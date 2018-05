Frank Thinius im Dress des Brinkumer SV: Er trainierte die Elf vom Brunnenweg, als diese zum bislang letzten Mal an der Regionalliga-Relegation teilnahm. (Udo Meissner)

Brinkum. Frühjahr 2013. Die Spitze der Fußball-Bremen-Liga ist sich einig: Sie will nicht aufsteigen in die Regionalliga Nord. Nur ein Klub will den Schritt wagen und spielt am Ende tatsächlich in der Relegation: der Brinkumer SV. „Das war eine Situation, mit der wir alle nicht gerechnet hatten. Wir hatten erwartet, dass mindestens ein Team für die Regionalliga meldet“, erinnert sich Frank Thinius. Er trainierte damals die Elf vom Brunnenweg. Fünf Jahre später ist Thinius‘ Ex-Verein wieder in der Relegation dabei – und der Übungsleiter traut seinen ehemaligen Weggefährten einiges zu.

„Eine gute, junge Truppe, sehr euphorisch, vielleicht aber auch noch nicht erfahren genug.“ So beschreibt Thinius die Brinkumer Voraussetzungen vor der Relegation 2013. Die Ergebnisse geben ihm recht: Der BSV verlor alle drei Spiele. 1:3 gegen den SV Eichede mit Oliver Zapel, Kurzzeit-Trainer beim SV Werder Bremen II in dieser Saison, an der Seitenlinie und jeweils 0:4 gegen Eintracht Norderstedt und U.S.I. Lupo Martini Wolfsburg. „Das waren starke Mannschaften. Wir waren damals der klare Außenseiter“, erinnert sich Thinius. Dennoch starteten die Brinkumer voller Euphorie in die Relegation, die mit dem Heimspiel gegen Eichede begann. Mit dem Meister der Schleswig-Holstein-Liga, der von mehreren Hundert Fans begleitet wurde, lieferten sich die Brinkumer ein emotionales Duell: „Wir hatten uns sehr viel vorgenommen. Die Euphorie war so groß, dass wir vielleicht sogar ein bisschen zu euphorisch ins Spiel gegangen sind“, sagt Thinius über das Spiel, das er nur bis kurz vor der Pause an der Seitenlinie erlebte: Über einen Elfmeter für die Gäste echauffierte er sich derart lautstark, dass er hinter die Bande musste. Und er war nicht der einzige Brinkumer, der vorzeitig das Feld verlassen musste: Schiedsrichter Florian Heft aus Wietmarschen zeigte Dennis Mertgen und Dennis Offermann jeweils die Gelb-Rote Karte. Der heutige BSV-Trainer Offermann, zur Rückserie vom FC Springe an den Brunnenweg gewechselt und im Spätherbst seiner Karriere, war übrigens nicht der einzige, der damals wie heute in Diensten des BSV steht: Auch Dimitri Khoroshun, Jannik Bender, Steffen Röpke und Esin Demirkapi, dem das einzige Brinkumer Tor in der Relegation gelang, standen allesamt 2013 schon auf dem Platz.

Diese Spieler seien nun reifer und erfahrener, findet Thinius. Das sieht er als großen Vorteil an. Aus der 2013er-Relegation weiß er noch genau, wie wichtig eine gesunde Portion Abgezocktheit ist: Die Norderstedter und die Wolfsburger etwa seien extrem ausgebufft gewesen. „Da hatten wir keine Chance. Das waren Spieler wie gestandene Profis. Wir haben unsere Motivation und Euphorie dagegengesetzt. Aber man hat auch gesehen, dass diese Vereine Spieler haben, die schon lange auf hohem Niveau spielen. Norderstedt hat uns zum Beispiel abgefrühstückt.“ Das, glaubt Thinius, wird dem aktuellen BSV-Kader nicht passieren. „Ich sehe Brinkum nicht so in der Außenseiterrolle wie damals. Sie haben eine super Rückserie gespielt und auch die schwierigen Spiele gewonnen.“ Das musste der Trainer mit dem TSV Grolland, den er bis vor Kurzem trainierte, auch selbst erfahren: Erst in der absoluten Schlussphase verlor seine Elf die Rückrundenpartie. „Mental sind sie gewachsen“, bescheinigt Thinius den Bremen-Liga-Meistern. Brinkum könne dem Druck standhalten.

Am Ende sei dieser Aspekt allerdings nicht alles im Kampf um den Regionalliga-Aufstieg. „Es hängt immer auch von der Verfassung ab. Man darf die Wege nicht unterschätzen“, blickt Thinius voraus auf die ungewohnt lange Anreise nach Kiel am Dienstag mit mehr als 200 Kilometern pro Weg. „Da muss jeder einzelne Spieler sehen, dass er den Tag irgendwie frei bekommt.“ Denn von dem ersten Spiel hänge eine Menge ab. „Wenn man das positiv gestaltet, kann das ein großer Schritt sein.“ Diesen verpassten die Brinkumer im Jahr 2013 und schafften danach die Wende nicht mehr. Dennoch war die Relegation eine besondere Erfahrung: „So etwas vergisst man nicht.“ Gute Drähte nach Brinkum hat Thinius immer noch. Er pflegt unter anderem Kontakt zu den beiden Co-Trainern Jörg Bender und Jörg Böttcher. Schon aufgrund dieser Verbundenheit wird er die Relegationsspiele genau verfolgen und mit seinem Ex-Klub fiebern: „Ich werde Brinkum ganz fest die Daumen drücken.“

Regionalliga-Relegation 2013

Eintracht Norderstedt - Lupo Martini Wolfsburg 1:0

Brinkumer SV - SV Eichede 1:3

Lupo Martini Wolfsburg - SV Eichede 1:1

Eintracht Norderstedt - Brinkumer SV 4:0

SV Eichede - Eintracht Norderstedt 2:0

Lupo Martini Wolfsburg - Brinkumer SV 4:0

1. SV Eichede 3 6:2 7

2. Eintracht Norderstedt 3 5:2 6

3. Lupo Martini Wolfsburg 3 5:2 4

4. Brinkumer SV 3 1:11 0

