Der TSV Heiligenrode II um Sonja Berndt (am Ball) punktete in Thedinghausen fleißig. (Vasil Dinev)

Thedinghausen/Landkres Diepholz. Die erste Mannschaft des SV Brake geht als Spitzenreiter in die kurze Winterpause der Korbball-Niedersachsenliga. Das steht nach dem letzten Spieltag des Jahres in Thedinghausen fest. Mit dem TSV Heiligenrode II und dem SV Heiligenfelde kommen die ersten Verfolger jedoch aus unserem Verbreitungsgebiet. Das direkte Duell endete ohne Sieger, das jeweils andere Spiel gewannen beide Teams. Stark präsentierte sich auch der TV Stuhr, der mit drei Zählern nun ein ausgeglichenes Punktekonto aufweist und sich im Mittelfeld der Tabelle festgesetzt hat. Der ersatzgeschwächte FTSV Jahn Brinkum stellte Spitzenreiter Brake ein Bein, während der die Zweitvertretung des TuS Sudweyhe nach einem Wochenende ohne Punkt weiterhin den vorletzten Tabellenrang belegt.

TV Stuhr - TuS Sudweyhe II 11:7 (7:5). Bis zur 15. Minute war die Begegnung komplett ausgeglichen. 5:5 stand es zu diesem Zeitpunkt. Katja Freiheit und Ivonne Jensen bescherten den Stuhrerinnen dann aber eine Zwei-Körbe-Führung zur Pause. Victoria Wessels und Jasmin Rudolph bauten den Vorsprung dann weiter aus. Bis auf fünf Körbe setzte sich der TVS ab. „Danach verlief das Spiel unaufgeregt weiter bis zum Endstand“, berichtete Stuhrs Trainer Oliver Ihde zufrieden. Sudweyhes Spielerin Jessica Schmidt monierte dagegen, dass in der zweiten Halbzeit die Konzentration im Abschluss nachgelassen habe. Somit habe ihr Team den Anschluss an die Stuhrerinnen verloren.

Ovelgönner TV - TV Stuhr 6:6 (3:1). In der ersten Halbzeit lief im Angriff auf beiden Seiten wenig zusammen. „Unsere gute Abwehr sowie der Korb von Birthe Harzmeyer und einige starke Paraden unserer Korbfrau Kristin Wessels hielten uns im Spiel“, sagte TVS-Coach Oliver Ihde. Erst zur Mitte der zweiten Halbzeit platzte der Knoten im Angriff der Stuhrerinnen. Die unermüdliche Abwehrarbeit zahlte sich aus. Stuhr drehte die Partie sogar in eine 6:4-Führung. Mannschaftsführerin Katharina Drawert leitete diese Wende mit wichtigen Körben ein. Für den zweiten Sieg des Tages reichte es allerdings nicht für das Ihde-Team, denn Ovelgönne erholte sich am Ende der Begegnung noch einmal und sicherte sich noch den einen Zähler. Dennoch zog Ihde ein positives Fazit: „Heute gab es zwei komplett unterschiedliche Spiele und am Ende drei Punkte, über die wir uns sehr freuen. Vor der Weihnachtspause ist unser Punkteverhältnis nun erstmals in der Saison ausgeglichen.“

TuS Sudweyhe II - TSV Heiligenrode II 6:8 (3:5). Den besseren Start erwischte die Zweitvertretung des TSV Heiligenrode. Absetzen konnte sie sich allerdings nicht. Sie ließ allerdings auch nicht viel zu: „Dank der sehr guten Deckung, in der Meike Solte teils für ordentlich Unruhe sorgte, kam Sudweyhe nicht wirklich zum Korb durch“, berichtete TSV-Spielerin Gabi Brosowski. Auch nach vorne seien sie und ihre Teamkolleginnen gut unterwegs gewesen. Allerdings habe Sudweyhes Korbfrau eine starke Leistung gezeigt. Gegen sie waren die Würfe der Heiligenroderinnen sehr oft nicht gut genug. „Die starke Abwehr und die herausragende Korbfrauenleistung konnten am Ende aber leider keinen Sieg herausspielen“, sagte Sudweyhes Jessica Schmidt. Insgesamt Insgesamt war das Spiel sehr fair, lediglich ein Viermeter wurde für Heiligenrode gepfiffen, den Tanja Caßens sicher verwandelte.

