Twistringen. Der Applaus ist das Brot des Künstlers, heißt es. Da ist durchaus etwas dran, wie die Bezirksliga-Fußballer des SC Twistringen am Sonnabend spürt. Mit jeder Menge Beifall bedachten die Zuschauer nach dem 3:0 (1:0)-Erfolg über den TuS Sudweyhe das Team. Dieser Lohn schmeckte nach einem starken Auftritt und drei Punkten besonders gut.

„Das haben sich die Jungs verdient“, fand SCT-Trainer Uwe Küpker, während er beobachtete, wie seine Mannschaft strahlend vom Platz ging. Erwartet hatten die Zuschauer sicherlich nicht, dass sie ihre Blaumeisen nach der Partie derart feiern würden. Schließlich war und ist der Gegner einer der Anwärter auf einen Platz in der Aufstiegsrunde. Von den großen Sudweyher Ambitionen war allerdings nur wenig zu sehen. „Wir haben es als Kollektiv heute einfach nicht geschafft“, hatte Benjamin Jacobeit, der die Gäste gemeinsam mit Sven Helms trainiert, einen dürftigen Auftritt beobachtet. Die neun Ausfälle, die er gezählt hatte, „sollen da überhaupt keine Ausrede sein. Es haben ausschließlich Jungs gespielt, die den Anspruch haben, bei uns zu spielen.“

Kurzum: Es kam zu wenig von den Grün-Weißen, die beim 8:3 über Vilsen noch begeistert hatten, sich gegen Twistringen aber nur wenige Möglichkeiten erspielten. Die beste vergab Stephen Bohl, der Mitte des ersten Durchgangs den Pfosten traf. „Aber ob es dann besser geworden wäre, müssen wir jetzt nicht diskutieren“, fand Jacobeit. Dafür ließen die behäbigen Gäste zu viel vermissen.

Auch die Grundtugenden, die dafür aber die Gastgeber umso besser beherrschten. Sie waren sehr gut eingestellt, liefen extrem viel und gingen ohne Angst vor den robusteren Sudweyhern in die Zweikämpfe. Lob gab es dafür auch vom Gegner: „Twistringen hat es richtig gut gemacht“, sagte Jacobeit. Freilich ließ auch der Chef der Blaumeisen den rundum guten Auftritt seiner Elf nicht unerwähnt. „Das Schöne ist, dass wir es auch fußballerisch gut gemacht haben“, imponierte ihm der Mut seiner jungen Truppe, die sich viel zutraute.

Vor allem Tom Thiede und Hannes Fortkamp eroberten im Mittelfeld zahlreiche Bälle. Und dann ging es schnell, meist entweder über Lennart Bors oder Christoph Harms. Im Angriffszentrum war Janik Dieckmann, der unablässig das Aufbauspiel des TuS störte, der Abnehmer. Der Angreifer, der in Bassum sein erstes Ligator für Twistringen erzielt hatte, brachte sein Team früh in Front, profitierte dabei davon, dass Jannik Theiß eine Harms-Hereingabe von der linken Seite nicht festhalten konnte (12.). „Wieder war es ein individueller Fehler, der zum Gegentor führt. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison“, haderte Jacobeit.

Twistringen gab dieser Treffer Aufwind. Das Selbstvertrauen wuchs. Bors und Dieckmann verpassten noch vor dem Seitenwechsel den zweiten Treffer (33., 35.). Auf der anderen Seite blieben Robin Engelhardts Abschluss (40.) und Jendrick Meissners Direktabnahme, die Jannik Blome über die Latte lenkte, zwei der seltenen Gelegenheiten (43.).

Auch nach Wiederanpfiff kamen die Sudweyher nicht richtig ins Rollen. Vieles blieb Stückwerk, teilweise wirkten sie aber auch genervt von den frechen Twistringern. Die Gastgeber hatten gute Ideen und legten nach etwas mehr als einer Stunde nach. Es war ein Treffer mit Schmerzen, denn beim Abschluss wurde Torschütze Lennart Bors von seinem Gegenspieler am Kopf erwischt. Das Schädelbrummen nahm der Angreifer allerdings in Kauf (65.) – zumal es schnell vergessen war, denn nur wenige Minuten später krönte Fortkamp seine starke Leistung mit dem Treffer zum 3:0. Thiede hatte mal wieder einen Angriff gestartet und den Torschützen im Zentrum freigespielt (71.).

Küpker freute sich nicht nur über die Tore, sondern auch darüber, dass sein Team die Null gehalten hatte, vor allem da seine Elf für ihre Defensivarbeit im Vorjahr oft kritisiert worden war. Jetzt hielt sie den besten Angriff der Liga in Schach. Das stimmte Jacobeit nachdenklich. „Letztlich ist es ein Auftritt, den man fachlich nicht analysieren kann. Denn das Fußballspielen haben wir nicht verlernt in der kurzen Zeit.“ So war es ein Rückschlag, der die Bedeutung der Basics unterstrich. Und die beherrschte Twistringen besser.