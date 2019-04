Toreschießen gegen einen Keeper wie hier im Duell zwischen der JSG Osterholz-Gödestorf (orangefarbenes Trikot) und der JSG Bruchhausen-Vilsen könnte in der F-Jugend bald der Vergangenheit angehören. (FOTOS: Thorin Mentrup)

Weyhe/Landkreis Diepholz. Es ist Sonntagvormittag – und an der Zentralsportanlage in Weyhe gibt es keinen Parkplatz mehr. Rund um den alten Kunstrasenplatz haben sich zwölf Jugendfußballmannschaften eingefunden für den ersten Turnierspieltag des Jahres in der U9, dem älteren F-Jugendjahrgang. Eltern, Großeltern und Geschwister begleiten die Kinder, in einem Zelt kümmert sich ein Helferteam um die Verpflegung. Mit einem Kaffee in der Hand lassen sich die Duelle zwischen dem TuS Sudweyhe, dem Gastgeber TSV Weyhe-Lahausen, TSV Ristedt, TuS Syke oder auch der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst recht bequem verfolgen. Die Kids, fünf Feldspieler plus Torwart auf jeder Seite, geben alles, passen, rennen, grätschen manchmal und feiern ihre Tore fast schon wie ihre Vorbilder aus der Bundesliga. Es ist ein typischer Turnierspieltag, wie es ihn im Fußballkreis Diepholz bei den G- und F-Junioren gibt. Klingt nicht nach einem Auslaufmodell – und doch kommen auf die Jungkicker gravierende Änderungen zu. Der Jugendfußball steht vor einer Reform, die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) anschiebt.

Die Bayern sind bereits vorgeprescht. Im März erhielten die 2968 Vereine, die mindestens eine Jugendmannschaft haben und Mitglied im Bayerischen Fußballverband sind, Post, die sie über die Reform informierte. Diese betrifft vor allem die G- und F-Junioren. Doch was genau ist angedacht? Die Kinder dürfen ab Sommer in beiden Altersklassen Drei-gegen-drei auf vier Mini-Tore oder zwei etwas größere Tore spielen – ohne Torwart. Die Reform sieht ebenfalls vor, im Rotationsprinzip reihum zu wechseln, um jedem Kind Spielzeit zu gewähren. Funino heißt diese Art des Spiels auf einem kleineren Feld, mit weniger Spielern und mehr Toren (siehe Infokasten). Zur Einordnung: Ein Spiel Vier-gegen-vier ohne Torwart ist im Kreis Diepholz in der G-Jugend nicht unbekannt, in der F-Jugend aber stehen sich sechs Jungkicker inklusive Torwart auf einem Kleinfeld gegenüber. In Bayern wird ein Torwart erst ab dem jüngeren E-Jugendjahrgang, bei dem im Fünf-gegen-fünf auf Mini- oder Handballtore gespielt wird, zum Einsatz kommen, nach jedem Spiel wird zwischen den Pfosten gewechselt. Erst ab der U11 gibt es einen festen Schlussmann.

Zur Kenntnis genommen hat die Reform in Bayern auch der Niedersächsische Fußballverband (NFV). Sie führe „auf Überlegungen des Deutschen Fußball-Bundes zurück, für die Altersklasse U6 bis U11 neue Spielformen zu entwickeln“, erklärt Pressesprecher Dominic Rahe schriftlich auf Nachfrage. „So sollen die individuellen Fähigkeiten von Juniorinnen und Junioren noch gezielter auf spielerische Weise gefördert werden“, erläutert er den Hintergrund. Der DFB will Berichten des Fachmagazins „Kicker“ zufolge mit Beginn der neuen Saison sein neues Jugendkonzept schrittweise umsetzen. Die Ideen sind ähnlich wie die in Bayern, gehen bei den G-Junioren aber sogar auf Zwei-gegen-zwei zurück, in der F-Jugend ist auch ein Vier-gegen-vier möglich. Ab der E-Jugend soll dann Fünf-gegen-fünf bis zu Sieben-gegen-sieben mit Torwart auf Kleinfeldtore gespielt werden.

