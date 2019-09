Derbykampf pur: Vilsens Hagen Sperling tankt sich durch Niklas Rätzke (l.) und Arne Imken. (Braunschädel)

Bruchhausen-Vilsen. Da standen die Handballer der HSG Phoenix also: enttäuscht, verärgert, ein Stück weit auch fassungslos. Denn wieder einmal jubelte der Gegner – das tut im Derby bekanntlich besonders weh. Die HSG Bruchhausen-Vilsen dagegen ließ sich feiern. Phoenix liegt der Sieben von Trainer Gerd Anton offenbar – zumindest ergebnistechnisch. Denn nach den Siegen in den vergangenen Jahren im Pokal behielten die Handballer aus dem Luftkurort nun auch in der Liga die Oberhand. Spät drehten sie das Landesklassen-Derby in einen 28:24 (13:14)-Erfolg. Für Vilsen war es der erste Heimsieg der Saison, Phoenix kassierte dagegen die erste Niederlage.

Nach einem Erfolg der Gastgeber sah es lange Zeit nicht aus. „Wir haben 50 Minuten überhaupt nicht gut gespielt“, hatte Anton viele Fehler im Spiel seiner Sieben gesehen. Die Beharrlichkeit, mit der sie sich nie abschütteln ließ, war jedoch beeindruckend. „Das muss man den Jungs lassen: Sie haben nie aufgegeben. Aber wir können viel besser spielen.“ Phoenix, so ehrlich war Vilsens Trainer, sei lange Zeit die bessere Mannschaft gewesen.

Phoenix nutzt doppelte Überzahl nicht

Von dieser Erkenntnis konnten sich die Gäste allerdings nichts kaufen. „Wir hatten Vilsen eigentlich im Griff“, haderte Coach Sascha Drogt. Seine Mannschaft schien besonders im ersten Durchgang auf dem besten Weg zu sein, den Nachbarn nach den Enttäuschungen im Pokal nun bezwingen zu können, legte ein schnelles 2:0 durch T. Müllers Doppelpack vor und setzte sich danach auf 4:1 und sogar 8:4 ab (17.). „Da hätten wir das Spiel vielleicht schon entscheiden können, wenn wir uns weiter abgesetzt hätten“, trauerte Drogt dieser Phase nach. Seine Mannschaft war richtig gut im Spiel, Vilsen machte leichte Fehler, bremste sich bei der Aufholjagd auch selbst aus, so etwa durch Jorn Boltes unnötige Zeitstrafe beim Stand von 6:8 (19.). Als acht Sekunden später auch Lasse Asendorf das Feld vorläufig verlassen musste, schien Phoenix′ Stunde endgültig zu schlagen. Stattdessen aber hielt sich Vilsen schadlos, die Gäste ließen die große Chance verstreichen, einen großen Schritt in Richtung Derbysieg zu tun. Dennoch machten sie den besseren Eindruck. Es fehlte wohl auch eine Portion Cleverness, um dem wankenden Gegner den Zahn zu ziehen.

Stattdessen blieb Vilsen im Spiel, glich durch Asendorf sogar aus (12:12, 29.). Der Ein-Tore-Rückstand zur Pause hielt den Gastgebern alle Möglichkeiten offen. Nach dem Seitenwechsel blieb das Derby ungemein intensiv, allerdings machten jetzt beide Mannschaften einige Fehler. Dass zwischen der 41. und der 46. Minute die Tore ausschließlich vom Siebenmeter-Strich aus fielen, passte ins Bild. Vilsen und Phoenix wollten ihr Glück nun mehr erzwingen als erspielen – wobei das Schiedsrichtergespann Hans-Holger Badenhoop/Stephan Schaper nicht immer die beste Figur machte. Vor allem Drogt ärgerte sich über einige Entscheidungen. Er stellte aber auch fest: „Daran hat es am Ende sicherlich nicht gelegen. Wir waren in den letzten zehn Minuten einfach nicht gut.“ Bis in den Schlussphase hinein stand die Begegnung Spitz auf Knopf, doch dann riss der Faden der Gäste. Jorn Bolte brachte die Gastgeber erstmals in Front – 22:21 (52.). Bis zum 23:23 hielt sich Phoenix irgendwie noch über Wasser, doch die Gäste waren nun spürbar angezählt. Felix Twietmeyer erzwang mit zwei Treffern die 25:23-Führung, Sebastian Slembeck, Bolte und Strohmeyer machten den 5:0-Lauf und damit auch den Sieg perfekt. „Ich weiß auch nicht, warum es gegen Vilsen nicht klappen will“, grübelte Drogt. Die Gastgeber dagegen feierten in der vollen Halle ausgelassen – mal wieder gegen Phoenix.

Weitere Informationen

HSG Bruchhausen-V. - HSG Phoenix 28:24 (13:14)

HSG Bruchhausen-Vilsen: Schütte, Brinkmann – Ludwig, M. Bolte (4/2), Slembeck (4), Strohmeyer (2), J. Bolte (7/1), Sperling (4), Twietmeyer (3), Schmidt, Heere (1), Asendorf (2), Wohlers, Schröder (1)

HSG Phoenix: Petersohn, Mädler – Mbiyeya (2/1), Steinmetz (5/4), Müller (3), Nordmeier, Langnau (2), Imken, Rätzke (1), Lankenau (1/1), Schröder, Sackmann, Schmidt (5), Dück (5)

Siebenmeter: HSG Bruchhausen-Vilsen 8/5, HSG Phoenix 8/6

Zeitstrafen: HSG Bruchhausen-Vilsen 3, HSG Phoenix 4 THR