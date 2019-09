Die HSG Phoenix und Lale Kuhangel muss sich nun im Weser-Ems-Gebiet behaupten. (Jonas Kako)

Die Landesliga und die Handballerinnen der HSG Phoenix – das war nach der vergangenen Saison eigentlich Geschichte. Vorletzter Rang in der Punktrunde und dann Platz vier in der Abstiegsrelegation: Das hatte für die Mannschaft von Trainer Christoph Schweitzer nicht für den Klassenerhalt gereicht. Doch dann kam die Wende: Einige Teams zogen ihre Meldung zurück. Für die Kreisdiepholzerinnen war plötzlich ein Hintertürchen aufgegangen. Nun geht die Sieben nicht mehr in der Landesliga Bremen, sondern in der Landesliga Weser-Ems an den Start – und das unter einem neuen Trainer. Nachdem sich Christoph Schweitzer und die Verantwortlichen der HSG Phoenix im Laufe der Vorbereitung getrennt hatten, ist der 47-jährige Jens Monsees vom Co- zum Cheftrainer aufgestiegen.

Eine neue Liga also, und auch ein neues Gesicht auf der Trainerbank, wobei Monsees schon zuvor für die HSG tätig war. Er kennt also den Verein und das Umfeld ganz genau und braucht keine lange Zeit der Einarbeitung. „Wir haben in der A- und B-Jugend einige hoffnungsvolle Talente. Dass wir in der Landesliga bleiben dürfen, sehe ich als Chance. Wir müssen der Jugend eine Perspektive geben“, sieht sich Monsees auch ein Stück weit als Bindeglied zwischen dem Unterbau und der ersten Frauenmannschaft. Zusätzlich zu den Landesliga-Frauen wird der gebürtige Bremer zusammen mit Mareen Kunze bei der HSG auch weiterhin die B-Juniorinnen trainieren. „Da rücken in zwei Jahren starke Spielerinnen nach“, hofft der Übungsleiter auf den Klassenerhalt. Mit der weiblichen B-Jugend hatte der Projekleiter bei einem Unternehmen aus dem Bereich Windenergie sich souverän für die Landesliga Mitte qualifiziert, die mit dem Heimspiel gegen die Zweitvertretung des TuS Komet Arsten ebenfalls am Sonntag beginnt. Monsees ist also zweimal gefordert.

Verzichten muss der Trainer in Zukunft auf Amelie Hoffmann, Lara Sänger und Jana Beckmann. Besonders der Abgang von Torjägerin Hoffmann, die mit 122 Treffern in der vergangenen Saison mit Abstand erfolgreichste Torschützin ihres Teams war, schmerzt. Die junge Mittelspielerin hat es studienbedingt nach Kiel verschlagen. Dafür wird die erfahrene Nadine Berger, die auch in der vergangenen Serie einige Male in der Landesligaauswahl aushalf, wieder ein Teil der Mannschaft sein. Neu sind darüber hinaus auch die drei Youngster Jule Koop, Stine Cordes und Ylvi Kellmann. Das Trio wird parallel in der A-Jugendmannschaft spielen. In dieser Altersklasse bildet die HSG mit dem Harpstedter TB eine Spielgemeinschaft. Diese startet am Sonntag (13 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die HSG Delmenhorst in die neue Spielzeit der Landesliga West.

Der Spaß am Handball stehe im Vordergrund, erklärt Monsees seine Philosophie. Der kämpferische Einsatz sei ihm aber darüber hinaus ebenfalls wichtig, ergänzt der Bassumer. „Niederlagen gehören dazu, aber die Einstellung muss stimmen“, lautet sein Credo.

Zum Auftakt geht es für die HSG Phoenix an diesem Sonntag (15 Uhr) vor eigenem Anhang gegen einen Aufsteiger: Gegen die SFN Vechta II gibt es in der Bassumer Sporthalle ein Wiedersehen. Dort steht mit Christina Lehmkuhl nämlich eine ehemalige Phoenix-Spielerin im Kader. Dem ersten Kontrahenten in der Punktspielrunde traut Monsees nach dem Aufstieg in die Landesliga gleich eine vordere Platzierung zu. Als Titelfavoriten hat der Nachfolger von Christoph Schweitzer den TV Cloppenburg ausgemacht.

Weitere Informationen

HSG Phoenix

Zugänge: Nadine Berger (IV. Mannschaft), Jule Koop, Stine Cordes, Ylvi Kellmann (A-Jugend /Doppelspielrecht)

Abgänge: Amelie Hoffmann (Studium in Kiel), Lara Sänger (Auslandsjahr), Jana Beckmann (Pause)

Restkader: Mareike Landwehr, Laura Hoffmann - Mareen Kunze, Lina Horstmann, Lale Kuhangel, Madita Bekefeld, Lena Ebken, Carolin Abeln, Stefanie Gerding, Jacqueline Hanke

Trainer: Jens Monsees

Saisonziel: Klassenerhalt

Favoriten: TV Cloppenburg, SFN Vechta II PRÜ