Stuhrs Talent Tim Langreder erzielte in Sulingen sein erstes Landesligator. (Thorin Mentrup)

Sulingen/Stuhr. Der TV Stuhr hat die zweite Saisonniederlage in der Fußball-Landesliga kassiert: Das Derby beim TuS Sulingen verlor der Aufsteiger am Mittwochabend mit 2:4 (1:1). Zweimal Salam Garaf sowie je einmal Mehmet Koc und Sebastian Elvers trafen für die Gastgeber, Timo Wetjen und Tim Langreder trugen sich für Stuhr in die Torschützenliste ein.

Die Stuhrer standen von Beginn an enorm unter Druck. Sulingen machte das Spiel, während sich die Gäste noch finden mussten. Christian Meyer und Stephan Stindt hatten die Startformation im Vergleich zum torlosen Remis gegen Krähenwinkel/Kaltenweide am vergangenen Wochenende auf vier Positionen verändert: Für Dimitri Steen, Fynn Rusche, Janis Öhlerking und Andre Kück spielten Jannis Böttcher, Bjarne Voigt, Torben Drawert und Timo Wetjen. So richtig hatten sich die Stuhrer noch gar nicht gefunden, da lagen sie bereits im Hintertreffen: Salam Garaf, der Wirbelwind auf der rechten Sulinger Offensivseite, traf aus sieben Metern mit links aus der Drehung ins kurze Eck. Torhüter Daniel Bischoff hatte keine Abwehrchance (3.).

Die Gäste brauchten weiter Zeit, um sich zu orientieren. Der TuS legte ein hohes Tempo vor, das die Stuhrer besonders in der Anfangsphase vor große Probleme stellte. Trainer Christian Meyer bemängelte vor allem die Körpersprache. "Wir schlurfen über den Platz!", rief er zornig aufs Feld, als die Seinen erneut nicht richtig in die Zweikämpfe kamen. Meist liefen die Gäste hinterher. Das Problem der kombinationssicheren Gastgeber: Sie nutzten die Chancen nicht. Maximilian Meyer verfehlte das Tor knapp (12.), dann hielt Salam Garaf drei Meter vor dem Stuhrer Gehäuse den Fuß in einen Meyer-Kofball, Bischoff reagierte glänzend und verhinderte einen höheren Rückstand (17.).

Nach gut 20 Minuten entwickelten die Stuhrer mehr Sicherheit. Sie stören die Sulinger nun entschlossener und ließen dementsprechend weniger zu. Im Ballbesitz aber taten sie sich schwer und konnten kaum offensive Akzente setzen. Teilweise agierten sie etwas zu überhastet, denn ganz fehlerfrei lief auch das Sulinger Aufbauspiel nicht. Überlegen waren die Gastgeber dennoch. Mit ihrer großen individuellen Qualität waren sie nicht komplett aus dem Spiel zu nehmen. Vor dem Tor taten sie sich allerdings unglaublich schwer: Nachdem Mehmet Koc Daniel Bischoff bereits umspielt hatte, scheiterte er mit seinem Abschluss am auf der Linie stehenden Janik Troue, ehe Maximilian Meyer den Abpraller aus kurzer Distanz an die Latte köpfte. Das hätte das 2:0 sein müssen (34.).

Wetjen gleicht aus

Die fahrlässige Chancenverwertung der Sulinger rächte sich nur zwei Minuten später: Stuhr, trotz der größeren Gelegenheiten der Gastgeber etwas mutiger, glich aus. Der TuS klärte nicht entschlossen, Tobias Peters brachte den Ball von der rechten Seite vor das Tor, wo Timo Wetjen am zweiten Pfosten per Kopf vollstreckte (36.). Stuhr war – im Gegensatz zu Sulingen – gnadenlos effektiv.

Der TuS antwortete auf den Ausgleich mit wütenden Angriffen. Bischoff verhinderte den erneuten Rückstand seines Teams mit einer ganz starken Fußabwehr gegen Atsushi Wakis Kopfball (42.), dann flog Meyers Kopfball einen knappen halben Meter am Stuhrer Gehäuse vorbei (44.). Mit Glück und Geschick und jeder Menge Laufbereitschaft und Kampf rettete der TVS das Remis bis in die Halbzeitpause.

Erneut ein schnelles Tor

Es war klar, dass die Sulinger mit Macht auf das 2:1 drängen würden. Deshalb war die Anfangsphase der zweiten Hälfte so wichtig für die Stuhrer. Diese Phase wollten sie unbedingt überstehen. Allerdings mussten sie wie schon im ersten Durchgang eine frühe kalte Dusche hinnehmen. Nach Meyer-Vorarbeit markierte Koc mit einem überlegten Abschluss ins lange Eck das 2:1 (50.). Sulingen nahm danach nicht den Fuß vom Gas und drängte auf das dritte Tor. Doch Stuhr wehrte sich unerbittlich und machte es der Elf von Trainer Maarten Schops schwer. Die Gastgeber waren überlegen, doch die Gäste gaben keinen Zentimeter Boden freiwillig preis. Der TVS zeigte sich einige Male in der Offensive, doch die Angriffe waren meist zu harmlos. Auch mit Standardsituationen konnten die ganz in grün spielenden Stuhrer nicht für Gefahr sorgen. Solange Sulingen aber nur mit einem Treffer in Front lag, war der TVS im Spiel.

Turbulente Schlussphase

Rund 20 Minuten vor dem Ende legte der TuS dann nach: Ausgerechnet der kleine Garaf machte nach einer Diagonalflanke Dennis Neumanns per Kopf gegen die Laufrichtung Bischoffs das 3:1. Natürlich nicht unverdient, aber dennoch in einer Phase, als die Gastgeber etwas das Tempo aus dem Spiel zu nehmen schienen (71.). Dieser Treffer war aber noch nicht die Entscheidung, denn die Gäste gaben die perfekte Antwort: Tim Langreder jagte einen Freistoß aus gut 25 Metern mit Gewalt ins Tor (74.). Der Außenseiter war zurück. Die Hoffnungen auf den Punktgewinn hielten allerdings nur wenige Minuten, dann machte Sebastian Elvers mit seinem Tor alles klar (79.). Stuhr versuchte unentwegt, noch einmal heranzukommen, fand aber keine Antwort mehr.