Das sind die Poller des Anstoßes: Vor der Apotheke an der Sulinger Straße hat die Stadt Bassum jüngst drei Begrenzungen aufgestellt, damit die Autos nicht mehr auf den Gehwegen parken können. (Vasil Dinev)

Bassum. Sie sind klein, grün und sollen dafür sorgen, dass weniger Autos am Straßenrand der Sulinger Straße in Bassum parken. Ihr Dasein aber gefällt nicht jedem. „Wir regeln uns zu Tode“, findet Hartmut Zehrer. Darum hat er einen offenen Brief an die Politiker und die Verwaltung der Stadt Bassum geschickt, um auf genau diesen Missstand hinzuweisen. Stein des Anstoßes sind drei Poller, die vor der Apotheke an der Sulinger Straße aufgestellt worden sind. „Das ist ein grundsätzliches Problem, Bassum hat einfach keine Parkplätze“, sagt Zehrer. Durch solche Begrenzungen sei die Lindenstadt autofahrerfeindlich. „Und für jedes kleinste Vergehen wird man mit einem Knöllchen kontrolliert“, mahnt er an.

Seiner Meinung nach gibt es keine Trennung zwischen Straße und Bürgersteig an der Sulinger Straße. Früher sei es möglich gewesen, wenn der Parkplatz bei der Apotheke besetzt war, vor dem Geschäft zu halten und „nur ein Medikament zu holen“, skizziert Zehrer. Nach dem Aufstellen der drei Poller sei das nicht mehr möglich. „So kriegen wir keine Gewerbetreibenden in die Innenstadt“, ist der Bassumer überzeugt. Ihm zufolge hätte entweder ein Poller oder gar keiner ausgereicht. „Das ist an Traurigkeit nicht zu überbieten, so kommen wir in Bassum nicht voran“, führt er fort.

Keine andere Möglichkeit

Den Grund für die Begrenzungen vor der Apotheke nennt Bassums Erster Stadtrat Norbert Lyko auf Nachfrage: „Wir haben mehrfach sehr massive Beschwerden über parkende Autos auf den Fußwegen bekommen.“ Daher sah sich die Verwaltung gezwungen, etwas dagegen zu unternehmen. Dass nun Poller aufgestellt worden sind, lag dabei auch nicht im Interesse der Lindenstadt. Vielmehr war es die letzte Möglichkeit, um dem Parken auf den Gehwegen ein Ende zu bereiten. Denn zuvor verteilte Knöllchen brachten nicht den gewünschten Erfolg. “Aber es hat alles nichts genutzt, immer wieder standen Autos auf den Gehwegen. Wir haben uns schlaugemacht, was wir noch tun können, und haben den letzten Ausweg in den Pollern gesehen. Auch wenn wir es persönlich gar nicht gut finden, alles 'vollzupollern'“, versichert Norbert Lyko.

Das Problem dabei war, dass insbesondere Menschen mit Rollatoren oder Familien mit Kinderwagen nicht an den abgestellten Autos vorbeigekommen seien. „Wir sind selber von der Maßnahme nicht begeistert, aber wir mussten zwischen den Interessen abwägen. Und wir meinen, den Interessen durch die Poller gerecht zu werden", erklärt der Erste Stadtrat. Für die Probleme vor der Apotheke appelliert Lyko an die Bassumer: „Wenn alle vernünftig wären und den großen Parkplatz hinter dem ehemaligen Rossmann nutzen würden, könnten wir uns auch die Poller ersparen.“

Niedrig frequentiert

Insbesondere die Sulinger Straße ist immer wieder Thema, da sie vergleichsweise niedrig frequentiert ist. Das hält Norbert Lyko aber nicht davon ab, Ideen zur Verschönerung der Straße zu nennen: „Wir werden zusätzlich noch weitere Sachen aufstellen, damit das aufgelockert wird." So könnten Spielgeräte aufgestellt werden. Beim Mütter-Kinder-Zentrum stehen bereits zwei Hochbeete. Eine Möglichkeit auch für die Sulinger Straße, wie Lyko sagt: "Diesbezüglich denken wir auch darüber nach, weitere zwei bis drei Hochbeete an der Sulinger Straße zu verwirklichen. Da würden wir dann noch Paten suchen, die die betreuen und gießen."