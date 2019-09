Das 1:1 war in der 90. Minute ein Ergebnis, mit dem Trainer Lars Behrens leben konnte. Zudem war das Unentschieden in der Bremer Fußball-Landesliga-Partie zwischen dem TSV Melchiorshausen und dem TS Woltmershausen zu diesem Zeitpunkt gerecht. Dann aber musste Behrens eine Szene erleben, die ihn auch Stunden später noch beschäftigte, weil sie völlig überflüssig und selbst im Amateurfußball dilettantisch war. Woltmershausen traf nämlich noch zweimal und fuhr letztlich mit einem 3:1 (0:1)-Erfolg nach Hause.

Dabei war das letzte Tor durch Mouchir Gafski (90.+3) ziemlich egal. Das 1:2 war aus Melchiorshauser Sicht völlig überflüssig. „Wir hätten schon den Spieler an der Grundlinie stören müssen“, so Behrens. Der Ball kam aber trotzdem vors Melchiorshauser Tor, doch da stand zunächst gar kein Woltmershauser. Die Melchiorshauser traten mehrfach über den Ball, der irgendwie bei Keeper Sascha Kleemann landete. Der traf den Ball, schoss aber Björn Fender an, von dem der Ball ins Melchiorshauser Tor prallte – 1:2 (90.). „So ein Gegentor ist nicht akzeptabel“, meinte Behrens. Sein Team bleibt im unteren Mittelfeld der Tabelle kleben. Melchiorshausen spielte ordentlich. Angesichts der Ausfälle einiger Stammkräfte gingen im Laufe der zweiten Hälfte aber Kraft und Konzentration zur Neige. Eine Ausrede solle die Personalsituation aber nicht sein, stellte Behrens klar. Tom Scharwies brachte die Gastgeber per Nachschuss früh in Führung (5.). Ole Dischers Schuss war zuvor noch geklärt worden. Es gab wenige Chancen zum 2:0. Als Kleemann einen Gegner nur foulen konnte, verwandelte Ruben Liesigk den Strafstoß zum 1:1 (72.). Das war bis dato ein Ergebnis, das dem Spielverlauf entsprach.