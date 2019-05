Bremen. Das hatten sich die C-Junioren-Fußballer des JFV Weyhe-Stuhr sicherlich anders vorgestellt. Beim bisherigen Ligaschlusslicht TV Eiche Horn verloren die Schützlinge von Trainer René Rabe in der Bremer Verbandsliga völlig unerwartet mit 0:3 (0:2) und versäumten es, nach zuletzt zwei Siegen weiteren Boden in der Tabelle gutzumachen.

„Meine Mannschaft hatte schon vor dem Anpfiff den Sieg fest eingeplant und den Gegner offensichtlich völlig unterschätzt. Das war die schlechteste Halbzeit der Saison. Wir ließen jeglichen Einsatzwillen, Laufbereitschaft und Zweikampfverhalten vermissen“, beschrieb Rabe die desaströsen ersten 35 Minuten. Beim Führungstreffer der Horner ließ sich die JFV-Defensive viel zu leicht überspielen (7.). Dann flog ein als Flanke gedachter Freistoß der Gastgeber an Freund und Feind vorbei ins Tor – 2:0 (25.). Trotz des Rückstands gingen die Gäste mit viel Optimismus in den zweiten Abschnitt und erhielten durch ein Eigentor von Thore Bredemeyer prompt den nächsten Rückschlag (37.). Erst in den letzten zehn Minuten zogen die JFV-Akteure das Tempo an, versäumten jedoch in dieser Phase einen durchaus möglichen Torerfolg. „Das Spiel zeigte uns auf, dass man auch gegen den Tabellenletzten eine gute Leistung abrufen muss“, haderte Rabe.