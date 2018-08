Auf dem Sportplatz vereint: Wenn Dean Hanke (links) trainiert, dann hat Vater und Trainer Andre alles genau im Blick. (Thorin Mentrup)

Barrien/Osterholz/Gödestorf. Wenn Dean Hanke bei der TSG Osterholz-Gödestorf auf dem Platz steht, dann schaut einer ganz genau hin: Andre ist nicht nur der Vater des Neuzugangs des Fußball-Kreisligisten, sondern auch sein Trainer. Beide sind seit diesem Sommer bei der TSG vereint. Eine Situation, die sie in dieser Form auch noch nicht kennen. Bisher war Andre immer nur Zuschauer, wenn Dean gespielt hat. Doch das Vater-Sohn-Gespann hat Freude an der sportlichen Zusammenarbeit.

Vater und Sohn als Teil derselben Mannschaft – kann das eigentlich gut gehen? Die Konstellation birgt auf den ersten Blick durchaus Risiken: Andre darf seinen Sohnemann nicht bevorzugen, Dean auf der anderen Seite keine Vorzugsbehandlung erwarten. Im Gegenteil: Der Junior weiß, dass er sich den Respekt seiner Teamkollegen in besonderem Maß erarbeiten muss. Doch dieser Herausforderung stellt er sich gern: „Ich habe mich bewusst für den Wechsel entschieden und weiß, dass ich nicht automatisch aufgestellt werde, nur weil mein Vater jetzt auch mein Trainer ist“, hat er sich mit seiner Entscheidung Zeit gelassen, Vor- und Nachteile gut abgewägt, bevor er der TSG endgültig zusagte. Das konnte er auf dem wortwörtlich kürzesten Wege tun: Schließlich war es sein Vater, der ihn im Team haben wollte. „Wenn ich Dean den Sprung in die Kreisliga nicht zutrauen würde, dann hätte ich ihn auch nicht gefragt“, sagt Andre – im Gespräch am Tisch auf der Terrasse des Zuhause in Barrien ganz der Sportsmann, der von ihm als Trainer auch erwartet wird. Dementsprechend fügt er hinzu: „Ich stelle nur die Besten auf.“ Das Leistungsprinzip wird für Dean nicht außer Kraft gesetzt.

Ein großer Sprung

Ausgerechnet vom Nachbarverein TSV Okel, mit dem sich die Gödestorfer auch in dieser Saison zwei heiß umkämpfte Derbys liefern werden, ist Dean gekommen. Beim TSV hat der Junior, der auch schon für den TSV Barrien auf dem Platz stand, ab und an zwar in der ersten Mannschaft ausgeholfen, überwiegend aber für die zweite Mannschaft gespielt. Das war in der 3. Kreisklasse. Nun also ist er drei Ligen höher am Ball. „Ein großer Sprung“, weiß Dean, der die Vorbereitung aber dazu genutzt hat, nicht nur seine neuen Teamkollegen kennenzulernen, sondern sich auch Stück für Stück an das höhere Niveau heranzuarbeiten. „Da merkt man schon einen Unterschied. Alles ist schneller und körperlicher“, hat er schnell gemerkt, dass er den Aufwand Kreisliga nicht mal „so eben“ leisten kann. „Dafür muss man schon einiges tun.“ Das weiß auch Andre nur zu gut: „Der größte Unterschied ist das Training. In der Kreisliga wirst du deutlich mehr gefordert.“

Das hat der Vater seinem Sohn sehr klar gemacht, als beide über einen sportlichen Familienzusammenschluss sprachen. Dementsprechend klar ordnet Dean, der im Angriff sowohl in der Spitze als auch auf der Außenbahn spielen kann, seine Rolle ein: „Ich persönlich will auf meine Einsätze kommen und spielen, damit ich möglichst viel mitnehmen kann, auch wenn ich nicht in der Startelf stehe.“ Bislang wurde er in beiden Ligaspielen eingewechselt und bereitete gegen Eydelstedt sogar einen Treffer vor. Dennoch gilt nach wie vor: Woche für Woche muss sich Dean beweisen, um Andre und dessen Trainerkollegen Karsten „Kalle“ Köitsch zu zeigen, dass er das Zeug für die Kreisliga hat. Der junge Hanke macht das mit Herzblut. In der Vorbereitung hat er viel getan, hat regelmäßige Laufeinheiten zusätzlich zum Training eingestreut und bislang noch keine einzige Einheit verpasst. „Dean ist absolut zuverlässig. Das ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr“, weiß Andre die Einstellung seines Sohns zu schätzen. Auch die Zusatzeinheiten hat der Senior mit Wohlwollen registriert. „Ich habe ihn früher selten eine Runde joggen sehen“, grinst Andre. „Aber jetzt ist er sehr fleißig und oft unterwegs.“

An Grundlagen wie der Fitness soll das gemeinsame Kreisliga-Abenteuer der Hankes nicht scheitern. „Dean hat verinnerlicht, dass er auch selbst viel tun muss“, freut sich der Vater darüber, dass sein Sprössling, der mit dem Ball am Fuß schon recht gut ist, aber noch Luft nach oben hat, seinen Rat angenommen hat. Für diesen versteht sich das übrigens wie von selbst angesichts der Vita des Trainer-Seniors, der unter anderem beim SV Wilhelmshaven und beim TuS Esens viel höherklassige Erfahrung gesammelt hat. „Die Tipps nehme ich gern an“, verrät Dean. Von dem Feedback seines Vaters könne er schließlich nur profitieren. Die Gespräche über Fußball haben ohnehin zugenommen, seit beide bei der TSG aktiv sind. Gerade auf den Fahrten zum Sportplatz und zurück seien sie sehr intensiv.

Mittlerweile haben sich Andre und Dean daran gewöhnt, dieselben Farben zu tragen. Blau, das finden beide, stehe ihnen ganz gut. „Es ist schön, wie es nun ist“, sagt Andre lächelnd. Vater und Sohn sind noch näher zusammengerückt – und zwar nicht nur, weil nun Trainingsanzüge desselben Vereins in ihren Kleiderschränken hängen. Nur auf eines darf Dean nicht hoffen: eine Extrawurst beim TSG-Training. „Da ist er für mich wie jeder andere Spieler auch“, sagt Andre, nun wieder ganz der anerkannte Sportsmann. Vereint mit seinem Sohn hat er ein großes Ziel: den erneuten Klassenerhalt in der Kreisliga. Dafür arbeiten die Hankes nun Hand in Hand.