Jung-Keeper Bente fliegt dem Ball gern hinterher. (Thorin Mentrup)

Dementsprechend wird auch in Niedersachsen diskutiert. Wie Rahe weiter berichtet, werde die Thematik Jugendreform den Bezirks- und Kreisjugendobleuten offiziell beim Verbandsjugendbeirat am 26. und 27. April in Barsinghausen vorgestellt. Um belastbare Erfahrungen mit den Modellen zu sammeln, gebe es ein kleines Pilotprojekt, ganz konkret etwa bei den Vergleichsspielen des jüngeren E-Junioren-Jahrgangs im Bereich Südost, der alle Kreise der NFV-Bezirke Hannover und Braunschweig bis auf Diepholz und Nienburg umfasst. Ausdrücklich betont Rahe, dass mit den neuen Spielformen nicht einhergehe, „grundsätzlich das Toreschießen gegen einen Torhüter zu verhindern“. „Vielmehr geht es darum, dass Spieler im U6- bis U11-Bereich durch die geringere Anzahl an Spielern pro Feld mehr Ballkontakte bekommen und – etwa durch ein Spiel mit vier Toren – ein besseres Verständnis für Raumaufteilung und Spielverlagerung erfahren.“ Die Rotation führe zu gerechten Einsatzzeiten für alle.

Beim F-Jugendspieltag in Weyhe bekommt Bente von der gesamten Aufregung nichts mit. Der Siebenjährige von der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst lässt sich gerade von seinem Trainer Kai Schmidt warmschießen. „Ich mag es, Torwart zu sein“, sagt Bente. „Es ist eine besondere Position, weil man als einziger den Ball in die Hand nehmen darf. Ich werfe mich auch gern mal hin“, macht ihm das Torwartspiel Spaß. „Bente ist nicht unser einziger Torhüter. Wir haben da schon ein paar Mal getauscht. Wer Lust hat, darf das mal versuchen“, verrät sein Coach. Generell sei ein Spiel ohne Torwart für ihn „unvorstellbar“. Natürlich sei die fußballerische Ausbildung wichtig, „aber die Jungs fangen natürlich auch mit dem Fußball an, um Tore gegen einen Torhüter zu schießen. Das ist das, was sie im Stadion und im Fernsehen sehen.“ In der U6 und U7 sei es okay, ohne Schlussmann zu spielen, danach aber eher schwierig. Da bevorzuge er das Spiel mit einem Torwart, so Schmidt.

Auch Jörg Adam von der JSG Osterholz-Gödestorf zeigt sich nicht unbedingt als Freund der Reform: „Als Abwechslung im Training finde ich Funino gut. Ich weiß aber nicht, ob das auf den Turnieren so gut ankommt. Ich bin auch nicht sicher, dass das Spiel alle Zuschauer verstehen“, hat er Bedenken. Diese sind auch finanzieller Natur: „Welcher kleine Verein soll denn diese Tore bezahlen? Da brauchen wir für einen Spieltag mit zum Beispiel 16 Mannschaften gleich 32 Tore. Das geht ohne Unterstützung des Verbandes nicht.“

Wilfried Nunnenkamp vom TuS Sudweyhe befürwortet dagegen die Idee der Jugendreform. „Man darf nie vergessen, dass wir als Trainer vor allem Ausbilder sind und nicht so viel Wert auf die Ergebnisse legen sollten. Es geht um die spielerische Entwicklung. Deshalb halte ich Spiele Drei-gegen-drei oder Vier-gegen-vier für hoch sinnvoll. Da kommt jeder Spieler auf seine Minuten und auf seine Aktionen. Das ist doch genau das, was die Kinder wollen. Es geht nicht darum, den Ball einfach von der Mittellinie hoch über den Torwart hinweg ins Tor zu schießen. Dann gewinnt man, aber eigentlich hat niemand etwas gelernt.“ Die Ballan- und -mitnahme würden beim Funino dagegen ebenso geschult wie das Passspiel und das Dribbling – „und damit die Grundlagen“, weiß Nunnenkamp. Er würde diese Spielform gern einführen, „wenn es überall im Verband gemacht wird“. Wichtig sei, dass es eine einheitliche Regelung gebe.

