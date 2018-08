Als Nachwuchstalent ist Lea Jerkovic ein aufsteigender Stern am Leichtathletik-Himmel. Für ein Schuljahr geht sie nun in die USA. (Jonas Kako)

Stuhr. Bei dieser Frage muss Lea Jerkovic lachen. „Zwei Koffer“, sagt sie. Mehr nimmt sie für die kommenden zehn Monate nicht mit. Denn die junge Stuhrerin drückt für ein knappes Jahr die Schulbank in den USA. „Man muss wirklich schauen, was man mitnehmen kann“, ergänzt sie. An diesem Sonnabend fliegt die Leichtathletin vom Bremer Flughafen erst nach Frankfurt und dann in die Vereinigten Staaten. Ihr Ziel: Ashland, Ohio.

Dort wird das erfolgreiche Nachwuchstalent des LC Hansa Stuhr seine nächsten Monate verbringen. Doch Sportkleidung sollte nicht fehlen. Denn auch in Übersee will die Norddeutsche U18-Meisterin im 1500-Meter-Hindernislauf sich nicht nur persönlich, sondern auch sportlich weiterentwickeln. Noch ist sie hinsichtlich ihrer Distanz unentschlossen. Mal läuft sie 800 Meter, dann 1500, 3000 oder gar 10 000. „Ich habe noch keine Lieblingsdistanz, aber ich hoffe, dass ich sie in Amerika finden werde.“ Dafür hatte sie bereits vor drei Wochen Kontakt zu ihrem Trainer. Zunächst hatte sie mit ihrem künftigen Schulleiter gesprochen, der sie dann direkt weiter an einen Trainer vermittelte. Und der passende war für die Stuhrerin schnell gefunden – und dieser fragte sie direkt nach ihren pro Woche zurückgelegten Kilometern. Auch jetzt muss Jerkovic noch ein wenig überlegen. „Es sind wohl zwischen 30 und 40 Kilometer“, sagt sie schließlich, nachdem sie sich mit ihrer Mutter Anja beraten hat.

In den USA werden wohl die einen oder anderen Kilometer dazukommen, schließlich laufen die Athleten in Übersee mehr als in Deutschland. „Hier gibt es viele Tempoläufe“, erzählt Lea Jerkovic über ihr Training, das über die normalen Zeiten hinausgeht. Denn die Stuhrerin schnürt freiwillig vor und nach den Einheiten die Laufschuhe und legt noch ein paar zusätzliche Kilometer zurück. „Ich brauche lange, um warm zu werden und reinzukommen“, sagt sie und lächelt verlegen. In den Ferien trainierte sie außerdem mit ihrer Schwester Anna, die über die kurze Distanzen startet, und mit ihrem Freund, dem Mehrkämpfer Elvio Kremming. „Es ist natürlich schön, wenn man das gleiche zeitintensive Hobby teilt“, freut sich Jerkovic.

Dass die junge Athletin in ihrem Schuljahr in den Vereinigten Staaten nicht auf Leichtathletik verzichten möchte, liegt auch daran, dass der Sport ihr mittlerweile ans Herz gewachsen ist. Dabei geht sie erst seit knapp zwei Jahren an den Start. „Leichtathletik macht mir total viel Spaß. Ich möchte mein Potenzial noch besser abrufen“, kündigt Jerkovic selbstbewusst an und lacht wieder: „Für mich lief es bis jetzt ja ganz gut.“ Sogar mehr als das: Bei den Norddeutschen Meisterschaften unterbot sie ihre Bestleistung über 1500 Meter Hindernis gleich um satte acht Sekunden und feierte einen souveränen Sieg.

Schöne Abschiedsparty

Momentan stehen noch ein paar Tische im Garten der Jerkovics. Sie befinden sich auf der überdachten Terrasse, Überreste der Abschiedsparty, die Lea gemeinsam mit zwei Freundinnen vor wenigen Tagen gegeben hat. „Es war wirklich sehr schön“, erinnert sich die Stuhrerin gerne daran. Knapp 70 Freunde kamen vorbei, um zu feiern. Auch in den Vereinigten Staaten wird Jerkovic einige große Feste erleben: „Meine Gasteltern sind schon etwas älter und haben erwachsene Kinder, die auch schon Eltern sind. An Feiertagen kommt die ganze Familie zusammen, das Haus wird dann ganz schön voll werden.“

Kurz vor dem Abflug wird es ernst für Lea Jerkovic. „Die Nervosität kommt immer so phasenweise. Wenn der Tag gekommen ist, dann werde ich sicher sehr aufgeregt sein“, ahnt sie. Dennoch freut sie sich auf die Zeit in den USA, obwohl sie sich eigentlich einen anderen Bundesstaat ausgemalt hatte, als sie vor mehr als einem Jahr den Entschluss fasste, ein Jahr in den USA zu verbringen. „Ursprünglich wollte ich nach Kalifornien, das war ein großer Traum von mir“, sagt Jerkovic. Doch die Organisation, die eigentlich primär in den Goldenen Staat vermittelt, fand keine Gastfamilie für sie. Da sie sich nicht ausschließlich auf Kalifornien festgelegt hatte, suchte die Organisation auch in anderen Staaten und wurde schließlich in Ohio fündig. Warum sie überhaupt ein Auslandsjahr machen möchte, kann Lea Jerkovic gar nicht so richtig beantworten. „Ich habe immer die Menschen bewundert, die davon erzählt haben“, nennt die Athletin einen Grund für ihre Entscheidung. Doch ein richtiges Schlüsselerlebnis hatte die 17-Jährige nicht. „Das kam aus dem Bauch heraus. Ich dachte mir, das wäre was für mich.“

Nun sitzt sie sprichwörtlich auf gepackten Koffern. Insgesamt wird sie 16 Stunden unterwegs sein. Die letzte Stunde wird sie allerdings nicht mehr allein verbringen müssen, denn ihre Gasteltern werden sie vom Flughafen in Cleveland abholen. Bis zu ihrem neuen Zuhause sind es dann lediglich etwas mehr als 60 Minuten.

Angekommen im neuen Heim wird sie indes nicht alleine sein. Denn mit ihr wird auch eine spanische Austauschschülerin untergebracht sein. Und wie es der Zufall will, teilt sich Jerkovic mit ihr auch gleich mal eine Leidenschaft: „Sie ist auch sportbegeistert.“