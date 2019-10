TVE Nordwohlde geht unter

Die nächste deftige Pleite für Christian Jeinsen. Der Trainer des TVE Nordwohlde verlor mit seinen Mannen 1:7 beim TuS Kirchdorf. (Braunschädel)

Kirchdorf. Das hat sich Christian Jeinsen anders vorgestellt. Bislang hat der Trainer des TVE Nordwohlde bei seinem neuen Klub nicht viel zu lachen. Bei seinem Ex-Klub TuS Kirchdorf kassierte das Kreisliga-Schlusslicht die dritte Niederlage in Folge. Und die fiel mit 1:7 (0:6) exorbitant hoch aus. „So kannst du im Abstiegskampf natürlich nicht überleben“, so die klaren Worte des Übungsleiters.

Der TuS Kirchdorf konnte von Minute eins an machen, was er wollte. Die Hausherren kombinierten sich immer wieder gefällig nach vorne. Von Gegenwehr war keine Spur. „Wir waren nicht eng genug an den Männern. Immer ein paar Meter zu weit vom Gegenspieler entfernt. So kannst du dann auch keinen Ball gewinnen“, schimpfte Jeinsen über das passive Abwehrverhalten seiner Schützlinge. So war es schnell geschehen: Nach 21 Minuten führte der Gastgeber durch die Treffer von Stephan Meyer (8.), Jan Könemann (18.) und Christoph Albers (21.) bereits mit 3:0. Auch danach gestatteten die Gäste dem TuS viel zu viele Räume. Und die Kirchdorfer spielten auch bei diesem Spielstand weiter fröhlich nach vorne. Alexander Melloh (27.), Benedix Breuer (40.) und erneut Albers (41.) schraubten das Ergebnis alleine in Abschnitt eins noch auf 6:0 in die Höhe. „Wir haben absolut nicht dagegen gehalten, in der ersten Hälfte eine katastrophale Leistung gezeigt“, polterte Jeinsen.

Immerhin sah der Trainer nach dem Seitenwechsel ein leichtes Aufbäumen seiner Jungs. Aber auch dadurch bedingt, dass der TuS Kirchdorf nach der klaren Führung einige Gänge zurückschaltete. „Sie haben dann auch ein anderes Tempo angeschlagen“, so Jeinsen. Dennoch markierten die Hausherren auch den nächsten Treffer. Söhnke Thies trug sich noch in die Torschützenliste ein (71.). Das letzte Wort allerdings hatte dann der TVE Nordwohlde. Jan-Hendrik Soller traf zum 1:7-Enstand (90.). Jeinsen: „Mit solch einer desolaten Leistung kommst du da unten bestimmt nicht raus.“