TV Stuhr träumt vom Pokal-Coup

Riccardo Azzarello und der TV Stuhr wollen ins Viertelfinale des Bezirkspokals. Dafür müssen sie den TuS Sulingen ausschalten. (Braunschädel)

Stuhr/Sulingen. Der TV Stuhr ist im Pokalfieber: „Im Achtelfinale waren wir noch nie“, erklärt Stephan Stindt, der den Fußball-Bezirksligisten gemeinsam mit Christian Meyer trainiert. Doch das ist nur ein Grund für die große Vorfreude der Rot-Weißen auf das Heimspiel gegen den TuS Sulingen am Dienstag ab 19.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Pillauer Straße: Auch der Gegner sorgt für das berühmte Kribbeln.

Die Stuhrer wollen die Chance auf das Viertelfinale beim Schopf packen. „Wir sind im Sechzehntelfinale sonst immer an Sulingen gescheitert. Es wird Zeit, dass wir den Bock umstoßen“, gibt sich Stindt durchaus kampfeslustig. Und warum auch nicht? Schließlich können die Stuhrer gegen den höherklassigen Landesligisten auf dem Papier nur gewinnen. Diese Ausgangslage ist auch Walter Brinkmann, dem Sulinger Trainer, bewusst. Dementsprechend weiß er auch um die Gefahr, die darin schlummert: „Den Jungs muss klar sein, dass sie eine Top-Leistung abrufen müssen. Wir haben gegen den FC Sulingen und den SV Heiligenfelde gespielt, Stuhr ist eine weitere Top-Mannschaft hier im Kreis Diepholz. Wenn wir die Hürde nehmen, können wir sehr stolz sein. Denn das ist keine Selbstverständlichkeit.“ Der Pokal genießt beim TuS einen hohen Stellenwert, besonders da der Klub in der Landesliga weder mit dem Auf- noch mit dem Abstieg etwas zu tun haben wird. Die einzigen Derbys haben die Sulinger im Pokal, schon das wertet den Wettbewerb für den dreimaligen Champion auf.

Einige Ausfälle

Doch auch die Stuhrer nehmen den Pokal sehr ernst. „Wir haben Bock, Sulingen zu schlagen“, unterstreicht Stindt. Da soll auch die 2:5-Niederlage vom vergangenen Sonntag beim TuS Lemförde keine Rolle spielen. Spuren in den Köpfen habe die Pleite nicht hinterlassen, macht Stindt klar. Körperlich dagegen schon: Tim Langreder verletzte sich ebenso wie Daniel Horeis und Fabian Bischoff. Damit sind im Mittelfeld, das zuletzt so gut harmoniert hatte, zwei Stellen frei. Zusätzlich zu Horeis wird mit dem beruflich verhinderten Janis Öhlerking ein weiterer Verteidiger ausfallen. Im Vergleich zum Lemförde-Spiel müssen die Stuhrer also viermal aus personellen Gründen umbauen. Die Alternativen sind wie auf Sulinger Seite rar gesät. „Aber wir machen uns da überhaupt keine Sorgen“, sagt Stindt und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Da wir am Dienstag spielen, kann die Zweite nicht trainieren. Es sind also ein paar gute Jungs frei.“