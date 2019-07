Barnstorf/Stuhr. Direkt aus dem Trainingslager aus Westerstede reiste der Landesliga-Absteiger TV Stuhr zur Bezirkspokal-Erstrundenpartie beim Barnstorfer SV an. Und die Stuhrer erledigten ihre Pflichtaufgabe durchaus souverän und zog durch einen 2:1 (2:0)-Auswärtserfolg in die zweite Runde ein.

„Wichtig war, dass wir bei den hohen Temperaturen in Führung gegangen und nicht in Rückstand geraten sind. Das hat Sicherheit uns Sicherheit gegeben“, beschrieb Stuhrs Coach Stephan Stindt. Für die beruhigende Führung sorgte der Mannschaftskapitän höchstpersönlich: Fabian Bischoff verwandelte nach etwas mehr als einer halben Stunde einen Foulelfmeter sicher (32.). Torben Drawert hatte zuvor den Ball an einem Barnstorfer Verteidiger vorbeigelegt und konnte von diesem nur durch ein Foulspiel gebremst werden. Noch vor dem Pausenpfiff baute Dimitri Steen den Vorsprung aus. Nach einem nicht geahndeten Foul schaltete Stuhrs Mittelfeldakteur Tim Langreder gedankenschnell und setzte den Angreifer in Szene, der vor dem Tor vollstreckte (41.). „Wir waren in der ersten Halbzeit super effektiv, haben aus zwei Chancen zwei Tore gemacht. Außerdem waren wir deutlich ballsicherer“, registrierte Stindt zufrieden.

Nach dem Seitenwechsel hätte Drawert alles klar machen können, seinen Kopfball entschärfte Barnstorfs Keeper Torben Kolkhorst jedoch (57.). Kurz darauf konnte BSV-Neuzugang Danny Lange, der aus Twistringen zum Kreisligisten gekommen war, per Strafstoß, den Janis Öhlerking durch ein Foulspiel verursacht hatte, verkürzen (60.). Später fischte Stuhrs Torhüter Niklas-Jonah Lührs einen Barnstorfer Kopfball aus dem Eck. In der Schlussphase ließen René Rogalla und André Kück zwei weitere sogenannte hundertprozentige TVS-Chancen aus. „Die Mannschaft hat nach dem Trainingslager Moral bewiesen und ihre Sache gut gemacht“, freute sich Stindt über den gelungen Pflichtspielauftakt seiner Elf.