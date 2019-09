Ordnende Hand und Torschütze: Stuhrs Jan-Hendrik Schwirz. (Thorin Mentrup)

Twistringen. Der SC Twistringen kann sich nicht aus dem Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga befreien. Das 0:4 (0:0) gegen den TV Stuhr war bereits die dritte Niederlage in Folge. Die Gäste können sich nach dem Sieg dagegen nach oben orientieren.

Dass der Erfolg der Stuhrer verdient war, daran gab es am Ende keinen Zweifel. Für SCT-Coach Friedhelm Famulla war er aber zu hoch ausgefallen. Er trauerte vor allem zwei Chancen aus dem ersten Durchgang nach, als Angreifer Lennart Bors einmal an Daniel Bischoff im Tor und einmal am Pfosten scheiterte. Auf der anderen Seite hatte Christian Meyer, der die Stuhrer gemeinsam mit Stephan Stindt trainiert, die Gäste spielerisch besser gesehen, doch auch der TVS vergab seine Chancen durch Jenno Bülders, der auf die Latte flankte, und Riccardo Azzarello, der einen Ball nicht richtig kontrollieren konnte.

Die Entscheidung fiel zu Beginn des zweiten Durchgangs, als den Stuhrern ein Doppelschlag gelang. Dem ersten Tor durch Torben Drawert ging ein Einwurf der Twistringer voraus (48.), beim zweiten traf Jan-Hendrik Schwirz aus rund 20 Metern per Bogenlampe über Mark Schultalbers hinweg (53.). „Dann war der Drops gelutscht“, erkannte Famulla. Er stellte zwar noch einmal auf eine Dreierkette um, doch wirklich gefährlich wurden die noch immer ersatzgeschwächten Gastgeber nicht mehr. Der TVS dagegen machte durch Azzarello (67.) und Steen (83.) alles klar. „Zwei Auswärtssiege in Folge tun gut“, freute sich Meyer über die aktuelle Stuhrer Stärke in der Fremde. Famulla dagegen bescheinigte: „Uns fehlt einfach das Erfolgserlebnis.“ Was hingegen nicht fehle, sei der Teamgeist: „Trotz der Negativserie steht die Mannschaft eng zusammen. Hier bröckelt echt gar nichts.“