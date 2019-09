Twistringen ist ein gutes Pflaster für die Bassumer, vor allem für Alexander Pestkowski (l., hier gegen René Brinkmann). (Thorin Mentrup)

Twistringen. Der TSV Bassum und sein Derby beim SC Twistringen – das ist eine Geschichte, die seit Jahren wirklich perfekt zusammenpasst. So auch am Sonnabend: Da feierten die Lindenstädter einen 3:1 (1:1)-Erfolg bei den Delmestädtern und damit den achten Sieg aus den vergangenen neun Punktspielduellen mit den Blaumeisen. Unter Dach und Fach brachte die Elf von Trainer Torsten Klein die drei Zähler in der Schlussphase.

Ob es an der unterschiedlichen Wahrnehmung des Aufeinandertreffens liegt, dass die Bassumer den entscheidenden Tick heißer wirkten? Schließlich ist das Duell mit dem SCT für sie das echte Derby. Das gibt es für die Twistringer eigentlich nur gegen den SV Mörsen-Scharrendorf. Gegen Bassum bestreiten sie offiziell ein Nachbarschaftsduell. In diesen Vergleich unter Nachbarn jedenfalls starteten die Gäste besser. Sie waren spielerisch stärker gegen Twistringer, die nicht das für ihren Trainer Friedhelm Famulla typische Offensivpressing spielten, sondern etwas abwartender agierten. Der Grund dafür: Es mangelte dem SCT schlichtweg an Alternativen im Angriff. Lennart Bors, der trotz eines Trauerfalls in der Familie auflief, war der einzige nominelle Stürmer auf Platz und Bank. Ihm zur Seite stand Jonas Wilkens, eigentlich Mittelfeldakteur. Auf der Bank war Leon Timmermann, am Spieltag erst von einem mehrwöchigen England-Aufenthalt zurückgekehrt, die einzige Offensivoption. „Wirklich reagieren konnten wir nicht“, wusste Twistringens Co-Trainer Michael Schultalbers.

Doch auch die Bassumer waren nicht sorgenfrei. Wilke Kluge musste komplett passen, Patrik Remmert und Marc Lischkowitz aber gaben grünes Licht. Vor allem Lischkowitz, den es im zweiten Durchgang erneut am Sprunggelenk erwischte, spielte sich als zweikampfstarker Antreiber in den Vordergrund, brachte seine Mannschaft sogar in Front nach einem tollen und direkten Spielzug und einer Vorlage von Alexander Pestkowski. Der Mittelfeldspieler traf mit einem Schuss unter die Latte (32.). „Das war der beste Angriff des Spiels“, wusste Bassums Trainer Torsten Klein, der einen verdienten Sieg seiner Elf gesehen hatte. Er hätte sich allerdings etwas weniger Spannung gewünscht. „Eigentlich müssen wir das Spiel schon vor der Pause entscheiden“, sagte er mit Blick auf einige weitere Gelegenheiten, so unter anderem durch Manka Maduns tolle Volleyabnahme, die der gute Twistringer Schlussmann Jannik Blome parierte (39.). Die Twistringer, die durch Bors früh eine erste Chance gehabt hatten (10.), wirkten in der Phase nach dem Rückstand angeknockt. Ihr Ausgleich fiel aus dem Nichts: Maurice Künnings langen Ball wollte Michael Wiehle zu Keeper Dominik Overmeyer zurückköpfen, doch ohne Absprache stand der Schlussmann ungünstig zum Passversuch. Bors bedankte sich (45.+1). „Das Tor war wichtig für uns. So konnten wir in der zweiten Halbzeit unserer Marschroute treu bleiben“, sagte Schultalbers. Famulla hatte seinen SCT besonders zu Beginn der Partie nicht schlecht gesehen: „Da haben wir es gut gemacht“, fand er.

Mit Blick auf die zweite Hälfte fügte er an: „Es ist bitter, wie es gelaufen ist.“ Die Einschätzung lag aus Twistringer Sicht nahe. Schließlich passierte lange Zeit kaum noch etwas. „Beide Mannschaften hatten Respekt voreinander“, erklärte Klein, warum sowohl die Gastgeber als auch die Gäste das letzte Risiko mieden. So brauchte es eine besondere Aktion, einen wahren Geistesblitz, der die Begegnung entschied: Bassums Pestkowski leitete einen Ball wunderbar aus der Luft direkt in den Lauf Maduns weiter, der von halbrechts aufs Twistringer Tor zustürmte und dann überlegt zur 2:1-Führung der Lindenstädter abschloss (82.). Klein lobte vor allem seinen Mittelfeldregisseur Pestkowski, der im vergangenen Jahr noch dreimal in Twistringen getroffen hatte und nun als doppelter Vorlagengeber glänzte. „Alex hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Er war auch in den Zweikämpfen sehr stark und präsent“, sagte er über den Mann für die besonderen Derby- oder auch – je nach Blickwinkel – Nachbarschaftsduell-Momente. Ole Scharf machte in der Nachspielzeit nach einem verunglückten Rückpass von Mathis Weimann genau in die Füße des Angreifers alles klar für den TSV, der sich nach dem dritten Sieg in Serie nach oben orientieren kann. Der SCT bleibt derweil im unteren Bereich der Bezirksliga-Tabelle hängen.