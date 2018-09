Trotz einer 4:0-Führung verliert Tobias Cordes (links) die Nerven und kassiert eine Gelb-Rote Karte. (Janina Rahn)

Bassum. „Das war endlich wieder mal ein Spiel, das man sich angucken konnte. Einfach super“, sagte ein Zuschauer am Ende der Partie zu Torsten Klein. Denn dessen TSV Bassum feierte gegen RW Estorf-Leeseringen in der Bezirksliga Hannover einen 5:0 (3:0)-Erfolg. Mit dem Sieg hat sich das Team in der Tabelle nun etwas Luft verschafft und blickt etwas entspannter auf die kommenden Partien. „Wenn wir in den nächsten beiden Spielen die gleiche Leistung auf den Platz bringen, ist für uns alles machbar“, sagte der TSV-Coach.

Auffälligster Akteur der Bassumer war der 18-jährige Manka Madun. Die gegnerische Abwehr bekam ihn nicht in den Griff, obwohl die Taktik immer dieselbe war. Mit durchgesteckten Bällen nach vorne verschafften sich die Gastgeber immer wieder gute Möglichkeiten – nicht nur durch Madun. Um den jungen Angreifer herum machten Tobias Cordes, Wilke Kluge und auch Benjamin Bauer ordentlich Betrieb.

Doch die größte Chance hatten zunächst die Gäste aus Estorf in der 13. Minute. Gleich zweimal hintereinander wehrte TSV-Keeper Dominik Overmeyer die Schüsse der Gegner ab und hielt seinen Kasten sauber. „Das Spiel hätte auch ein ganz anderes Ende gefunden, wenn Dominik die beiden Bälle nicht gehalten hätte“, sagte sein Trainer.

Doppelschlag führt zum Knockout

Ab Minute 20 folgte nun die stärkste und vor allem offensiv beste Phase der Gastgeber. Immer wieder war es Manka Madun, der mit seinem temporeichen Spiel die Gegner hinter sich ließ und oftmals alleine auf das Tor zulief. Doch das 1:0 fiel zunächst durch ein Kopfballtor von Kapitän Mathis Hoffmann nach einer Ecke (21.). Zeit zum Sortieren für den Gegner gab es keine, denn wenige Sekunden später traf Madun zum 2:0 (22.). Die Gäste gerieten in eine Art Schockstarre, aus der sie im gesamten Spielverlauf nicht mehr so richtig herauskamen. Stattdessen machten sie mit vielen Fehlpässen und groben Fouls auf sich aufmerksam. So auch in der 28. Minute: Madun wurde im gegnerischen Strafraum gefoult, doch der Schiedsrichter ließ das Spiel weiterlaufen. „Das war eindeutig. Der Spieler hat Manka am Bein getroffen“, sagte Klein zu seinen Spielern auf der Bank und ärgerte sich lautstark über die Entscheidung. Die Wut wich etwas später aber wieder der Freude, als Madun nach einem Zusammenspiel mit Tobias Cordes zum 3:0 (36.) traf.

Einen Gang zurücklegen kam für die Gastgeber in der zweiten Halbzeit aber nicht in Frage. Es waren keine zehn Minuten gespielt, und schon musste der gegnerische Keeper Tobias Pissor wieder hinter sich greifen. Dieses Mal war es Benjamin Bauer, der sich mit seinem Treffer zum 4:0 in die Torschützenliste eintrug (53.). Estorfs-Coach Lukas Swiatkowski tobte an der Seitenlinie vor Wut.

Torsten Klein tat es ihm in der 74. Minute gleich, als Tobias Cordes mit einer Gelb-Roten Karte vom Spielfeld flog. „Wir führen mit 4:0. Da muss man einfach ruhig bleiben und sich nicht provozieren lassen“, sagte der TSV-Coach. Aber selbst das brachte seine Mannschaft nicht aus dem Konzept. Denn kurz vor dem Abpfiff erhöhte Wilke Kluge nach einer Kombination über drei Stationen mit Alexander Pestkowski und Niklas Danker zum 5:0-Endstand (87.).

Mit dem Sieg klettert der TSV Bassum auf den neunten Tabellenplatz und verschafft sich mit zehn Punkten etwas Luft. In der kommenden Woche warten auf die Bassumer mit TuS Drakenburg und TSV Wetschen zwei starke Gegner. Dennoch ist Torsten Klein zuversichtlich: „Mit dem Sieg haben wir uns eine gute Situation aufgebaut.“