Im Mittelfeldduell der Bezirksliga Hannover hat der TuS Sudweyhe beim TuS Drakenburg eine 0:2-Niederlage (0:1) einstecken müssen. Ein Ergebnis, an dem Sudweyhes Trainer Christian Mach nach dem Abpfiff noch eine Weile zu knabbern hatte. „Das lief doof für uns und war nicht wirklich nötig“, fasste der Coach den Spielverlauf zusammen und fügte das entscheidende Element noch hinzu: „Drakenburg war einmal am Anfang und einmal am Ende glücklicher.“

Die erste Hiobsbotschaft erreichte die Gäste bereits vor dem Anpfiff. Stammkeeper Jannik Theiß verletzte sich beim Aufwärmen und wurde von Alexander Keskinsoy ersetzt, der schon nach wenigen Minuten hinter sich greifen musste. Zunächst parierte er einen Schuss von Torjäger Kai Rieckhof, der ansonsten fast komplett von A-Jugend-Verteidiger Jonas Brown aus dem Spiel genommen wurde, hatte beim Nachschuss Lucas Teichmanns (8.) aber doch das Nachsehen. In der Folge lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch und Sudweyhe durfte sich durchaus Hoffnungen auf den Ausgleich machen. Die beste Chance ließ Nico Riekers nach einer Flanke Pascal Feldmanns aus. Seinen Kopfball kratzte der nicht immer sicher wirkende Andreas Erler im Drakenburger Kasten von der Linie.

Nackenschlag in der 88. Minute

Nach der Pause wechselte Mach mit Nico Zumbruch und Maik Behrens geballte Offensivpower ein und drängte seine Elf dazu, Standardsituationen herauszuarbeiten und direkt abzuschließen. Doch die Versuche von Nico Zumbruch und Pascal Feldmann scheiterten. Mit zunehmender Spieldauer machten die Gäste auf und ermöglichten Drakenburg vielversprechende Konter, die Alexander Keskinsoy in aller Regel resolut bereinigte. Erst nach einem Eckball in der 88. Minute, den Marcel Müller gekonnt über den Scheitel und ins Tor rutschen ließ, musste sich TuS-Keeper Keskinsoy zum zweiten Mal geschlagen geben.