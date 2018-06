Großer Auftritt beim Deutschen Voltigierpokal: Die L-Gruppe des RV Sudweyhe schaffte es bis ins Finale. (FR)

Eisingen/Sudweyhe. Gut 500 Kilometer Anreise haben sich gelohnt für die L-Voltigiererinnen des RV Sudweyhe: Beim Deutschen Voltigierpokal schaffte es die Formation um Longenführerin Nina Nürnberg tatsächlich bis ins Finale. Der achte Platz am Ende konnte sich beim ersten Turnier auf nationaler Ebene auf jeden Fall sehen lassen. Doch nicht nur deshalb wertete die Gruppe die Reise als vollen Erfolg: "Wir haben auch unsere zweite Aufstiegsnote erturnt", strahlte Nürnberg. Das Team darf in Zukunft also als M*-Gruppe an den Start gehen.

Im Feld der 24 besten deutschen L-Gruppen zeigten sich die Sudweyherinnen auf Chuck Norris kein bisschen nervös. Im Gegenteil: Sie zeigten in der Qualifikation eine tolle Pflicht und lagen danach mit der Note von 5,690 auf Platz zwei. Ein Richter sah die Gruppe sogar ganz vorn. Das Finale war zum Greifen nah. Da die Teams in drei Abteilungen turnten und die Sudweyherinnen in der letzten an der Reihe waren, konnten sie sich vor der Kür schon ausmalen, dass eine solide Leistung für den Einzug ins Finale reichen würde. Als Sechste schafften sie tatsächlich den Sprung unter die besten neun L-Gruppen Deutschlands.

Nachdem die Anspannung des ersten Tages abgefallen war, war es schwer für die Sudweyherinnen, am Finaltag noch einmal so eine Top-Leistung abzurufen. "Wir hatten weiter sehr hohe Erwartungen an uns selbst, aber es hat nicht mehr alles geklappt", sagte Nürnberg. Nicht nur ihre "Voltis" mussten kämpfen, sondern auch Pferd Chuck Norris. "Er kennt es nicht, zwei Turniere an zwei Tagen zu haben", erklärte Nürnberg. Doch Sudweyhe biss sich durch und belegte am Ende den achten Rang. Im ersten Moment sei das Team darüber enttäuscht gewesen, "weil wir wissen, dass wir es besser können", wie Nürnberg sagte. Doch am Ende brach sich doch der Stolz Bahn: "Für uns ist das ein Riesenerfolg", freute sich Nürnberg.

Der Fokus der Gruppe richtet sich nun bereits auf die kommenden Herausforderungen. Im September wollen die Sudweyherinnen bei den Bezirksmeisterschaften überzeugen. Bei diesen Titelkämpfen werden sie noch einmal in der Leistungsklasse L antreten, ehe im Winter die Vorbereitung auf die Zeit als M*-Gruppe beginnt. In dieser Woche ist allerdings Voltigier-Pause – eine Auszeit, die sich vom Trainerteam über die Voltigiererinnen bis zu Chuck Norris alle verdient haben.