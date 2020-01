Twistringen. Glänzender Start in die Frühjahrssaison 2020 für die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des SC Twistringen in der Bezirksoberliga Nord: Fast mühelos und in weniger als zwei Stunden bezwangen sie den Tabellensiebten TSV Engensen am Ende haushoch mit 9:1 und glichen damit ihr Punktekonto auf 10:10 aus.

Die Engenser scheinen einer der der Lieblingsgegner der Gastgeber zu sein, die schon in der Herbstrunde deutlich mit 9:5 die Oberhand behalten hatten. Daran knüpften die Twistringer auch beim Rückspiel an – und zwar schon in den Eingangsdoppeln: Die Einser Hendrik Wiese/Felix Kramer hatten beim klaren Dreisatzsieg über die Zweier Sven Sengkin/Jens Knoop keinerlei Schwierigkeiten, während das eigene Zweierduo Marvin Kramer/Jens Kramer gegen Torsten Bach/Fabian Engel, die Einser der Gäste, sowie die Dreierpaarung Dennis Wünschmann/Lukas Bollhorst gegen Eike Kretzmeyer/Heiko Blumenstein jeweils vier Sätze zum Erfolg benötigten.

Die spielerische Überlegenheit setzte sich in den Einzelspielen fort. Erfolgreichster Akteur war hier Spitzenspieler Hendrik Wiese mit einem klaren 3:0-Erfolg über Sven Sengkin und dem schwer erkämpften 11:8-Fünfsatzsieg über die gegnerische Nummer eins Nils Bartling. Den Ehrenpunkt für die deutlich unterlegenen Gäste musste Marvin Kramer mit der knappen 13:15-Viersatzniederlage gegen den Spitzenspeler Nils Bartling zulassen.

Weitere Informationen

Bezirksoberliga Nord Herren:

SC Twistringen – TSV Engensen 9:1

Hendrik Wiese/Felix Kramer – Sven Sengkin/Jens Knoop 11:6, 11:5, 11:2; Marvin Kramer /Jens Kramer - Torsten Bach/Fabian Engel 12:10, 10:12, 11:5, 11:9; Dennis Wünschmann/Lukas Bollhorst – Eike Kretzmeyer/Heiko Blumenstein 9:11, 11:7, 11:4, 11:8; Wiese - Sengkin 11:9, 11:6, 12:10; Marvin Kramer - Bartling 6:11, 11:6, 16:18, 13:15; Jens Kramer - Kretzmeyer 11:2, 11:4, 9:11, 11:5; Wünschmann - Engel 11:1, 11:5, 11:9; Felix Kramer - Blumenstein 11:7, 11:8, 11:8; Bollhorst - Knoop 11:9, 11:6, 11:8; Wiese - Bartling 11:9, 8:11, 11:3, 9:11, 11:8 EHF