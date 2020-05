Für den Punktspielbetrieb sind die Sportplätze geschlossen. Wie es mit der unterbrochenen Saison in Niedersachsen weitergeht, wird spätestens am 27. Juni feststehen. (Björn Hake)

Seit rund einer Woche dürfen die Fußballer Niedersachsens wieder auf den Platz. Was mit der seit Mitte März unterbrochenen Saison passieren wird, wissen sie dagegen noch nicht. Und das wird auch noch ein bisschen dauern. Das ist das Ergebnis der jüngsten Konferenz des Verbandsvorstandes des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) um das Präsidium und die 33 Kreisvorstände: Spätestens am 27. Juni nämlich soll der außerordentliche Verbandstag stattfinden, auf dem beschlossen werden soll, wie es weitergeht. Abgestimmt wird dann über vier Varianten.

In diesen Varianten hält der Verband unter anderem an der von ihm bislang favorisierten Saisonfortsetzung fest. Die drei anderen Szenarien sehen den Saisonabbruch vor. Zwei davon sehen die Errechnung der Tabellen durch die Quotientenregelung vor – entweder mit oder ohne Absteiger. Die andere Option ist die Annullierung der Spielzeit, also so, als hätte es die Saison gar nicht gegeben.

Damit liegen die Lösungsvorschläge auf dem Tisch. Wie es weitergehen wird, kann nur der außerordentliche Verbandstag beschließen. „Aufgrund der Dringlichkeit haben wir uns dafür entschieden, die in der Satzung vorgesehene Antrags- und Ladungsfrist von zehn Wochen zu verkürzen. Der 27. Juni ist das Datum, bis zu dem wir den Verbandstag spätestens durchgeführt haben wollen“, erklärte Günter Distelrath, Präsident des NFV. Das sind noch rund sechseinhalb Wochen des Ausharrens für die Fußballer im Land Niedersachsen.

Darüber hinaus verständigte sich der Verbandsvorstand darauf, die Varianten seinen Vereinen noch einmal vorzustellen. Hierfür werden an diesem Sonnabend, 16. Mai, je ein gemeinsames Webinar für die Bezirke Hannover/Braunschweig und Weser-Ems/Lüneburg abgehalten. Bei insgesamt rund 2600 Vereinen dürfte der Andrang groß sein. Im Chat können die Klubvertreter Fragen stellen, die von Moderatoren beantwortet werden.

Über die Ergebnisse der Webinare wird der Verbandsvorstand noch einmal am 20. Mai sprechen. Dann, so sieht es der aktualisierte Fahrplan vor, sollen die vier Varianten inhaltlich final ausgestaltet werden. Zwei Tage später, am 22. Mai, soll der außerordentliche Verbandstag einberufen werden. Interessant wird auch der 25. Mai: Die Beschlüsse auf dem außerordentlichen DFB-Bundestag werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch den NFV betreffen.

Henze setzt auf Demokratie und Geduld

Für den Diepholzer Kreisvorsitzenden Andreas Henze ist es folgerichtig, dass vier Varianten zur Abstimmung stehen. „Das ist das Resultat aus der Meinungsumfrage, die wir gemacht haben“, betont der Bassumer. Viele hätten sich für den Abbruch ausgesprochen, aber es habe eben auch viele verschiedene Meinungen darüber gegeben, wie dieser aussehen solle. „Dadurch sind dann die Szenarien entstanden.“ Er empfinde es als selbstverständlich, dass auch der Vorschlag der Fortsetzung zu den Wahlmöglichkeiten gehöre, obwohl dieser im NFV-Gebiet nur auf wenig Gegenliebe stieß. „Beim Verbandstag sollen auch diejenigen, die dafür sind, die Chance bekommen, dafür stimmen zu können.“ Das verstehe er unter Demokratie. „Unser Ziel ist es, alle Vereine ins Boot zu holen.“ Unter anderem im Kreis Diepholz war bekanntlich eine Mehrheit dafür, die Saison ab Herbst fortzusetzen. Die acht Vertreter des Fußballkreises beim Verbandstag sollen das Ergebnis der Meinungsumfrage in der Region widerspiegeln, kündigt der Kreisvorsitzende an.

Der Bassumer kann verstehen, dass den Fußballern das Warten bis Ende Juni – denn viel früher kann der Verbandstag nicht stattfinden – sehr lang erscheint. Sie sehen keinen Fortschritt. Dem widerspricht Henze: „Der Fortschritt liegt darin, dass wir einen außerordentlichen Verbandstag terminieren und danach ein eindeutiges Votum haben werden, das rechtssicher ist.“ Man sei, fügt er ehrlich an, aber auch froh, wenn es bis dahin neue, klarere Erkenntnisse gebe, vielleicht durch den DFB-Bundestag oder aber von politischer Seite. In Nordrhein-Westfalen könnte, so berichteten am Dienstag mehrere Medien, bereits Ende des Monats wieder Kontaktsport, also auch Fußball, stattfinden. Sollte Niedersachsen nachziehen, könnte das den Verbandstag beeinflussen. Im Verbandsvorstand habe man durchaus vernommen, dass der Abbruch der Saison bevorstehe, verdeutlicht Henze und unterstreicht: „Dagegen sperren wir uns nicht, wenn die Vereine dafür sind.“ Bis zum Verbandstag plädiere er für Geduld.

Zur Sache

Die vier Varianten des NFV

1. Abbruch mit Auf-und Abstieg

nach Quotienten-Regelung

- Absetzung aller ausstehenden Pflichtspiele (Punkt-, Pokal-und Relegationsspiele)

- Auf-und Absteiger nach Ausschreibung/Spielordnung

- Ermittlung von Auf-und Abstieg durch Anwendung einer Quotienten-Regelung anhand des Tabellenstandes vom 12. März (Datum der coronabedingten Aussetzung des Spielbetriebes)

- Bei Gleichheit des Punkt-Quotienten zählen in folgender Reihenfolge folgende Kriterien: Quotient Tordifferenz geteilt durch Spiele, mehr erzielte Treffer, direkter Vergleich, Fairnesstabelle, Losverfahren

2. Abbruch mit Auf-, aber ohne Abstieg nach Quotientenregelung

- Absetzung aller ausstehenden Pflichtspiele (Punkt-, Pokal-und Relegationsspiele)

- Aufsteiger nach einer Ausschreibung/Spielordnung

- Ermittlung der Aufsteiger durch Anwendung der Quotienten-Regelung anhand des Tabellenstandes vom 12. März

- Keine Absteiger

- Bei Gleichheit des Punkt-Quotienten zählen in folgender Reihenfolge folgende Kriterien: Quotient Tordifferenz geteilt durch Spiele, mehr erzielte Treffer, direkter Vergleich, Fairnesstabelle, Losverfahren

3. Abbruch durch Annullierung

- Die Saison 19/20 wird mit allen Spielen, Ergebnissen, Tabellen annulliert

- Die Saison 20/21 beginnt zum 1. Juli; der tatsächliche Beginn richtet sich nach der staatlichen Freigabe

- Mannschaften bleiben in der Liga, in der sie auch 19/20 gespielt haben

4. Fortsetzung der Saison

- Spielfortführung frühestens nach staatlicher Freigabe

- Aktuelle Staffeln werden weitergeführt

- Mannschaften und die Altersklassen in der Jugend bleiben bestehen

- Wechselperiode wird auf tatsächliches Saisonende 19/20 verschoben

- Aussetzung der sechsmonatigen Wartefristregelung

- Flexibles Saisonende bis voraussichtlich maximal 30. Juni 2021