Derbykampf mit SCT-Angreifer Christoph Hainke (Mitte) sowie Patrik Remmert, Dominik Overmeyer und Steffen Bönsch. (Braunschädel)

War es nun ein gewonnener Punkt oder waren es zwei verlorene Zähler? Besonders Spieler und Verantwortliche des SC Twistringen taten sich mit der Antwort auf diese Frage nach dem Fußball-Bezirksliga-Derby beim TSV Bassum schwer. Denn sie waren die dominante Mannschaft, verspielten aber zweimal eine Führung. Und wenn Tobias Cordes kurz vor Schluss seinen Foulelfmeter verwandelt hätte, dann wären die Blaumeisen die kurze Heimfahrt mit leeren Händen angetreten. Doch Torhüter Mark Schultalbers, der den Strafstoß auch verursacht hatte, hielt den Punkt fest.

„Es ist schon eine komische Situation“, gab SCT-Coach Michael Schultalbers zu. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber am Ende stehen wir fast ohne Zählbares da. Das wäre nicht verdient gewesen.“ Das gaben auch die Bassumer zu. „Dieser Punkt ist heute das Maximum für uns. Wenn der Elfmeter reingeht, dann wäre das des Guten zu viel gewesen“, ordnete TSV-Trainer Torsten Klein die Kräfteverhältnisse ehrlich ein.

Die Twistringer waren die bessere und zielstrebigere Elf, die mit Tom Thiede überraschend einen A-Jugendlichen in der Startformation aufbot. Thiede legte eine starke Premiere im Herrenbereich hin und fütterte im 4-1-4-1-System der Gäste Lennart Bors, Christoph Harms und Christoph Hainke mit Zuspielen. Nicht umsonst war er auch am Führungstreffer beteiligt: Über die linke Seite trieb er den Ball nach vorn und passte das Spielgerät ins Zentrum. Dort rutschte Bors weg, die Chance schien vertan. Doch der Angreifer rappelte sich wieder auf und zog flach ab. Dominik Overmeyer streckte sich vergeblich (58.). „Da haben wir uns endlich belohnt“, wusste Twistringens Kapitän Danny Lange, der eine gute Leistung der Blaumeisen gesehen hatte. „Besonders vor der Pause war das richtig stark. Wenn man überlegt, dass ich mit 27 Jahren der Älteste war, muss man den Jungs ein großes Lob aussprechen.“ Das Derby mit dem mentalen Druck, aber auch der Physis nahmen die SCT-Jungspunde sehr gut an. „Sie haben verstanden, was die Partie bedeutet“, unterstrich Schultalbers. Die Bassumer dagegen wirkten nicht dafür bereit: „Twistringen wollte es mehr“, erkannte TSV-Co-Trainer Andreas Merdon.

Dass er recht hatte, wurde früh deutlich. „Wir hätten zur Pause schon 0:2 oder 0:3 hinten liegen können“, merkte Klein mit Blick auf das Chancenplus der Gäste an. Bors scheiterte am starken Overmeyer (23.), dann brachte Harms den Ball nicht an Bassums Schlussmann vorbei (33.), ehe wieder Bors über das Tor lupfte (38.). Bassum hatte zudem Glück, als Kim-André Harz’ Freistoß an die Latte klatschte (45.). „Wir hätten schon in der ersten Hälfte eine Vorentscheidung erzwingen können“, trauerte Schultalbers den vergebenen Möglichkeiten nach. Von der breiten Brust der Gastgeber, die sich zuletzt so stark präsentiert hatten, war nichts zu spüren. Zu Beginn hatte der TSV mehr Ballbesitz, schlug daraus aber kein Kapital. Das lag auch daran, dass die Gäste mit Maurice Künning einen exzellenten Balleroberer im Mittelfeld hatten, der ebenso wie Danny Lange und Marcel Avdulli enorm konsequent agierte. Bassum dagegen reihte Ballverlust an Ballverlust.

Mit Bors’ Führungstor geriet die Derbyserie des TSV, der sieben Punktspiele in Folge gegen den Nachbarn gewonnen hatte, ins Wanken. Dabei hatte der Auftakt der zweiten Hälfte aus Sicht der Gastgeber Hoffnung auf Besserung gemacht. Denn sie verbuchten die erste Großchance für sich. Nach einer der wenigen gelungenen Kombinationen hatte Tobias Cordes freie Schussbahn und zog wuchtig ab. Torhüter Mark Schultalbers und der Pfosten verhinderten das 1:0 (53.). Doch Bassum verfiel danach in den alten Trott. Umso überraschender fiel der Ausgleich: Eine Freistoßflanke verwertete Manka Madun zum 1:1 (64.). Doch Twistringen ließ sich nicht beirren. Auch die Gäste hätten beinahe per Standard geantwortet, doch nach Künnings Flanke und Harms’ Kopfball reagierte Overmeyer glänzend (66.). Zwei Minuten später aber kam der Schlussmann gegen Hainke einen Schritt zu spät und brachte den Angreifer zu Fall. Den fälligen Elfmeter verwandelte Philipp Meyer sicher zur erneuten Führung (68.).

Bassum blieb lange eine Antwort schuldig. Längst war die Schlussphase angebrochen, längst stürmte auch Verteidiger Steffen Bönsch, mittlerweile war auch Oliver Meyer im Spiel. Ein Wechsel, der sich auszahlte, denn nach einer Ecke glich der Angreifer aus (87.). Und es hätte sogar noch besser für Bassum kommen können, wenn nicht Cordes den oben angesprochenen Elfmeter so schwach geschossen und Mark Schultalbers nicht in die richtige Ecke abgetaucht wäre. So überwog ein bisschen Zwiespalt, obwohl es für beide Teams auch Positives gab: Twistringen beendete die Niederlagenserie gegen den TSV, Bassum bleibt im Jahr 2019 ungeschlagen.