Sabrina Timmes vom TuS Varrel will in diesem Jahr die zehn Kilometer unbedingt noch unter 40 Minuten laufen. (Christiane Golenia)

Varrel. Mittlerweile geht sie fünf bis sechs Mal pro Woche laufen. Daran war früher nicht zu denken. Sabrina Timmes hat viel geraucht. Doch im Jahr 2013 hörte sie damit auf, widmete sich dem Laufsport und lebt seitdem viel gesünder. Umso erstaunlicher ist der steile Aufstieg, den die mittlerweile 39-Jährige genommen hat. Denn in unserem Verbreitungsgebiet dominiert sie im Damenbereich die Wettkämpfe, sammelt einen ersten Platz nach dem anderen ein.

Mit damals 33 Jahren fand Timmes durch Bekannte den Weg in die Laufgruppe des TuS Varrel. „Dort wurde ich wunderbar aufgenommen und habe mich auch gleich wohl gefühlt“, berichtet sie. Zunächst trainierte sie nur einmal pro Woche, doch mit der Zeit wurden die Einheiten dann auch immer mehr. „Man hat mich langsam herangeführt, sodass ich auch an verschiedenen Wettkämpfen teilgenommen habe“, meint die als Anlagenmaschinenführerin, die in einem Drei-Schicht-System arbeitet. „Du kommst sehr leicht aus dem Rhythmus, hast ein ganz komisches Körpergefühl.“

Doch dabei lässt sie sich nicht stressen, ihre Einheiten auf Biegen und Brechen durchziehen zu müssen. Dennoch komme sie regelmäßig auf 50 bis 70 Kilometer pro Woche, erzählt Timmes, die viele Läufe mit dem Pferd verbindet. „Früher war ich schon viel mit dem Pferd unterwegs. Daher nehme ich es gerne mit und laufe im Wald eine Runde.“ Wenn sie denn mal keine Lust hat, fünf bis zehn Kilometer am Tag abzuspulen, zieht es die Läuferin auch sonst mal ins Fitness-Studio zu kräftezehrenden Spinning-Einheiten oder zum Schwimmen. „Dann brauche ich auch mal ein bisschen Abwechslung vom ganzen Laufen“, betont Timmes.

Die Zeit hat immer Vorrang

Natürlich hat die 39-Jährige zuletzt einige Erfolge eingesammelt, so zum Beispiel Anfang März beim zweiten Lauf der AOK-Winterlaufserie, als Timmes mit großem Abstand den ersten Platz belegte. Doch für sie geht es nicht immer unbedingt um die Platzierung. „Natürlich gebe ich immer mein Bestes und will ganz vorne landen, doch die Zeit hat bei mir Vorrang. Wenn ich mich verbessere, weiß ich, dass sich der ganze Trainingsaufwand gelohnt hat“, unterstreicht Timmes. So wolle sie in diesem Jahr die zehn Kilometer unbedingt noch unter 40 Minuten laufen. Allerdings spielt für sie nicht nur der sportliche Aspekt eine Rolle: „Durch das Laufen beim TuS Varrel sind viele Freundschaften entstanden. Und außerdem kann man einfach mal vom Alltag abschalten. Das macht es meiner Meinung nach aus.“

Unterstützt wird sie bei diesem Vorhaben von Trainer-Urgestein Hartmut Selz, der ihr zahlreiche wichtige Tipps mit an die Hand gibt. Er sagt über die Varrelerin: „Seit drei Jahren ist sie hier in der Region die schnellste Läuferin. Sabrina besticht nicht unbedingt mit einer herausragenden Technik. Dafür ist sie viel mehr ein Kampfschwein, läuft immer in die extrem hohe Belastung rein. Auch wenn es mal ein bisschen weh tut.“ Der Übungsleiter achte auf viele Kleinigkeiten, berichtet Timmes und lobt Selz in den höchsten Tönen: „Man fühlt sich bei ihm sehr gut aufgehoben. Er hat immer ein offenes Ohr für seine Schützlinge und kann sich auf jeden einzelnen Läufer sehr gut einstellen.“ Und dafür legt Selz immer dienstags beim Bahnlaufen in Brinkum alles in die Waagschale. „Er begleitet uns stets mit dem Fahrrad. Unter anderem bei der Laufstrecke zum Silbersee“, betont Timmes.

Nordseelaufserie der große Höhepunkt

Doch wie lautet eigentlich das Erfolgsgeheimnis der Varrelerin, die insbesondere in den vergangenen drei Jahren einen steilen Aufstieg in der Läuferszene erlebt hat? „Ich gehe nicht zu verkrampft und ehrgeizig an die Wettkämpfe heran. Schließlich ist das weiterhin nur eine Freizeitbeschäftigung. Man sollte einfach nur Spaß am Laufen haben“, so die simple Erklärung von Timmes, die beim Oldenburg-Marathon im vergangenen Jahr mit 3:18:29 Stunden eine neue persönliche Bestzeit aufgestellt hat.

Auch in diesem Jahr will die 39-Jährige wieder einen Marathon angehen. „Doch einer im Jahr reicht dann auch aus, weil man im Training viel mehr investieren muss“, bekräfigt sie. „Die Mischung aus kurzen und langen Strecken ist ideal.“ Liebend gerne erinnert sie sich an die Nordseelaufserie aus dem Jahr 2016 zurück. Für sie bislang der Höhepunkt in ihrer Karriere. „Wir mussten sieben Läufe an acht Tagen absolvieren und waren jeden Tag auf einer anderen Insel unterwegs. Das stellte schon eine wahre Herausforderung dar, weil man keine richtige Regenerationszeit hatte“, sagt Timmes. Ebenfalls interessant und eine Anreise wert seien auch die vielen Crossläufe. „Es macht eine Menge Spaß, weil man dabei nicht so sehr auf seine Zeit achtet. Das ist einfach mal was anderes.“

Entspannter Blick in die Zukunft

Wie es in den kommenden Wochen und auch Monaten für die Läufer weitergeht, ist aufgrund des Coronavirus natürlich noch unklar. Wie für alle anderen Sportler eben auch. Über die Zukunft hat sich Timmes noch keine Gedanken gemacht, wie lange sie noch auf diesem Niveau laufen möchte. „So lange es mir noch Spaß macht und ich verletzungsfrei bleibe, werde ich draußen weiterhin meine Runden drehen.“ Eines dagegen ist klar: Mit ihrer entspannten, aber zugleich auch leidenschaftlichen Einstellung wird Timmes in diesem Jahr bestimmt noch die 40-Minuten-Marke knacken. Und danach den nächsten Meilenstein ihrer Karriere ins Visier nehmen.