Dennis Offermann war sichtlich unzufrieden mit der Leistung seiner Mannen. (Kako)

Die Wut und Enttäuschung über die 3:4 (0:2)-Niederlage beim Habenhauser FV zum Rückrundenstart der Fußball-Bremen-Liga konnte Dennis Offermann, Trainer des Brinkumer SV, nur schwer verbergen: „Wir haben das Spiel auf die leichte Schulter genommen und am Ende verdient verloren“, ärgerte sich der BSV-Coach über eine nicht eingeplante Niederlage.

Nach der guten Vorbereitung habe man sich gegen den Tabellenelften mehr erhofft. Doch es kam ganz anders: „Wir haben alles vermissen lassen, was wir uns in den Testspielen aufgebaut hatten“, betonte Offermann. In der ersten Hälfte sei seine Mannschaft in allen Belangen unterlegen gewesen. Nach zehn Minuten lag der BSV durch den Treffer von Habenhausens Philipp Schiller mit 0:1 zurück. Etwas später folgte der zweite Treffer für die Gastgeber durch Markus Zimmermann (27.) „Die Tore, die wir kassiert haben, waren eine absolute Frechheit“, schimpfte Offermann. „Bei uns war der Einsatzwille nicht gegeben. Keiner war mit Herzblut dabei. Die Mannschaft ist viel zu arrogant aufgetreten“, zählte er nur einige Makel auf.

Nach Wiederanpfiff änderte sich zunächst nicht viel. Habenhausens Jens Hirsig baute die Führung mit seinem Treffer zum 3:0 aus (52.). Die Partie schien damit entschieden zu sein. Doch irgendwie rafften sich die Brinkumer noch einmal auf und schöpften nach dem Anschlusstreffer von Marcel Dörgeloh zum 1:3 noch einmal Hoffnung (67.). Die schnelle Antwort der Gastgeber folgte jedoch prompt: Wieder war es Zimmermann, der sich in die Torschützenliste einreihte – das 4:1 (68.).

Die Gäste aus Brinkum gaben die Hoffnung aber noch icht auf und starteten eine Aufholjagd. „Scheinbar haben sie doch noch an eine Wende geglaubt“, sagte Offermann. Dennis Rohmeyer (82.) und Nicolai Gräpler (87.) brachten die Gäste mit ihren Treffern noch einmal auf 3:4 heran. Doch am Ende reichte es nicht, sodass der amtierende Meister mit einer Niederlage in die Rückrunde startete. „Dass wir zur zweiten Hälfte noch einmal rangekommen sind, war zwar gut. Allerdings wäre ein Unentschieden oder ein Sieg nicht verdient gewesen“, lautete das deutliche Fazit des BSV-Coaches.

Auf die leichte Schulter genommen

Sein Team sei zu überheblich in die Partie gegangen. „Wir haben es auf die leichte Schulter genommen, was uns zum Verhängnis wurde“, bedauerte Offermann. Die positiven Erkenntnisse aus den Testspielen zählen nicht mehr. „Keiner kann die Schuld von sich schieben“, betonte der Trainer und fügte hinzu: „Bei einigen Positionen war ich mir nicht sicher, wie ich sie hätte besetzen sollen. Vielleicht wäre dieses Spiel anders ausgegangen, wenn ich mich anders entschieden hätte.“

Nach dem desolaten Start warten in den folgenden Partien zwei richtige Brocken auf die Brinkumer. Am kommenden Freitag trifft die Offermann-Elf vor heimischer Kulisse auf den FC Oberneuland und ist in der Woche darauf beim Spitzenreiter Bremer SV zu Gast.