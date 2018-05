Ohne viel Training schaffte Lea Jerkovic bei den Landesmeisterschaften im 1500-Meter-Hindernislauf der weiblichen U18-Jugend den Sprung auf Platz zwei. (Christiane Golenia)

Zeven/Stuhr. Eigentlich bereiten sich Athleten intensiv auf wichtige Läufe oder Sportfeste vor. Schließlich wollen die Sportler möglichst schnelle Zeiten laufen und auf den vorderen Plätzen landen. Nahezu ohne richtiges Training ging allerdings Lea Jerkovic vom LC Hansa Stuhr in Zeven an den Start. Sie nahm an den Landesmeisterschaften, die traditionell im Rahmen des Pfingstsportfestes abgehalten werden, am 1500-Meter-Hindernislauf der weiblichen Jugend U18 teil – und das sehr erfolgreich. Mit 5:15,29 Minuten wurde sie sogar niedersächsische Vizemeisterin und hat sich für die deutschen Meisterschaften in Rostock Ende Juli qualifiziert. Nur Annasophie Drees (VfL Löningen) war mit 5:05,42 Minuten schneller und nicht mehr einzuholen. Als Dritte kam Thaina Santos Westphal (SC Neubrandenburg) nach 5:16,82 Minuten ins Ziel.

Dass eine derart gute Platzierung bei den Landesmeisterschaften für die junge Athletin herausspringt, war im Vorfeld nicht unbedingt abzusehen. Zum einen ist sie in dieser Disziplin noch nie gestartet. „Sie wollte es aber unbedingt probieren. Da sie körperlich stabil ist, kann sie das auch“, attestierte ihr Trainer Berthold Buchwald die nötige Physis für den Hindernislauf. Zum anderen konnte sich Jerkovic nicht richtig auf die Herausforderungen in Zeven vorbereiten. Das lag weniger an der Athletin selbst, sondern mehr an der Ausstattung in der Heimat. „Lea konnte vorher kaum trainieren, weil wir keine richtigen Hindernisse und keinen Wassergraben bei uns haben“, schilderte Trainer Buchwald die schwierigen Voraussetzungen für die Hansa-Athletin. Lediglich auf die Laufstrecke habe sie sich vorbereiten können.

Daher nutzte Jerkovic die Zeit vor dem Startschuss, damit sie sich schon einmal an die Strecke und die Gegebenheiten gewöhnen konnte. „Lea überquerte vor dem Start mehrmals unter Anweisung ein Hindernis, dann ging es zum Wassergraben, es klappte für den Anfang recht gut“, stellte Buchwald zufrieden fest. Mit insgesamt 13 Sportlerinnen kämpfte sie um eine vordere Platzierung. „Es war ein stark besetztes Feld, die Konkurrenz für Lea war sehr groß.“ Doch Jerkovic zeigte sich davon unbeeindruckt und lief bereits gegen Ende der ersten Runde auf den zweiten Platz vor. Auch die Hindernisse und den Wassergraben meisterte die junge Athletin. „Bei den ersten beiden Sprüngen über den Wassergraben hat sie sich gut abgedrückt. Beim dritten ließen die Kräfte nach und sie bekam nasse Füße“, sagte Buchwald und erklärte, dass das vollkommen normal sei und es auch die anderen Sportlerinnen nicht trockenen Fußes ins Ziel geschafft hätten.

Jerkovic gab den zweiten Platz in der Folge nicht mehr her und sicherte sich somit die niedersächsische Vizemeisterschaft. „Lea ist eine sehr sichere Läuferin und hat viel Kraft“, konstatierte Trainer Buchwald mit Blick auf die Leistung Jerkovics, sieht aber noch Luft nach oben für seinen Schützling.

Da sie sich mit ihrer Zeit von 5:15,29 Minuten bereits für die deutschen Meisterschaften qualifiziert hat, geht es für das Trainer-Sportlerin-Gespann nun darum, sich möglichst breit für Rostock (27. bis 29. Juli) aufzustellen. In welcher Disziplin Jerkovic dann an den Start gehen wird, entscheidet sich bei den kommenden Sportfesten. „In zwei bis drei Wochen entscheiden wir, wo ihre Stärken liegen und in welcher Disziplin sie gute Siegchancen besitzt“, erklärte Buchwald den Fahrplan für die anstehenden Wochen. Schon an diesem Wochenende startet die Nachwuchsathletin in Wunstorf bei den Bezirksmeisterschaften, wo sie über 3000 Meter laufen wird.