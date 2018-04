Nummer zwei bei den Herren 30 des Barrier TC: Routinier Tobias Kuhlmann (Udo Meissner)

Barrien. Mit einem Transferhammer haben die Herren 30 des Barrier TC die Euphorie für die anstehende Sandplatzsaison in der Tennis-Regionalliga weiter entfacht: Sie konnten keinen Geringeren als den Italiener Massimo Ocera verpflichten. Der 36-Jährige, der im Jahr 2005 auf Platz 380 der ATP-Weltrangliste stand, verspricht absolutes Spitzentennis. Ob er bereits zum Auftakt am 1. Mai (11 Uhr) beim THC Ahrensburg antritt, bleibt derweil abzuwarten.

„Massimo wird uns in bis zu drei Partien zur Verfügung stehen“, verrät Kapitän Erik Trümpler. Welche das sind, wollen die Barrier aus taktischen Gründen verständlicherweise nicht preisgeben. Auf jeden Fall können sich die Zuschauer und Mitspieler auf einen echt starken Typen freuen. „Massimo ist eine ganz starke Nummer eins und ein super Teamplayer mit einem tollen Charakter“, beschreibt Trümpler den Neuzugang, den er selber schon lange kennt. Bis 2016 hatte Ocera elf Jahre lang für den Bremerhavener TV von 1905 in der ersten und zweiten Bundesliga aufgeschlagen und war mit seinem Spiel und seinem Charme zum Publikumsliebling avanciert. Trümpler hatte bis 2003 sieben Jahre in der Seestadt gespielt. Somit kommen nun zwei Generationen Bremerhavener Bundesliga-Geschichte wieder zusammen. „Die Bremerhavener haben sich 2016 aus der Bundesliga zurückgezogen, was Massimo sehr bedauert hat. Bei unserer Anfrage hat er sofort zugesagt. Er freut sich riesig, jetzt wieder in den Norden Deutschlands, seine sportliche Heimat, zurückzukehren“, weiß Trümpler. Nach diesem Transfer-Coup und der Tatsache, dass das BTC-Team ansonsten nur aus Lokalmatadoren besteht, erwarten die Barrier bei ihren Heimspielen viele interessierte Zuschauer aus der Region sowie Fans und einstige Wegbegleiter aus Bremen und Bremerhaven. „Wir haben viel Werbung gemacht und würden uns freuen, viele Zuschauer auf unserer Anlage begrüßen zu können. Beim ersten Heimspiel am 6. Mai gegen die Zehlendorfer Wespen gibt es auch ein nettes Rahmenprogramm“, verrät Trümpler.

Mit der Verpflichtung von Ocera hat der BTC zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Denn solch eine bärenstarke Nummer eins lockt nicht nur Zuschauer an, sondern entlastet als mögliche Punktebank zugleich auch die eigenen Mitspieler. So kann Tobias Kuhlmann nach einer schwierigen Hallensaison in der Herren-Oberliga – in der er im Einzel zwar sieglos geblieben war, aber immer besser in Fahrt kam – auf Position zwei rutschen und somit noch stärkeren Gegnern erst mal aus dem Weg gehen. Direkt dahinter ist Till Heilshorn gemeldet. Der Leistungsträger des Herrenteams darf in dieser Saison zum ersten Mal bei den Jungsenioren spielen. Markus Andresen, Florian Hartje und Mike Uhde sind für die Einzel ebenfalls gesetzt. Wenn Spitzenspieler Ocera nicht im Kader steht, wird an Position sechs Florian Dill oder Volker Zorn auflaufen. Insgesamt besteht der Kader sogar aus 14 Akteuren. „Somit haben wir für die Doppel sehr viele Optionen. Ich finde, wir haben eine echt gute Mannschaft zusammen“, sagt Trümpler stolz.

Eine echt gute – und vor allem hochmotivierte Mannschaft. „Ein Großteil des Teams hat ein fünftägiges Trainingslager auf Mallorca absolviert. Alle sind gut im Schlag. Am Wochenende hatten wir auch noch drei Übungseinheiten. Am Samstag haben Tobias Kuhlmann und Till Heilshorn sogar fünf Stunden Tennis am Stück gespielt“, staunt der Kapitän.

Die spannende Frage lautet: Was ist mit diesem Team in der neuen Liga möglich? Gerade nach der Verpflichtung von Ocera liebäugelten die Barrier mit dem Aufstieg in die Herren-30-Bundesliga. „Natürlich sind wir heiß und träumen von diesem Erfolg. Aber damit dieses Märchen wahr wird, müsste schon viel zusammengekommen: Wir alle müssten am Limit spielen und verletzungsfrei bleiben, zudem dürften die Topteams nicht in Bestbesetzung gegen uns antreten“, erklärt Trümpler. Der Auftaktgegner THC Ahrensburg, der nach seinem Abstieg aus dem Vorjahr den sofortigen Wiederaufstieg anpeilt, sowie der Nobel-Club TC 1899 Blau-Weiß Berlin und der Hermsdorfer SC (Berlin) haben alle gleich mehrere starke ausländische Akteure verpflichtet. Der SC Victoria Hamburg hat vorne zwei Finnen gemeldet. Weitere Gegner sind der THC von Horn und Hamm und die Zehlendorfer Wespen, die als einziges Regionalliga-Team ohne Verstärkung aus dem Ausland in die Saison starten. Angesichts dieser Meldelisten ist es keine Tiefstapelei, wenn Trümpler sagt: „Das ist eine bärenstarke Liga! Von Meisterschaft oder Aufstieg sprechen wir daher nicht. Die Topteams haben es in der Hand. Es wird immer auf ihre Aufstellungen ankommen.“ Erklärtes Ziel des Regionalliga-Neulings ist es daher, die Saison „zu genießen und unser Bestes zu geben. Dabei sollen möglichst viele Spieler aus unserem Kader zum Einsatz kommen. Mal schauen, was am Ende dabei herausspringt.“