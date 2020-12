Weyhes Trainer Jonas Klucken (Mitte) kann sich über zwei Neuzugänge freuen. (Galian)

Weyhe. Ob es passt, dass können beide Seiten noch nicht ganz genau beantworten. Wie auch: Schließlich gab es vor dem Lockdown nur ein einziges Probetraining. Ein Stück weit werden sich die Basketballer des SC Weyhe also überraschen lassen, wie schnell sich die beiden Neuen in ihre Truppe einfügen können, wenn der Ball wieder rollt. Fest steht aber: Cristian Peña und Damel Mbengue wollen sich beim Landesligisten versuchen. Letztlich spricht aus Sicht von Weyhes Trainer Jonas Klucken auch überhaupt nichts dagegen, nach dem kurzen Beschnuppern bereits Nägel mit Köpfen zu machen. Ein Risiko sieht er nicht: Die Basketballer melden die beiden Akteure nach, kümmern sich um die Pässe und zahlen dafür insgesamt 50 Euro. Und die beiden Akteure müssen den Beitrag beim SC Weyhe bezahlen. Im Gegenzug können sie wieder spielen, sobald der Sport wieder erlaubt ist. „Die finanziellen Aspekte können sicherlich beide Seiten verschmerzen. Und wenn es nicht passt, “, findet Klucken.

Die sportlichen Argumente seien gewichtiger. Und da verspricht der Wechsel für alle Parteien Sinn zu machen. „Wir bekommen zwei weitere Spieler, die uns sehr gut zu Gesicht stehen werden und uns weitere Möglichkeiten geben“, nennt Klucken die Vorteile aus Sicht seines SCW. Bleiben alle Akteure fit, eröffnen sich sogar Rotationsmöglichkeiten. „Wahrscheinlich ist es aber ohnehin so, dass sich die Mannschaft durch die Familie, den Beruf oder durch Verletzungen fast von selbst aufstellt. Da bin ich lieber in einer Situation, dass ich genügend Spieler habe, um darauf vorbereitet zu sein. Dann kann man auch mal ein Spiel aussetzen, wenn alle da sind“, sagt Klucken.

Er glaubt, dass Peña und Mbengue sofort helfen können. Peña und Klucken kennen sich sogar noch aus gemeinsamen Brinkumer Zeiten. Der 44-Jährige hat wie so viele seiner neuen Mitspieler bereits höherklassig Erfahrungen gesammelt, nicht nur in Bremen, sondern auch beim Delmenhorster TV. „Er ist ein absolut starker Defensespieler, der sich nicht zu schade ist für die Arbeit gegen den Ball“, freut sich Klucken auf den Power Forward, der nicht nur viele Rebounds einsammeln soll, sondern auch mal einen Gegenspieler komplett aus dem Spiel nehmen kann.

Damel Mbengue wird den Weyhern auf der Center-Position helfen, auf der sie zuvor recht dünn besetzt waren: André-Martin Guder bekommt nicht nur große, sondern auch äußerst athletische Unterstützung unter dem Korb. Mbengue, laut Klucken um die zwei Meter groß, bringt die nötige Körperlichkeit und Explosivität mit, um dem Nordkreisklub sofort zu helfen. Der 31-Jährige hat in der Neustadt bereits Erfahrung in der Regionalliga gesammelt. In der Landesliga sollte er sich schnell zurecht finden. Das Positive: Zeit zum besseren Kennenlernen bleibt noch. Denn bevor der Ligabetrieb entweder im März oder April wieder aufgenommen werden soll, sollen die Teams nach Angaben des Niedersächsischen Basketballverbandes auf jeden Fall wieder trainieren können. Klar ist – Stand jetzt – ebenfalls: Es wird nur eine Halbserie gespielt.