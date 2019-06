Hat sich für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert: Finja Kölling vom SV Bramstedt. (Vasil Dinev)

Bassum. Der Nachwuchs vom Schützenverein Bramstedt hat bei den Landesmeisterschaften der Jugend im Landesleistungszentrum des Nordwestdeutschen Schützenbundes (NWDSB) in Bassum zahlreiche Medaillen gesammelt. In den Wettbewerben Luftgewehr, Luftpistole und Lichtschießen hieß es am Ende mehrmals: Gold für die Schützen aus Bramstedt.

Dabei ragte besonders Spitzenathletin Finja Kölling heraus. Im Wettbewerb Luftgewehr Jugend weiblich sicherte sie sich mit starken 391 Ringen den zweiten Platz. Ihre Teamkollegin Pia Goldmeyer landete mit 390 Ringen auf Rang drei. Für beide bedeutete dies die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften in München. „Das ist wirklich ein sehr gutes Ergebnis. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Erstplatzierte nur um einen Ring besser war“, freute sich Mitorganisator Thomas Taube über das gute Ergebnis. Auch im Luftgewehr-Dreistellungskampf (3x20) qualifizierte sich Kölling für die DM. Angetreten für den SV Atter schoss sie 588 Ringe und damit genauso viele wie ihre Konkurrentin Maira Hausschild vom SV Ladekop Hinterdeich. Da Kölling (196 Ringe) im Gegensatz zu Hausschild (194 Ringe) die bessere finale Serie aufwies, krönte die Bramstedterin ihre Leistung mit der Goldmedaille. „Das war ein wirklich hochklassiger Wettkampf, was man an den Ergebnissen deutlichen erkennen kann“, betonte Taube.

Finja Kölling selbst sprach ebenfalls von einem hochklassigen Wettbewerb: „Meine Gegnerinnen waren schon ziemlich stark. Das habe ich gemerkt. Ich habe aber versucht, nie auf die Ergebnisse der anderen zu schauen, sodass ich selten mal richtig nervös wurde“, verriet die Schützin des SV Bramstedt, die sich vor Beginn der Landesmeisterschaften die Qualifikation zur DM als Ziel gesetzt hatte.

Zahlreiche Medaillen

Die Ergebnisse der anderen Schützen aus dem Verbreitungsgebiet konnten sich ebenfalls sehen lassen. Bei den Luftgewehr-Juniorinnen I bildete ein Trio des SV Bramstedt die Top drei: Patricia Preiß (387 Ringe), Rieke Habekost (382 Ringe) und Thalia Goßling (381 Ringe) trugen eindrucksvoll zur Medaillenausbeute ihres Vereins bei. Sascha Gottwald (SV Bramstedt) holte mit dem Luftgewehr in der männlichen Jugend die Bronzemedaille. Der SV Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt sicherte sich mit insgesamt 1115 Ringen in der gleichen Klasse den dritten Platz in der Teamwertung. Mit 586 und 561 Ringen platzierte sich der SV Bramstedt in der Luftgewehr-Klasse der Schüler auf Rang eins und zwei. Auch bei den Schülerinnen landeten Lea Meuschel (190/8) und Antonia Krüger (190/7) (beide SVB) auf den ersten beiden Rängen.

Für die SSG Syke ging Tobias Wessels in der Einzelwertung des Wettbewerbs Lichtpunktgewehr der männlichen Schüler III an den Start und entschied diese mit 94,1 Ringen für sich. Tyra Thies (96,8 Ringe) und Lientje Suhling (92,2 Ringe) vom SVB holten bei den Schülerinnen Silber und Bronze.

Mit dem Ablauf der Meisterschaften und den Ergebnissen zeigte sich Torsten Meinking, Landesjugendleiter im NWDSB, sehr zufrieden: „Fast alle Schützen aus unserem Kader haben sich im Gewehrbereich für die Deutschen Meisterschaften qualifziert. Das spricht auf jeden Fall für unsere gute Nachwuchsarbeit.“

Vor allem im Lichtpunktschießen hat Meinking einen starken Zuwachs beobachten können. Knapp 500 Akteure nahmen an den Landesmeisterschaften in Bassum teil. Eine Entwicklung, die den Landesjugendleiter des NWDSB besonders stolz machte: „Die Anzahl an Aktiven war vor zehn Jahren stark zurückgegangen. Dann haben wir mit dem Lichtpunktschießen angefangen, um Interessierte wieder an den Schießsport heranzuführen. Nun merken wir von Jahr zu Jahr, dass sich immer mehr Leute für diese Sportart begeistern, was uns natürlich sehr freut“, berichtete ein zufriedener Torsten Meinking.