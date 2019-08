Neuenkirchen. Mit 0:3 (0:1) mussten sich die Kreisligafußballer des TVE Nordwohlde beim TV Neuenkirchen geschlagen geben und sind damit auf den letzten Platz zurückgefallen. Als einziges Team der Liga steht der TVE noch ohne einen einzigen Punkt da.

„Objektiv betrachtet, war das Spiel aber keinesfalls so deutlich, wie es das Ergebnis vermuten lässt. In unserer Situation fehlt manchmal nur das Tor. Gelingt uns das 1:1, dann läuft das Spiel sicher ganz anders“, vermutete TVE-Trainer Martin Werner nach der Partie. In einer ausgeglichenen und chancenarmen ersten Spielhälfte gerieten die Gäste kurz vor dem Seitenwechsel in Rückstand, als ein langer Ball durchrutschte und Timo Lües zum 1:0 abschloss (43.).

Mit Beginn der zweiten Halbzeit übernahm der TVE Nordwohlde die Spielkontrolle. „Wir sind gut in die zweiten 45 Minuten gestartet und haben wesentlich druckvoller agiert als der Gegner“, stellte Werner fest. Mit einem Kopfball verpasste Kapitän Pascal Matz den Ausgleich. Der direkt folgende Versuch von Jonas Schuster wurde im letzten Moment geblockt. Auch der eingewechselte Yannik Wojciechowski verpasste bei seinem Comeback den Torerfolg knapp. So kamen die Gastgeber gegen aufgerückte Nordwohlder per Konter zum vorentscheidenden 2:0 durch Kevin Schwarze (79.), ehe Sascha Timme in der Nachspielzeit das 3:0 herstellte.