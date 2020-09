Neuenkirchen. Die Halbzeithypothek von 0:3 konnte der TVE Nordwohlde nach einer Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt nicht mehr aufholen. Die Mannen von Trainer Michael Wichmann verschliefen die erste Hälfte, kämpften sich dann nach dem Seitenwechsel zurück. Doch zu mehr als einer 2:3-Pleite reichte es dann nicht mehr gegen den TV Neuenkirchen in der Fußball-Kreisliga. „Das Spiel haben wir eindeutig in den ersten 45 Minuten verloren“, bemängelte Wichmann.

Seine Schützlinge kamen von Beginn an nicht richtig in die Zweikämpfe, standen zu weit von den Gegenspielern weg. „Wir sind mit dem hohen Pressing des Gegners absolut nicht zurecht gekommen“, erklärte Wichmann, der in 16. Minute dann eine Unaufmerksamkeit seiner Mannen mitansehen musste. Keeper Thomas Liwotto stellte gerade noch seine Mauer, als der Referee einen Freistoß schon freigegeben hatte. Das nutzte Nils Willenborg eiskalt aus und versenkte direkt zum 1:0. Auch in der weiteren Phase der Partie waren die Gäste immer einen Schritt zu langsam. So auch beim 2:0, als sich Neuenkirchens Stürmer Hassan Ibrahim durchtankte und Liwotto keine Chance ließ (32.). Es wurde noch düsterer für den TVE Nordwohlde, weil Cedric Fehse vor dem Pausenpfiff auf 3:0 stellte (40.). „So darfst du einfach nicht auftreten“, seufzte der TVE-Coach.

Auch deswegen stellte der Trainer das System um, agierte nun mit zwei Spitzen und einem hohen Angriffspressing. „Alles oder nichts“, dachte er sich dabei. Es schien zu fruchten. Plötzlich waren seine Mannen hellwach, nahmen den Kampf an. Schnell verkürzte Jan-Hendrik Soller auf 3:1 (49.), ehe sich dann ein offener Schlagabtausch entwickelte. Doch eine weitere Druckphase des TVE Nordwohlde kam erst in der Nachspielzeit. Jannes Schorling hatte Fahrt aufgenommen und konnte ins linke untere Ecke zum 3:2 treffen (90.+1). Doch eine weitere Gelegenheit ergab sich für die Gäste nicht, direkt danach pfiff der Referee ab. Wichmann: „Trotz der Pleite bin ich stolz auf die Jungs, wie sie sich in der zweiten Halbzeit gesteigert haben.“

TV Neuenkirchen - TVE Nordwohlde 3:2 (3:0)

TVE Nordwohlde: Liwotto – Tietmann (61. Schuster), Hagedorn, Riesche (40. Volkmann), D. Schorling, Soller, Majowski (89. Waldeck), Heikoop, J. Schorling, Matz, Schumacher

Tore: 1:0 Nils Willenborg (16.), 2:0 Hassan Ibrahim (32.), 3:0 Cedric Fehse (40.), 3:1 Jan-Hendrik Soller (49.), 3:2 Jannes Schorling (90.+1)