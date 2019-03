Der SC Twistringen geht mit viel Zuversicht in die Restrunde und will dabei möglichst noch einige Siege bejubeln. (Thorin Mentrup)

Die Ausgangsposition des SC Twistringen in der Tabelle könnte aus Sicht des Trainers Thomas Thiede momentan nicht besser sein. „Mit dem siebten Rang stehen wir ganz gut da. Unser Ziel für die Rückserie ist es, diesen Platz bis zum Schluss auch zu verteidigen“, kündigt der SCT-Coach an. Die Winterpause war für die Bezirksliga-Fußballer in dieser Saison besonders lang, doch das Trainerteam um Thiede, Jens Lange (Torwarttrainer) und Teammanager Michael Schultalbers hat seine Schützlinge in dieser Zeit bei Laune halten können: „Die Trainingseinheiten haben wir abwechslungsreich gestaltet, sodass eigentlich nie Langeweile aufkam“, berichtet Thiede.

Dazu standen noch einige Testspiele auf den Plan, doch die Bilanz war aus Sicht der Blaumeisen eher bescheiden: Nach sechs Spielen standen ein Sieg, ein Unentschieden und vier Niederlagen zu Buche. Doch die Ergebnisse sind für Thiede zweitrangig, weil die meisten Gegner aus einer höheren Liga kamen. „Wichtig waren für uns die Erkenntnisse, die wir aus den Spielen ziehen konnten. In jeder Begegnung hatte die Mannschaft gute Phasen“, erzählt der SCT-Coach. Außerdem musste sich das Team nach einer Systemumstellung erst einmal einspielen. Dennoch ist sich Thiede sicher: „Wir sind auf einem guten Weg.“

Deswegen geht er auch mit viel Zuversicht in die Restspielzeit, auch weil die Twistringer in der Tabelle gut dastehen. Doch ausruhen wollen sich die Blaumeisen nicht. Denn mit dem Tabellennachbarn TSV Mühlenfeld steht dem SCT am kommenden Sonnabend (16 Uhr) ein schwieriger Gegner gegenüber. „Die werden genauso heiß sein wie wir und versuchen, die Punkte mit nach Hause zu nehmen. Das wollen wir natürlich verhindern“, gibt sich Thiede kämpferisch und hofft, dass das Spiel auch stattfindet. „Es wäre einfach ärgerlich, wenn sich der Ligastart nach so einer langen Winterpause verzögern würde.“

Zwar sei Rang sieben das angepeilte Ziel, „doch wenn wir noch einen Platz nach oben klettern könnten, würden wir nicht nein sagen.“ Deswegen müsse sein Team auch die Begegnungen gegen die Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich ernst nehmen. „Wer irgendein Spiel auf die leichte Schulter nimmt, ist bei uns falsch. Wir behandeln jeden Gegner gleich. Wir wollen keine Punkte unnötig verschenken.“