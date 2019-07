Friedhelm Famulla (vorn) fühlt sich beim SC Twistringen sehr wohl, muss aber mit einem kleinen Kader in die Saison starten. (Thorin Mentrup)

Er ist seit 36 Jahren im Geschäft – und trotzdem hat Friedhelm Famulla noch etwas erlebt, das auch ihm neu war: Der SC Twistringen ist quasi der dritte Verein des Trainers innerhalb eines Jahres. Beim TSV Weyhe-Lahausen musste er im Frühjahr gehen, mit dem TSV Bramstedt war er sich einig, das Engagement kam dann allerdings doch nicht zustande. Nun also ist der 63-Jährige in Twistringen gelandet. „Hier fühle ich mich nach wenigen Wochen bereits angekommen“, sagt er. Famulla schätzt den Verein, seinen Trainerstab und die Spartenleitung, er hat Lust auf seine neue Aufgabe. Es passt vieles zusammen – wenn da nicht die dünne Personaldecke beim Bezirksligisten wäre.

Und so blickt Famulla zwiegespalten auf seine ersten Wochen als SCT-Trainer zurück. „Der Verein ist klasse, die Anlage ist klasse“, sagt er und deutet von der Terrasse beim Vereinsheim aus herunter auf den Hauptplatz. Der ist – anders als im Vorjahr, als er durch die Dauerhitze nahezu verbrannt war – ergrünt, bereit für die Saison, die am Freitag mit dem Heimspiel gegen den TSV Okel beginnt. Bereit ist auch das Team: „Die Mannschaft ist jung und hungrig. Wir können hier richtig etwas bewegen“, hat sich Famullas sehr guter erster Eindruck von seiner Elf in den vergangenen Wochen noch verfestigt. Er spürt: „Hier in Twistringen zählt Fußball noch etwas.“ Das ist ein Umfeld, das ihm gefällt. Famulla hat seit jeher einen festen Grundsatz: „Fußball ist Hobby, und ein Hobby muss Spaß machen.“ In Twistringen, wo er sich dank Stationen beim SV Mörsen-Scharrendorf und beim SV Marhorst ohnehin auskennt, finde er richtig gute Bedingungen vor, um diesem Leitspruch treu zu bleiben. „Ich fühle mich hier schon jetzt angekommen“, unterstreicht er. Dafür hat nicht nur die Mannschaft gesorgt, sondern auch der Trainerstab mit Michael Schultalbers und Jens Lange. „Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Beide sind großartig“, ist Famulla voll des Lobes für seine Mitstreiter. Auch die Spartenleitung schätze er. Kein Wunder also, dass die Zusammenarbeit nach zwei Gesprächen bereits besiegelt war.

„Famu“, wie der Coach genannt wird, hat einen Draht zum SCT, der bereits jetzt sehr eng ist. Und wer ihn von den ganzen positiven Seiten des Vereins schwärmen hört, der mag ihm glauben, dass er sich voller Enthusiasmus in seine neue und – wie er ahnt – womöglich letzte Aufgabe stürzt. Doch kurz vor dem Saisonbeginn beschäftigt Famulla etwas, bereitet ihm sogar Kopfzerbrechen. Die personelle Situation beim SCT ist äußerst angespannt. Der Kader ist klein, vielleicht sogar zu klein. Aktuell 16 Feldspieler, zwei Torhüter inklusive. Da bleibt kaum Luft zum Atmen. Dass mit Kai-Simon Wessels, der immer wieder Knieprobleme hat, sowie Julian Fuhrmann (Schulter-Operation) und Christoph Hainke (Kreuzbandriss) gleich drei Spieler mindestens vorerst kein fester Bestandteil der Planungen sind, erleichtert nicht gerade die Aufgabe. Mit Till Thiede und Jonas Hasselmann, der zuletzt im Bezirkspokal bereits auf dem Platz stand, rücken nun zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft nach. „Wir haben zum Glück auch noch die A-Jugend. Und in der Zweiten spielen auch viele Jungs, die man problemlos hochziehen kann“, kann Famulla zumindest auf Unterstützung zählen.

Schwierige Vorbereitung

Dennoch: Die Vorbereitung litt unter der Personalnot. „Es war schwierig“, gibt Famulla zu. Zu Beginn, als sich die Zahl der Verletzten und der Urlauber noch in Grenzen hielt, konnte der Trainer so spielen lassen, wie er es will: offensiv, mit Power. Beim Stelter-Cup schlug der SCT den TSV Bassum 2:0, feierte kurz darauf im Freundschaftsspiel gegen den Harpstedter TB einen 8:3-Erfolg. „Da waren alle begeistert“, blickt Famulla zurück. Doch das änderte sich. Als das Aufgebot zusammenschrumpfte, stimmten die Ergebnisse nicht mehr. „Es mussten ja fast immer alle durchspielen“, nennt der Trainer ein Problem. Sein Angriffspressing musste er hinten anstellen, er konnte es der Mannschaft noch nicht einimpfen. Es passte nicht zur Situation. Zuletzt spielte Twistringen wieder defensiver, um sich ein Gefühl der Sicherheit zu holen. Im Trainingslager in Wiesmoor waren lediglich zehn Erste-Herren-Spieler an Bord, es folgte die Pokalniederlage in Okel. Beim Wiedersehen am Freitag wird Famulla mehr Optionen haben – und damit auch mehr Qualität. „Wir haben das Potenzial dafür, eine gute Rolle zu spielen“, ist er fest überzeugt.

Ein Saisonziel gibt er dennoch nicht aus. Auch das hängt mit der personellen Situation zusammen. „Wenn sich noch zwei oder drei Spieler verletzen, dann wird es ganz schwierig für uns. Dann kann es sein, dass wir gegen den Abstieg spielen“, geht Famulla, der die Bezirksliga sehr stark und ausgeglichen einschätzt, realistisch mit der Situation um. Der Grat, auf dem der SCT wandelt, ist schmal. Famulla selbst ist viel zu lang dabei, um nicht einschätzen zu können, was ihn erwartet. Als erfahrener Leitwolf will er mit seiner jungen Truppe einiges bewegen – wenn denn alle gesund bleiben. Beim SC Twistringen gilt das in dieser Phase ganz besonders.