Es war einfach nicht der Tag von Jannick Voß (LC Hansa Stuhr). Bei den Norddeutschen Meisterschaften der Altersklasse U20 in Hamburg riss der Athlet im Stabhochsprung die Latte dreimal bei vier Metern und musste sich deshalb mit 3,80 Metern zufriedengeben. Die 3,90 Meter hatte er ausgelassen, sodass die Starthöhe auch seine einzige eingetragene blieb.

„Das war ein unterdurchschnittliches Ergebnis, es lief von Anfang an schlecht“, bilanzierte Trainer Dr. Martin Hillebrecht. Doch in diesem Alter sei es normal, dass die Athleten nicht immer Spitzenleistungen abriefen. „Jannick ist noch jung. Da gibt es erhebliche Schwankungen“, sagte der Hochschulsport-Leiter der Universität Oldenburg. Voß hatte bereits nach seinem ersten und einzig erfolgreichen Sprung über 3,80 Meter, den er aber noch als passabel wertete, das Problem erkannt: „Es hapert am Anlauf. Da sind Unregelmäßigkeiten.“ Da hatte er aber noch das Gefühl, dass er allmählich besser in den Wettkampf komme.

Nicht ausreichend

Anders als in der Vorwoche bei den Landesmeisterschaften in Hannover reichte es dieses Mal jedoch nicht aus. In der Landeshauptstadt hatte Jannick Voß noch mit 4,20 Metern eine persönliche Bestleistung erzielt. Die Hoffnung war, in Hamburg noch eine Schippe draufzulegen. Der Anlauf, der diesmal nicht so recht passen wollte, sei von entscheidender Bedeutung, wie Hillebrecht erklärte: „Man braucht ein Gefühl, wo man vorne einsticht.“

Genau daran will der Trainer mit seinem Schützling nun arbeiten. „Da muss man Geduld haben, das ist ein langjähriger Prozess. Jannick ist auf einem guten Weg“, betonte Hillebrecht. Es sei durchaus noch Potenzial vorhanden, um zehn Zentimeter auf die aktuelle Bestleistung draufzupacken. Zumal Voß bei den U20-Wettkämpfen zum jüngeren Jahrgang 2002 zählt und noch in der U18 startberechtigt wäre. Nervös sei er ob der älteren Konkurrenz aber nicht gewesen, beteuerte der Athlet: „Ich fokussiere mich auf meinen Wettkampf.“ Sein Trainer blickte dennoch bereits in Richtung nächster Saison, „wenn Jannick fest zum älteren Jahrgang zählt“. Dann sei vielleicht auch die Teilnahme bei den Deutschen Meisterschaften möglich.

Ende Februar in Bad Oeynhausen

Die Wintersaison geht für Jannick Voß derweil noch weiter, einen Wettkampf wird er noch in Bad Oeynhausen bestreiten. Ende Februar findet dort ein internationales Stabhochsprung-Meeting in einem Einkaufszentrum statt. Die Wunschhöhe von 4,30 Metern kann er also immer noch erreichen.