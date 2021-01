Matthias Lankenau (in Blau) bestritt beim Test gegen den TuS Varrel Ende August sein letztes Spiel für den TSV Barrien. (Michael Galian)

Mit nur zwei gelernten Stürmern startete der TVE Nordwohlde Anfang September vergangenen Jahres in die neue Saison der Fußball-Kreisliga. Dennis Wagner zog sich gleich im ersten Spiel eine langwierige Verletzung zu, weshalb fortan nur noch Bastian Ohlendieck als Angreifer zur Verfügung stand. Trainer Michael Wichmann konnte bezüglich der Formation nicht variieren, agierte deshalb immer wieder im 4-2-3-1-System. Das kann sich in Zukunft ändern. Denn der Tabellenvorletzte der Kreisliga-Staffel Nord hat sich mit Torjäger Matthias Lankenau verstärkt, der in der vergangenen Saison noch unter Wichmann beim TSV Barrien aufgelaufen ist.

Der Kontakt zwischen den beiden Freunden brach auch nach Wichmanns Wechsel zum TVE Nordwohlde nicht ab. „Zu einigen Spielern baut man dann eben eine freundschaftliche Beziehung auf. Das war bei uns beiden der Fall“, berichtet der Coach. Der Transfer kam überhaupt erst zustande, weil sich Lankenau beim TSV Barrien absolut nicht mehr wohl fühlte. Und das aus mehreren Gründen. „Es hat mich genervt, dass ich jede Woche mit einem anderen Sturmpartner spielen musste. So konnte man sich nicht einspielen“, erzählt der Neuzugang des TVE Nordwohlde. „Außerdem haben wir einige Wochen ohne Torhüter trainiert. Und dann waren auch immer nur sechs oder sieben Leute beim Training. Das hat so dann keinen Spaß mehr gemacht.“

Deswegen zog Lankenau bereits zu Beginn der Saison die Reißleine und war nicht mehr weiter für den Kreisliga-Aufsteiger TSV Barrien aktiv. Die letzte Partie bestritt er im Test gegen den TuS Varrel. „Ich habe ihn dann auch nicht mehr spielen lassen“, bestätigt Barriens Trainer Daniele Guerra. „Er musste eben mit meinem System, das ich schon ewig spielen lasse, klarkommen. Und ich glaube, es ist auch normal, dass du nicht immer auf den kompletten Kader beim Training zurückgreifen kannst. Diese Probleme hat eigentlich jede Mannschaft mal.“

Seit dem 1. Januar ist Matthias Lankenau nun für seinen neuen Verein spielberechtigt. Außerdem hatte er zuvor schon ein paar Trainingseinheiten beim TVE Nordwohlde absolviert. „Ich habe einen guten Eindruck von der Truppe, ich wurde von meinen neuen Mitspielern sehr nett empfangen“, unterstreicht der Neuzugang und freut sich auf die Herausforderung. Wann und ob die Saison fortgesetzt wird, ist derweil weiterhin noch ungewiss. Doch eines ist klar: Lankenau stellte eine erhebliche Verstärkung für den Tabellenvorletzten dar.

Eine wahre Tormaschine

In der Aufstiegssaison markierte der Stürmer in 16 Spielen sage und schreibe 19 Tore für den TSV Barrien und stand damit in der Torjägerliste auf dem zweiten Rang. Lediglich Nils Unger vom TSV Brockum war mit 33 Treffern noch erfolgreicher. „Er ist technisch sehr versiert und bringt ein ordentliches Spielverständnis mit. Matthias kann sehr wertvoll für uns werden“, lobt Wichmann, der gleichzeitig aber auch die Schwächen seines Neuzugangs Lankenau kennt: „Er ist teilweise sehr lauffaul. Es kann also auch vorkommen, dass er sich 70 Minuten lang nur sehr wenig bewegt. Aber in den entscheidenden Situationen ist er dann voll da, ein wahrer Knipser eben, der schon einige sehenswerte Tore erzielt hat.“

Matthias Lankenau, der in seiner Karriere ebenfalls für den TSV Heiligenrode und SV Hemelingen kickte, absolvierte auch ein Probetraining beim Bezirksliga-Neuling TSG Seckenhausen-Fahrenhorst. „Doch der Kader von 30 Spielern war mir dann zu groß. Da hätte ich wohl nicht so viel Spielzeit bekommen wie beim TVE Nordwohlde.“ Auch der SC Twistringen hatte Interesse am 25-Jährigen signalisiert. Doch schließlich entschied sich Lankenau für den Kreisligisten – und seinen alten Weggefährten und Trainer Michael Wichmann. „Natürlich hoffe ich, dass es bald wieder losgehen kann. Jetzt möchte ich noch mal neu angreifen“, lautet die Kampfansage von Lankenau. Eine größere Eingewöhnungszeit wird er unter Wichmann zumindest nicht benötigen.