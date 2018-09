Wollen auch in der kommenden Saison wieder vollen Einsatz zeigen: die Twistringer Volleyballerinnen um Trainerin Feenja Jürgens. (Karsten Klama)

Wenn an diesem Sonntag die Volleyballerinnen des SC Twistringen wieder am Netz stehen und gegen die VG Münchehagen/Hagenburg in die Saison starten, dann gehen die Blaumeisen in ihre zweite Spielzeit in der Bezirksliga. Für eine Spielerin hat sich die Situation über den Sommer hinaus besonders stark verändert. Stand in der abgelaufenen Spielzeit noch Andreas Schütte als Trainer der Damenmannschaft an der Seitenlinie, so füllt nun Feenja Jürgens diese Position. Sie hat ab sofort das Sagen.

Als vormalige Co-Trainerin ist das Coachen also nicht gänzliches Neuland für die Twistringerin. Dennoch weiß sie auch um die höhere Belastung. „Als Spielerin konzentriert man sich auf das eigene Spiel. Als Trainerin muss ich den Gegner lesen und reagieren können“, hat sie bereits erste Erfahrungen mit der neuen Aufgabe in der Vorbereitung sammeln können – und gleichzeitig Lernfelder für sich gefunden. „Es gibt mir auf der einen Seite ein besseres Gefühl und auf der anderen der Mannschaft, wenn Kommandos von außen kommen.“ Bei Freundschaftsspielen hat sie einen Weg für sich gefunden: „Den ersten Satz stehe ich an der Seitenlinie und versuche, Schwachstellen herauszuarbeiten. Wenn ich glaube, weiterhelfen zu können, dann wechsel ich mich selber ein.“

Drei Ab- und zwei Zugänge

Dass eine solche Situation womöglich des Öfteren vorkommen könnte, liegt auch in der überschaubaren Breite des Kaders begründet. Mit zehn Aktiven ist er „nicht mehr so groß, aber ausreichend“, wie Jürgens es formuliert. Denn gleich drei Spielerinnen haben den SCT verlassen. Während Sandra Hannekum ganz aufhört, haben sich Johanna Brunkhorst und Nathalie Thielbar zumindest die Möglichkeit offengelassen, zurückzukehren.

Gleichzeitig haben zwei Neue den Weg in die Halle des Hildegard-von-Bingen-Gymnasiums gefunden. Mit Wiebke Koopmann und Jennifer Meyer komplettieren erfahrene Spielerinnen den Kader. Während Koopmann zuvor in Barnstorf als Spielerin aktiv war, kehrt Meyer nach einer Pause zurück. Zuvor war sie ebenfalls als Trainerin tätig gewesen. Viel Bewegung also in den Reihen der SCT-Damen: „Wir haben versucht, Wiebke und Jenny so schnell wie möglich zu integrieren, aber das Team muss sich erst einmal neu einspielen“, weiß Jürgens. Um genau das rasch zu schaffen, arbeiteten die Frauen während der Vorbereitung eifrig an einem guten Saisonstart. Nach der Sommerpause standen insbesondere Ausdauer- und Krafteinheiten sowie eigenverantwortliches Lauftraining auf dem Programm. „Schon im April haben wir ein Trainingslager in Twistringen mit einem externen Trainer absolviert. Dabei haben wir viel an unserer Technik gearbeitet. Das konnten wir danach bereits anwenden“, sieht Jürgens das Team auf einem guten Weg.

Hinzu kamen unter anderem Teambuilding und Freundschaftsspiele – auch gegen die eigene Herrenmannschaft. „Besonders am Anfang haben wir gemerkt, dass da noch viel Luft nach oben ist. Nachher hat sich unser Zusammenspiel aber immer mehr verbessert, und wir traten souveräner auf“, freut sich Jürgens über die Leistungssteigerung und den guten Zusammenhalt innerhalb des Teams.

Das ist nicht selbstverständlich, weil mit Andreas Schütte der Trainer die Mannschaft doch sehr kurzfristig verlassen hatte und es einer Alternativlösung bedurfte. „Ich habe mich mit den Mädels zusammengesetzt und über meine Vorstellungen und Ziele gesprochen“, so Jürgens. Sie merkte, dass ihre Spielerinnen den gleichen Ehrgeiz an den Tag legen wie sie selbst.

Für diese Saison wollen die Twistringer Volleyball-Damen zunächst einmal einen Platz im oberen Tabellenbereich einnehmen. Bald soll aber schon der große Sprung in die Landesliga folgen. „Das ist unser Ziel“, bekräftigt Jürgens.

Ausgeglichene Liga

Doch bevor es soweit ist, steht zunächst das erste Punktspiel (Aufschlag um 13 Uhr) auf dem Programm. Feenja Jürgens hofft gegen die VG aus Rehburg-Loccum auf ein gutes Spiel ihrer Mannschaft. „Wir kennen Münchehagen schon aus der vergangenen Saison. Das ist eine starke Truppe“, weiß die Trainerin um die Qualitäten der Gastgeberinnen. Nichtsdestotrotz sei es ein völlig offenes Spiel, in dem auch die Twistringerinnen gute Chancen hätten, den Saisonauftakt mit einem Sieg abzurunden. Gerade angesichts der Ausgeglichenheit innerhalb des Klassements freuen sich die Blaumeisen auf die neue Spielzeit, denn: „In dieser Liga kann jeder jeden schlagen“, weiß Jürgens.