Dirk Dennis Lampe vom SC Weyhe traf gegen den Bremer SV II gleich dreimal. (Thorin Mentrup)

Manche Momente sind im Leben eines Torhüters ganz, ganz selten. Ein eigener Treffer zum Beispiel. Finn Wiechmann, Keeper des SC Weyhe, kann diesen für viele seiner Kollegen unerreichbaren Erfolg von seiner To-Do-Liste streichen: Beim 6:3 (1:1)-Sieg seines Teams in der Bremer Fußball-Bezirksliga gegen den Bremer SV II traf er mit einem Abschlag zum zwischenzeitlichen 5:3.

Wiechmanns Tor war sogar ein sehr bedeutsames und wichtiges, denn seine Mannschaft war gerade drauf und dran, in Überzahl einen 4:1-Vorsprung zu verspielen, als Weyhes Torhüter zum Abschlag ansetzte. Der Ball flog tief in die Bremer Hälfte, setzte noch einmal auf und flog über seinen Keeper-Kollegen Luca Reiter hinweg ins Netz. „So etwas erlebt man nicht so oft“, wusste auch Dennis Lingnau, der die Weyher gemeinsam mit Harald Meyer trainiert.

Viel mehr Positives als Wiechmanns Treffer und die drei Punkte konnten die Weyher aus der Partie nicht mitnehmen. Am ehesten noch, dass sie sechs Treffer erzielt hatten. Drei davon gingen auf das Konto von Dennis Lampe, zusätzlich zu Wiechmann trugen sich außerdem Gordy Mumpese und Jesse Wieczorek „in einem ganz schwachen Bezirksligaspiel“, wie es Lingnau ausdrückte, in die Torschützenliste ein. Weyhe tat sich zunächst schwer, geriet sogar in Rückstand, drehte aber nach der Pause auf. Nach Wieczoreks Tor zum 4:1 und der Roten Karte gegen Muttalip Durgan schien die Partie entschieden, doch der SCW ließ nun nach. Die Gastgeber verkürzten auf 3:4. Doch dann kam Wiechmanns Moment für jeden Saisonrückblick.