FTSV Jahn Brinkum - SV Brake I 14:10 (8:8). Dass ihnen drei Spielerinnen fehlten, war den Brinkumerinnen, die in beiden Partien mit einer B-Jugendlichen antraten, in dieser Partie nicht anzusehen. Im Gegenteil: Sie brachten den Brakerinnen ihre zweite Saisonniederlage bei. Die Manndeckung, mit der der SVB verteidigte, sei seinem Team sehr zugute gekommen, fand Brinkums Coach Thorsten Böger. Schon der 8:8-Halbzeitstand zeigte, dass der FTSV sich berechtigte Hoffnungen auf den Sieg machte. Den machte er mit einer starken zweiten Hälfte dann letztlich souverän perfekt. „Ein Kompliment an die Mannschaft, die stark gekämpft und sich den Sieg erarbeitet hat“, lobte Böger sein Team.

SV Heiligenfelde - TSV Heiligenrode II 7:7 (2:2). Zwischen beiden Mannschaften entwickelte sich ein enges Duell. Keine Mannschaft konnte sich richtig absetzen, die Teams neutralisierten sich, wie SVH-Coach Jörg Spalkhaver feststellte. Das sehr faire Spiel sei von sehr starken Korbfrauen und Abwehrreihen geprägt worden. Nach der Pause erspielte sich Heiligenfelde zwar eine 5:3-Führung, doch Heiligenrode drehte die Begegnung in ein 6:5. Die Partie stand auf Messers Schneide, am Ende teilten beide Teams die Punkte. Zurecht, wie Heiligenrodes Gabi Brosowsky fand: „Ein ausgesprochen faires Spiel wurde mit einem gerechten Ergebnis beendet, bei dem bis zur letzten Sekunde alles offen war.“

FTSV Jahn Brinkum - SV Heiligenfelde 7:12 (3:5). Die Heiligenfelderinnen wollten unbedingt Wiedergutmachung betreiben für das 10:19 gegen den FTSV am Spieltag zuvor – und sie zeigten, dass sie aus der Niederlage gelernt hatten. Schnell erspielte sich der SVH eine 4:0-Führung. Allerdings steckte Brinkum noch nicht auf und gab alles, um dem Gegner und der Personalnot zu trotzen. Bis auf 3:4 kam die Böger-Truppe wieder heran. Über ein 5:3 zur Pause setzte sich Heiligenfelde dann aber ab. Jörg Spalkhaver freute sich vor allem darüber, wie konzentriert seine Spielerinnen zu Werke gingen. Sie ließen keinen Deut nach gegen gut kämpfende Brinkumerinnen. Den Einsatz seines Teams wusste auch FTSV-Coach Thorsten Böger zu schätzen: Er sprach von einem annehmbaren Ergebnis.

Für die Niedersachsenliga-Korbballerinnen steht der viertletzte Spieltag am 19. Januar an. Dann geht es in Brake um wichtige Punkte im Auf- und Abstiegskampf.

Weitere Informationen

FTSV Jahn Brinkum: Carina Bösselmann (11 Körbe), Marlene Kamp (5), Emma Preuß (2), Carina Ehresmann (2), Alina Childs, Lea Schröers (1), Stefanie Nienaber (1)

TSV Heiligenrode II: Gabi Brosowsky (1), Meike Solte (3), Yvonne Rixen (3), Linda Brings (4), Tanja Caßens (2), Sonja Berndt (2), Ina Kattau, Imke Meyer

SV Heiligenfelde: Ina Bruns, Kerstin Evers (6), Svenja Löhmann (4), Frederike Janshen (1), Vanessa Boschen (5), Jasmin Boschen (1), Diana Hildebrandt (1), Christin Gröhler (1)

TV Stuhr: Ivonne Jensen (5), Katharina Drawert (3), Katja Freiheit (1), Victoria Wessels (4), Birthe Harzmeyer (2), Jasmin Rudolph (1), Kristin Wessels (1), Jasmin Tamsen, Lidia Kulas

TuS Sudweyhe II: Jana Nullmeyer (2), Jessica Schmidt (1), Jule Walz (2), Carolin Witt (3), Bianca Moritz (3), Verena Zimmer (2), Malin Wetjen, Beatrice Hauch