Tim Weilandt (am Ball) arbeitete nicht nur defensiv stark, sondern leitete auch viele Angriffe ein. (Jonas Kako)

Syke. Bei den Wasserballern des TuS Syke ist beim Bezirksliga-Topspiel gegen Waspo Hannover IV bei Weitem nicht alles rundgelaufen. "Ein Arbeitssieg", waren sich nach dem 10:6 (6:4)-Erfolg alle einig. "Die Überzahlsituationen waren alle schlecht", bemängelte Team-Sprecher Hakon Straßheim, auch über Konter kamen die Hachestädter zu keinem Tor. Vor allem mit den vermeintlich einfachen Angriffen taten sie sich also schwer.

Dass es dennoch zu einem Sieg reichte, verdankten die Syker einer starken Mannschaftsleistung. Offensiv schätzte Straßheim den Auftritt seines Teams sogar besser als in den vorherigen Spielen ein, auch wenn nicht ganz so viele Tore gefallen sind. "In der zweiten Halbzeit haben wir gut durchgespielt", erläuterte er. Das Abwehrverhalten fand er dagegen durchweg "super. Wir haben gut übergeben und die Arme gehoben." Hervorzuheben sei dabei auch Niklas Kahl, der sich als Neuzugang stark ins Syker Spiel eingefügt habe.

Besser starteten allerdings die Gäste aus der Landeshauptstadt in die Begegnung: Nach einem Foul Straßheims verwandelte Marcel Jünemann einen Fünfmeter zur 1:0-Führung für Waspo IV (2.). Anschließend verbuchten beide Teams mehrere Aluminiumtreffer, Tim Weilandt verwertete einen Querpass Straßheims schließlich zum Ausgleich. Weder den Sykern noch den Hannoveranern gelang es jedoch, sich frühzeitig abzusetzen. Auch die Führung wechselte mehrfach. "Waspo hat eine gute Zonenverteidigung gespielt", stellte Straßheim fest. Trotz einer Doppeldeckung gegen Lukas Frömberg sei es ihnen gelungen, mit dem zweiten Verteidiger die Syker Angreifer im Rückraum noch mitzudecken. Erst kurz vor der Pause ging es dann Schlag auf Schlag: Waspo glich durch Sven Reinhardt auf 4:4 aus (13.), unmittelbar antwortete Nick Twachtmann mit einem Doppelschlag und erhöhte auf 6:4 (14.).

Lukas Frömberg macht alles klar

Bemerkenswert waren auch die starken Defensivleistungen durch Tim Weilandt und Malin Florack. Immer wieder störten sie den Hannoveraner Angriff, eroberten die Bälle. Gleichzeitig verantworteten die beiden wegen ihrer Übersicht mehrere gelungene Spieleröffnungen. "Waspo ist mit unserem kleinen Becken nicht klargekommen. Wir konnten besser verteidigen und decken", meinte Straßheim. Wichtig war jedoch der von Torhüter Henning Lienhop parierte Strafwurf kurz nach Wiederanpfiff gegen Marcello Polverino. Jochen Zwarg, der bereits das 4:3 sehenswert mit dem Rücken zum Tor per Rückhandwurf erzielt hatte, und Tim Weilandt stellten dann auf 7:4. "Die drei Tore Vorsprung haben uns Sicherheit gegeben", analysierte TuS-Sprecher Straßheim. Allerdings habe Hannover auch einiges an Wurfpech gehabt.

Unrühmlich verabschiedete sich Waspo-Center-Spieler Wolfgang Windt vorzeitig. Mit Lukas Frömberg hatte er sich schon das ganze Spiel über hitzige Zweikämpfe um die bessere Position geliefert. Als er dann wegen Foulspiels eine Hinausstellung erhielt, raunte er Richtung des Unparteiischen: "Leck mich doch am Arsch." Für diese Unsportlichkeit erhielt er einen Ausschluss mit Ersatz (21.).

Als Lukas Frömberg zu Beginn des vierten Viertels das 10:6 erzielte, war die Partie vorzeitig entschieden (24.). Die Schlussphase nutzten die Syker, um mit Tim Weilandt und Holger Eickhoff auch bei eigenen Offensivaktionen die eigene Hälfte zu sichern und spielten ihre Angriffe sicher aus. Lukas Frömberg und Niklas Kahl ließen zwar noch Eins-gegen-eins-Situationen gegen den starken Waspo-Schlussmann Thomas Baier verstreichen. Das fiel jedoch nicht mehr sonderlich ins Gewicht.

Mit fünf Siegen aus fünf Partien gehen die Syker als weiterhin unangefochtener Tabellenführer in die knapp anderthalbmonatige Spielpause. Voraussichtlich Ende April geht es für sie erst wieder ins Becken. Für Waspo Hannover IV, eigentlich ein Titelaspirant, war es bereits die zweite Niederlage.

TuS Syke: Lienhop – Twachtmann (2), Florack, Humpert, T. Weilandt (3), Zwarg (3), Straßheim, Eickhoff, Frömberg, Kahl, Toense