Und was denkt der Fußballkreis? Wie Jugendausschussvorsitzender Stephan Meyer verrät, sei das Thema auf Staffeltagen bereits angesprochen worden. „Da gibt es geteilte Meinungen“, berichtet der Rehdener. Er persönlich finde die Spielformen ohne Torwart, aber dafür mit viel Rotation gut. „Man sagt ja, dass ein Spieler mit jedem 1000. Ballkontakt besser wird. Da kommen wir auf kleineren Feldern und mit wenigen Spielern schneller hin.“ Im Prinzip hole man sich den Bolzplatz von früher zurück und damit ein Stück Straßenfußball. Es gibt für Meyer jedoch einen entscheidenden Punkt: „Wir müssen die Vereine abholen. Ohne sie geht es nicht. Es darf nicht zu schwierig werden. Wir müssen den Fußball weiterhin einfach halten.“ Wobei Funino nicht allzu schwierig ist, wenn man es erst einmal gesehen hat. Das weiß Kevin Krowiorsch, Jugendleiter des SC Twistringen, nur zu gut. Er hat mit seiner U6-Mannschaft in Ippener an einem Funino-Turnier teilgenommen. „Wir sind da ganz unbefangen hingefahren und wussten gar nicht, was uns erwartet.“ Doch am Ende seien alle begeistert gewesen. „Wir mussten das Spiel erst kennenlernen, aber danach hat es riesigen Spaß gemacht. Es geht schnell, es gibt kaum Pausen – die Kinder fanden es toll. Und Tore sind auch genügend gefallen. Mehr als bei den Hallenturnieren im Winter.“ Der SCT-Jugendleiter hat bereits die speziellen Tore angeschafft und arbeitet mit dem Fußballkreis an einem Funino-Einladungsturnier, das vermutlich zu Beginn der neuen Saison stattfinden soll. Damit will er die Begeisterung wecken. Generell wolle man keinem Verein etwas aufzwingen. Das kann auch der DFB nicht: Der Kinderfußball ist Sache der Landesverbände und Vereine.

Nachwuchskeeper Bente freut sich derweil über einen bislang tollen Auftritt seines Teams. „Wir haben die ersten beiden Spiele gewonnen“, erzählt er stolz. Und was für ihn als Torwart noch wichtiger ist: „Beide Male haben wir kein Gegentor kassiert.“ Die Null wird er, wenn die Reform umgesetzt wird, bald als Feldspieler verteidigen.

Weitere Informationen

Das verbirgt sich hinter Funino

Landkreis Diepholz. Der Name stammt vom englischen Wort „Fun“ (deutsch: Spaß) und dem spanischen Wort „niño“ (Kind). Drei Spieler auf jeder Seite, dazu einer, höchstens zwei Rotationsspieler, vier Tore und eine sechs Meter breite Torschusszone braucht es für Funino. Das Spielfeld ist in der Ursprungsform 32 Meter lang und 25 Meter breit.

Nach jedem Tor müssen beide Mannschaften einen Spieler wechseln. Sobald ein Team mit drei Treffern Unterschied führt, darf die zurückliegende Mannschaft einen vierten Spieler einwechseln, bis die Differenz von mindestens drei Toren wieder aufgeholt ist. Es wird ohne Torwart und Schiedsrichter, ohne Abseits und auch ohne Einwurf – stattdessen dribbeln die Spieler den Ball zurück ins Feld – gespielt. Die Kinder sollen die Entscheidungen selbst treffen.

Gespielt wird in Turnierform auf acht Feldern. Die Trainer verteilen die Teams zu Beginn je nach Stärke auf diese Felder. Wer gewinnt, steigt ein Feld auf, der Verlierer muss runter. Ein Beispiel: Gewinnt ein Team auf Platz vier, spielt es danach auf Feld drei, der Verlierer muss auf Feld fünf ran.

Der Sieger auf Feld eins bleibt auf seiner Position, ebenso der Verlierer auf Feld acht. Bei Unentschieden entscheidet ein Schnick-Schnack-Schnuck. Gespielt werden sieben Runden à sieben Minuten. Ein Turnier ist also schneller vorbei als ein normaler Spieltag bei den G- und F-Junioren.