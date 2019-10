Einer gegen alle: Sudweyhes Eike Dziuba versucht es artistisch per Fallrückzieher auf Höhe der künstlichen Grasnarbe. (Michael Braunschädel)

Sudweyhe. Einmal mehr hat sich der TVE Nordwohlde in der Fußball-Kreisliga um den Lohn gebracht. Die Mannschaft von Trainer Christian Jeinsen kämpfte sich mit der Zeit immer mehr in die Partie, hatte die hochkarätigen Chancen auf seiner Seite. Doch zwei kleine Unaufmerksamkeiten in der Schlussphase reichten aus, um die Begegnung beim TuS Sudweyhe II noch mit 1:3 (0:1) zu verlieren.

Wie erwartet, gingen die Hausherren von Minute eins an mit viel Dampf in das Spiel. Sie ließen Ball und Gegner laufen, die Gäste dagegen lauerten auf Konter. Und zeigten sich auch des öfteren Mal gefährlich in der gegnerischen Hälfte. Zunächst scheiterte Pascal Matz mit einem zu ungenauen Kopfball (19.), wenig später verzog Bastian Ohlendieck von der linken Seite (21.). Etwas präziser machten es dann die Hausherren auf der Gegenseite. Jonas Lüdeke ließ einen Gegenspieler einfach stehen und schob aus wenigen Metern am Keeper vorbei in die Maschen (22.). Nur wenig später die Chance zum 2:0. Nach einem Doppelpass kam Hannes Lüdeke wieder an das runde Leder. Sein Versuch jedoch war zu harmlos, sodass TVE-Hintermann Alexander Finn Brockhoff das Spielgerät um den Pfosten lenken konnte (28.). Doch wie aus dem Nichts wandelte sich das Spiel, nun waren die Gäste am Drücker. Anders als zuvor waren die Pässe jetzt genauer, die Abschlüsse etwas druckvoller. Immer wieder präsentierte sich Nils Wessel als Unruheherd im gegnerischen Sechzehner. Einmal verpassten seine Mitspieler seine scharfe Hereingabe (38.), ein anderes Mal konnte Jonas Schuster sein Zuspiel nicht verwerten (45.). „Wir hatten das Spiel gegen Ende der ersten Hälfte im Griff, nur das Tor wollte nicht fallen. Im letzten Drittel hat dann oftmals der entscheidende Pass gefehlt“, seufzte Jeinsen. Sein Gegenüber Eduard Scharf, Trainer des TuS Sudweyhe II, war mit der ersten Hälfte seiner Jungs trotz der Führung nicht ganz einverstanden. „Wir haben es zwar nicht schlecht gemacht, aber dennoch hat uns immer die Tiefe im Spiel gefehlt. Und die Ruhe am Ball.“

TuS bettelt um Gegentreffer

Der TVE Nordwohlde machte im zweiten Durchgang da weiter, wo er in der ersten Hälfte aufgehört hatte: mit viel Druck nach vorne. Erneut stand Schuster komplett blank, brachte den Ball nach einer Flanke von Jannes Schorling aber nicht im Tor unter (50.). „Jetzt betteln wir aber um einen Gegentreffer“, rief Scharf immer wieder herein. Wahrlich wussten seine Männer mit dem Ballbesitz nichts mehr anzufangen, auch die Beine wurden immer schwerer. Insbesondere durch die Einwechslung von Nordwohldes Stürmer Felix Kattau kam neuer Schwung in die Partie. Der eingewechselte Angreifer und Wessel agierten jetzt als Doppelsturm. So versuchten es die Gäste nun auch immer mal wieder mit langen Bällen. Und sie belohnten sich: Nach einem Pass in die Tiefe gelangte Matz an das Spielgerät und dieser lupfte den Ball in einem hohen Bogen über den Torhüter hinweg ins Netz (81.). „Sie haben plötzlich ordentlich gepresst, damit kamen wir nicht wirklich zurecht“, meinte Scharf.

TVE zu unaufmerksam

Allerdings hatten die Hausherren die passende Antwort parat. Vom Anstoß weg kombinierten sich die Grün-Weißen nach vorne, die Gäste hätten die brenzlige Situation schon klären können, doch auf einmal stand Jonas Lüdeke frei vor dem Gehäuse. Dieser sah seinen besser positionierten Bruder Hannes, der nur noch einschieben musste (82.). Es ging nun hin und her auf dem Sudweyher Kunstrasen. Erst setzte Kattau einen Kopfball neben das Gehäuse und im Gegenzug sorgte der TuS dann für die Entscheidung. Wieder nach einer Unaufmerksamkeit der Nordwohlder Defensive. Auf der rechten Seite stand Keno Behrmann komplett frei. Der Verteidiger passte weiter auf Daniel Koch, der auf dem Ball ausrutschte und somit ungeplant für Behrmann auflegte. Der musste nur noch ins leere Tor einschieben und der Sieg war perfekt (87.). „Das ist echt eine bittere Pleite, weil wir die letzten beiden Tore einfach viel besser hätten verteidigen müssen“, ärgerte sich Jeinsen über das 1:3. Scharf entgegnete: „Auch wenn das nicht unser bestes Spiel war, am Ende zählen nur die drei Punkte.“