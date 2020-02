Anna-Lena Freese konnte zufrieden sein mit ihrem Auftritt in heimischer Halle in Hannover. (Thorin Mentrup)

Hannover. Ein bisschen angespannt und nervös sei sie schon gewesen, gab Anna-Lena Freese zu. „Aber das braucht man auch“, konnte sie der Grundspannung etwas Positives abgewinnen. Und sie wusste sie zu nutzen: Mit dem zweiten Platz bei den Norddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Hannover feierte sie einen gelungenen Einstieg in die Wettkampfsaison. Mit 7,46 Sekunden reihte sie sich hinter der Wolfsburgerin Pernilla Kramer ein, die in 7,42 Sekunden einen Wimpernschlag schneller war. Kein Titel also für Fresse beim Heimspiel in Hannover, wo die für den FTSV Jahn Brinkum startende Sprinterin lebt, doch auch kein Grund zur Unzufriedenheit. „Darauf lässt sich aufbauen“, fand die 26-Jährige. Und auch ihr Trainer Björn Sterzel war zufrieden. „Ich kann es ganz einfach sagen: Das war gut.“

Es passte bereits vieles zusammen bei Freese, die die Landesmeisterschaften noch ausgelassen hatte. Zwei Wochen später war davon wenig zu spüren. Sie wurde mit jedem Lauf schneller. Über 7,57 Sekunden im Vor- und 7,52 Sekunden im Zwischenlauf legte sie im Finale noch einmal zu. Sieben Hundertstel fehlten zur persönlichen Bestleistung über 60 Meter. „Da ist noch Luft oben, aber für den ersten Wettkampf ein gutes Ergebnis“, sagte sie. Zustimmung gab es dafür von Sterzel: „Ich kenne ja Annas Zeiten aus dem Training. Die hat sie bestätigt.“

Schneller, das weiß Freese, kann sie laufen. „Die letzten Zehntel holt man sich im Wettkampf“, unterstrich sie die Bedeutung des sportlichen Vergleichs abseits des Trainings. Wenig Gegenwehr hatte sie in ihrem Vorlauf. Trotzdem sei es der lockerste Lauf gewesen und habe sich auch am Start gut angefühlt. Etwas komischer sei dann der Zwischenlauf gewesen. Weil die Hamburgerin Louise Wieland einen Fehlstart hinlegte, war die linke Bahn neben der Brinkumerin verwaist. „Es fühlt sich dann einfach anders an“, erklärte Freese. Schneller wurde sie dennoch und legte dann im Finale noch einen drauf. „Start und Mittelteil waren da wirklich okay“, analysierte sie. Drei Wettkampfläufe an einem Tag hatte die Sprinterin schon länger nicht mehr absolviert. „Dass sie sich jedes Mal gesteigert hat, ist ein gutes Zeichen“, registrierte Sterzel zufrieden, dass sein Schützling in guter körperlicher Verfassung ist. Weitere Hundertstel nach vorn soll es in der kurzen Hallensaison für Freese aber schon noch gehen. Am kommenden Sonntag startet die Brinkumerin zum ersten Mal beim Indoor-Meeting Dortmund, zwei Wochen später dann bei der deutschen Hallenmeisterschaft in Leipzig. Da dürfte dann, wenn es bis dahin glatt läuft, eine neue Bestzeit in den Fokus rücken.

Die größeren Herausforderungen werden dann in der Freiluftsaison auf Freese warten. Dann kann die Sprintspezialisten wieder die 100 Meter, über die sie im vergangenen Jahr eine Weltmeisterschaftskandidaten war, und natürlich auch die 200 Meter in Angriff nehmen. „Die 200 Meter möchte ich schon ein paar Mal häufiger laufen als im letzten Jahr“, bleibt diese Distanz ihre Paradestrecke. „Das macht mir immer noch am meisten Spaß“, bekräftigte die 26-Jährige, die 2015 in dieser Disziplin bekanntlich Silber bei den U23-Europameisterschaften in Estland und bei den Deutschen Meisterschaften gewann. Den Feinschliff für die Freiluftsaison wird sich Freese bei einem Trainingslager auf Teneriffa im April holen. Doch erst einmal zählt nun die Hallensaison für sie. Denn auch da gibt es noch zwei hochkarätige Wettkämpfe – und damit die Gelegenheit, ein paar weitere Hundertstel herauszuholen.