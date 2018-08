Leisteten sich oft Fehler im Passspiel: Finn Elks (grün) und der SVMS, hier im Duell mit Pascal Matz (weiß). (Jonas Kako)

Mörsen. Erst der TSV Bramstedt, dann der TV Neuenkirchen und nun auch der SV Mörsen-Scharrendorf: Die Siegesserie des TVE Nordwohlde in der Fußball-Kreisliga Diepholz hält weiter an – auch beim Tabellendritten der vergangenen Saison. Mit 3:1 (1:1) gewann die Mannschaft von Trainer Martin Werner ihr drittes Spiel und ist als Aufsteiger nun sogar Spitzenreiter. Auch Trainer Stefan Müller musste anerkennen, dass der Sieg des TVE „in Ordnung ging“. Er und sein personell arg gebeutelter SVMS („Beim Abschlusstraining hatten wir nur sechs Feldspieler“) zeigten dennoch eine ordentliche Leistung gegen den mutig aufspielenden Aufsteiger.

Dabei begann die Partie äußerst ausgeglichen. Viel spielte sich im Mittelfeld ab, da weder der SVMS noch der TVE größere Lücken in ihren Abwehrreihen aufwiesen. So dauerte es bis zur 19. Minute, ehe Mörsens Lüder Uhlhorn nach einem Pass von Serdar Uludasdemir an Nordwohldes Schlussmann Marcel Kappermann scheiterte.

Besonders die Anfangsphase war geprägt von Ungenauigkeiten im Aufbauspiel, sodass sich keine der beiden Mannschaften entscheidende Vorteile erspielen konnte. Erst ein Foul von Bastian Bösking an Nordwohldes Pascal Matz sollte dies ändern: Im Strafraum schirmte Matz den Ball klug ab, Bösking trat zu und der Unparteiische entschied auf Elfmeter (25.). Der Gefoulte trat selbst an und versenkte den Ball in der rechten Ecke.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Tor sorgte beim TVE sichtlich für mehr Mut im Spiel nach vorne. Die Gäste hatten Chancen, die Führung auszubauen (28., 34.). Mörsen schien vom Rückstand ein wenig eingeschüchtert zu sein, schaffte es aber durch einen von Andre Nienaber verwandelten Strafstoß zum Ausgleich (39.). Zwar hatte Marcel Kappermann die richtige Ecke geahnt, aber der Schuss war zu hart und platziert, der Keeper hatte keine Chance. „Wir waren nach dem Gegentor ein wenig zu lethargisch, aber ansonsten haben wir das in der ersten Halbzeit gut gemacht. Es war ein ausgeglichenes Spiel“, zeigte sich Müller mit der Leistung zufrieden. Das sah auch Nordwohldes Trainer Werner so: „Das Ergebnis nach 45 Minuten ging vollkommen in Ordnung.“

Nach dem Seitenwechsel agierten allerdings mehrheitlich die Gäste. Mit klugen Kombinationen brachten sich die Nordwohlder mehr und mehr in gefährliche Positionen. Mörsen schaffte es immer seltener, die Räume eng zu machen. So folgte bereits zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff die erneute Führung für den TVE. Nach einer Flanke Bastian Ohlendiecks in den Strafraum legte Matheis Heikoop klug per Kopf ab, sodass Nils Wessel die Kugel locker im Tor des SVMS unterbrachte (55.).

Die Gastgeber versuchten in der Folge immer wieder, nach vorne zu spielen. Doch der TVE stand defensiv sicher und blieb dank seines schnellen Umschaltspiels gefährlich. „Wir sind besser in die zweite Halbzeit gekommen. Es gab wenig, was mir nicht gefallen hat“, freute sich TVE-Trainer Werner. Falls es letztlich doch etwas gegeben hat, dann dürfte es die Chancenverwertung gewesen sein, denn sein Team hatte zahlreiche Möglichkeiten, um nachzulegen – wie beim 17-Meter-Kracher von Heikoop, der nur die Unterkante der Latte traf (63.).

Zu diesem Zeitpunkt hatte Nordwohlde die Partie fest im Griff, Mörsen schaffte es nicht mehr, Gefahr vor dem Tor Kappermanns auszustrahlen. Für Müller lag das auch daran, dass ihm zahlreiche Spieler derzeit nicht zur Verfügung stehen. „Heute waren zwei Leute dabei, die bislang nur zweimal trainiert haben.“ Hinzu kamen noch zwei Nachwuchskräfte aus der A-Jugend. „Irgendwann kann man die Ausfälle nicht mehr kompensieren“, wusste auch Müller. Dennoch habe sein Team es wirklich gut gemacht.

Auch Nordwohldes Trainer Werner zeigte sich von der Leistung der Gastgeber beeindruckt: „Mörsen ist eine spielstarke Mannschaft, die sich gerade im Umbruch befindet. Aber angesichts der zweiten Halbzeit ist das Ergebnis korrekt.“ Der eingewechselte Dennis Wagner setzte letztlich den Schlusspunkt zum 3:1-Erfolg der Gäste. Bavendiek hatte eine Doppelchance der Gäste noch überragend pariert, war beim folgenden Schuss von Wagner dann aber chancenlos (90.+2).