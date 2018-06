Ein Muster an Zuverlässigkeit: Marvin Nienstermann hat sich beim TSV Melchiorshausen direkt einen Stammplatz erspielt. (Thorin Mentrup)

Melchiorshausen. Wenn Lars Behrens, Trainer des Bremer Fußball-Landesligisten TSV Melchiorshausen, von dem Gerüst seiner Mannschaft spricht, dann schließt er mit dieser Aussage auch Marvin Nienstermann mit ein. Der 22-Jährige kam im vergangenen Sommer vom Bezirksligisten SC Weyhe zum Bollmannsdamm und hat den Sprung in die höhere Klasse direkt gemeistert. Im Jahr des Umbruchs gehörte er zu den Konstanten beim TSV, zu dem er eine besondere Bindung hat.

Fünf Minuten mit dem Fahrrad, länger braucht Marvin Nienstermann nicht, um zum Training zu fahren. Er spielt seit dieser Saison wieder Fußball vor der Haustür. Beim TSV Melchiorshausen hat er mit dem Kicken angefangen, seine ersten Schritte in seinem Sport unternommen. Nach zehn Jahren in Weyhe ist er nun zurückgekehrt, gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Kevin. Beide nehmen eine wichtige Rolle auf dem Platz ein. Kevin als Torjäger, Marvin als zweikampf- und laufstarker Spieler im Defensiv-, aber auch im Offensivbereich. Die Vielseitigkeit ist eine Stärke Nienstermanns: Er hat in der Innenverteidigung genauso seinen Mann gestanden wie im Mittelfeld. „Viele Innenverteidiger können auch auf der Sechs spielen“, sagt er. An seiner Mittelfeldrolle gefällt ihm die direkte Bindung zur Offensive, wo im Sturmzentrum meist sein Bruder auf seine Anspiele wartet. „Kevin kennt die Pässe, die ich spielen kann, und ich weiß, wo er hinläuft“, haben die beiden auch auf dem Feld eine ganz besondere Bindung zueinander. Manchmal zieht Behrens Marvin Nienstermann sogar komplett in die Offensive, auch wenn es seinem Schützling besser gefällt, den Ball nach vorn zu treiben und Angriffe einzuleiten, als in der Spitze zu lauern. Das eine oder andere Tor hat Nienstermann allerdings bereits erzielt. Das gibt dem Trainer recht.

Beim SC Weyhe führte Nienstermann die Mannschaft sogar als Kapitän. „Ich glaube, dass ich eine Person bin, die auf dem Platz viel redet und viel versucht, den Mitspielern zu helfen“, sagt er. Das hat sich auch vor der Saison gezeigt, als er zum dritten Kapitän ernannt wurde – für einen Neuzugang ist das nicht alltäglich. Verantwortung trage er aber nicht allein. „Wir haben genug Spieler, die das machen“, sagt er mit Blick auf die älteren Akteure, die schon länger im Team sind.

Wechsel ein Gewinn für alle

Nicht nur für den TSV Melchiorshausen, sondern auch für Marvin Nienstermann selbst hat sich der Wechsel voll ausgezahlt. „Die Landesliga ist definitiv ein Schritt nach vorn. Man merkt jede Woche die Unterschiede zur Bezirksliga. Hier gibt es viele gute Mannschaften. In der Bezirksliga haben Einzelspieler die Spiele entschieden. Das ist in der Landesliga fast nicht möglich. Die Liga ist eine Wundertüte. Hier kann jeder jeden schlagen“, hält er die Landesliga für eine sehr ausgeglichene Klasse. Selbst die beiden Topmannschaften SC Borgfeld und SFL Bremerhaven taten sich am Bollmannsdamm schwer. An guten Tagen kann der TSV tatsächlich jeden Kontrahenten ärgern. Die heimische Anlage ist für Nienstermann mit vielen Erinnerungen an die Kindheit verbunden, deshalb fühlt er jedes Mal, wenn er auf ihr spielt, eine besondere Motivation. „Hier sieht alles noch genauso aus wie früher. Kevin und ich haben zwar auch zehn Jahre in Weyhe gespielt, aber hier ist es einfach besonders“, sagt er.

Diese Aussage bedeutet nicht, dass Nienstermann nun bis zum Ende seiner Laufbahn beim TSV bleiben wird. Dafür kann zu viel noch passieren, schließlich ist er erst 22 Jahre alt. Für die kommende Saison hat er aber bereits wie sein Bruder zugesagt. „Das erste Jahr ist fast vorbei. Wir wollten uns in der Landesliga einfinden. Das ist uns bislang gut gelungen“, zieht Nienstermann kurz vor dem Ende der Spielzeit 2017/18 ein positives Fazit. Zwei Spiele muss der TSV noch bestreiten. Ein Ziel haben sich die Melchiorshauser dabei gesetzt: Sie wollen einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Dafür muss der Rangelfte wahrscheinlich sowohl gegen den FC Union 60 als auch gegen den SV Lemwerder gewinnen. „Das wird nicht einfach“, weiß Marvin Nienstermann. Doch er will seiner Mannschaft auf dem Platz helfen – egal in welcher Rolle.