte aus, die auch in einem relativ großen 24-Mann-Kader erst einmal ersetzt werden mussten. Nicht zuletzt mit Hilfe der Neuzugänge Bennett Hansen und Christian Leitner sowie den Aufsteigern aus der eigenen zweiten Mannschaft, Niklas Lührs, Daniel Horeis, Henning Sawall und Philipp Kruse, bekamen die Trainer den Aderlass in den Griff. Dennoch benötigte man ein wenig Glück, um das schwere Programm zum Saisonstart nicht zu verpatzen.

Gleich im ersten Spiel gegen Sulingens U23-Auswahl setzte es eine 0:2-Heimniederlage, die Stuhr nur mit größter Willensanstrengung in der Folgepartie beim aktuellen Spitzenreiter TSV Wetschen mit einem denkbar knappen und schwer erkämpften 2:1-Erfolg wieder ausbügeln konnte. Nach und nach akklimatisierte sich der Landesliga-Absteiger in der Bezirksliga, hatte für kleine Rückschläge immer die passende Antwort parat. Nach einer unerwarteten Niederlage samt desolater Leistung gegen den TSV Okel (2:4), zeigte das Team Charakter, den besten Saisonauftritt und schlug Aufstiegsaspirant SV Heiligenfelde klar und deutlich mit 4:1. Trotz der defensiveren Trainertaktik ist es vor allem Stuhrs Offensive, die unberechenbar bleibt.

Angriffstrio wirbelt ordentlich

Mit Riccardo Azzarello (14), Torben Drawert (12) und Dimitri Steen (10) haben bereits drei Spieler zweistellig getroffen, insgesamt konnten sich schon elf unterschiedliche Spieler in die Torschützenliste eintragen oder wie es Stindt formulierte: „Nach vorne hat jeder Bock, man stelle sich vor, wir würden wirklich offensiv agieren.“ Weder Trainer noch Spieler verlieren nach kleinen Erfolgen die Bodenhaftung. „Wir versuchen, so lange wie möglich oben dranzubleiben“, erklärt Stindt den Rückrundenauftrag, „auch wenn der Rückstand zu den Aufstiegsplätzen eigentlich schon zu groß ist.“ Ende Januar bittet das Trainerduo wieder zum Training, um den langen Endspurt der Rückrunde vorzubereiten, den der TV Stuhr nach dem frühen Pokal-Aus mit voller Konzentration angehen kann.