Ein Vierteljahrhundert ist genug: Burkhard Züdel hört bei der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst auf. (Braunschädel)

Seckenhausen. Lächelnd schaut sich Burkhard Züdel die alten Hefte seiner ehemaligen Fußball-Vereine SG Aumund-Vegesack und TSG Seckenhausen-Fahrenhorst an und schwelgt in Erinnerungen. „Das waren schöne Zeiten“, sagt Züdel und bezieht sich auf das Heft der SAV aus der Saison 1980/81. Aber auch die 25 Jahre bei der TSG, wo der 62-Jährige als Trainer und Betreuer tätig war, wird er in guter Erinnerung behalten: Denn zum Ende der Saison 2018/19 hat sich Züdel von der TSG verabschiedet. „Es ist mir nicht leichtgefallen. Dennoch war es der richtige Zeitpunkt, auch weil es genau 25 Jahre waren“, sagt er schmunzelnd. „Außerdem kann der Umbruch, der gerade in Seckenhausen stattfindet, nun in allen Bereichen vernünftig vollzogen werden“, ergänzt Züdel.

Ein Leben ohne Fußball kam für den gebürtigen Nordbremer nicht in Frage. Mit sechs Jahren kam er bei der SAV zum ersten Mal mit dem Leder in Berührung: „Damals noch auf der Sechserposition.“ Dann lernte er seine Frau kennen und zog für kurze Zeit in den Bremer Stadtteil Findorff. „Als dann die Kinder kamen, haben wir nach einem Haus gesucht. Durch meine Schwiegereltern bin ich nach Seckenhausen gekommen“, berichtet Züdel, der sich im Jahre 1994 der TSG anschloss, als Trainer die G-Junioren übernahm und gleichzeitig bei der Alten Herren mitspielte. Auch ein weiterer Züdel gesellte sich zur TSG: Im Alter von fünf Jahren schloss sich Sohn Steffen Züdel dem Verein an und wurde dort jahrelang von seinem Vater trainiert und betreut, bis er im vergangenen Jahr nach Hamburg zog und in der dortigen Bezirksliga aktiv ist.

Über viele Jahre begleitete Burkhard Züdel seine G-Jugendmannschaft, und das sogar bis zum Erwachsenen-Bereich, ehe er sich der Ersten TSG-Herren als Betreuer anschloss. Doch die Zeit im Juniorenbereich ist dem 62-Jährigen besonders in Erinnerung geblieben. „Man konnte dabei zusehen, wie die Jungs erwachsen werden. Außerdem war ich nicht nur Betreuer, sondern auch Ersatzvater. Da hast du dem einen oder anderen auch mal die Schuhe zugebunden“, blickt er schmunzelnd zurück. Die Arbeit als Betreuer und Trainer war vor allem im Juniorenbereich sehr zeitaufwendig. „Neben dem Training in der Woche, ging es am Wochenende ja noch zu den Spielen“, berichtet der ehemalige TSG-Betreuer. Im Herrenbereich hatte er sich dann etwas zurückgenommen.

Als sportlichen Höhepunkt seiner Laufbahn bezeichnet er den Aufstieg der A-Junioren in die Bezirksliga im Jahr 2008. „Damals habe ich noch mit Torben (Budelmann, aktueller Trainer des SV Heiligenfelde, Anm. d. Red) die Jungs trainiert. Das war wirklich ein schönes Erlebnis“, erzählt Züdel, der im Jahre 2004 als Ü40-Akteur zum Spieler des Jahres bei der TSG gewählt worden war.

Aber auch die weniger schönen Begebenheiten sind ihm in Erinnerung geblieben. Unter der Leitung des damaligen Trainers Wilco Freund war die Mannschaft zur Winterpause 2013/14 aus unerklärlichen Gründen auseinandergefallen. „Dann hat die damalige zweite Mannschaft die Saison zu Ende gespielt“, weiß Züdel, dessen Team im Anschluss zwar auf dem Relegationsplatz landete, die entscheidenden Spiele jedoch verlor und in die Kreisliga absteigen musste. „Damals hatten wir uns das Ziel gesetzt, direkt wieder aufzusteigen, und nach zwei Jahren ist uns das dann auch gelungen“, sagt Burkhard Züdel.

Zwei weitere besondere Erfolge sollten folgen: In der niedersächsischen Fairness-Tabelle ist die TSG im Jahr 2016 auf Platz zwei und ein Jahr später sogar auf Platz eins gelandet. „2016 wurden wir nach Hannover eingeladen und haben dort ein Spiel der Bundesligamannschaft besuchen dürfen. Ein Jahr später haben wir ein komplettes Trainingswochenende in Barsinghausen gewonnen. Das waren schon ziemlich coole Fahrten“, betont der langjährige Werder-Fan. Zwei Jahre lang erreichten die Seckenhauser in der Bezirksliga einen Mittelfeldplatz. Dann folgte das schwierige Jahr 2018/19. Warum es am Ende nicht gereicht hat, und die TSG in der kommenden Saison wieder in der Kreisliga auflaufen muss, kann sich Züdel nicht erklären: „Irgendwie hat man immer noch daran geglaubt, dass es klappt. Auch wenn wir mit Nico Kiesewetter, Marvin und Miro Bialucha sowie mit Steffen schmerzhafte Abgänge zu verzeichnen hatten.“

Dennoch glaubt Züdel, dass sich seine TSG schnell berappeln und demnächst wieder eine Liga höher spielen wird. „Der Neuanfang tut allen gut. Außerdem ist das Mannschaftsgefüge intakt. Ich freue mich auf die neue Saison. Auch wenn ich dann als Gast neben dem Platz stehen werde. Dann muss ich nur aufpassen, dass ich zwischendurch nichts reinrufe“, sagt Züdel und lächelt dazu.