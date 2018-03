Der Bassumer SC Shooting Birds um den topgesetzten Janek Kreutzträger spielt heute in Oldenburg um die Meisterschaft in der Oberliga. (INGO MOELLERS)

Bassum/Oldenburg. Spannender könnte es nicht sein vor dem letzten Wettkampf-Wochenende der Squash-Oberliga: Vier Mannschaften dürfen sich Hoffnungen auf die Meisterschaft und die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga machen. Zu diesem Quartett zählt auch die erste Mannschaft des Bassumer SC Shooting Birds. Sie bestreitet am heutigen Sonnabend ab 12 Uhr in Oldenburg seine beiden letzten Saisonspiele gegen die Boast Busters Jeverland und gegen den RC Rüstersiel.

„Der letzte Spieltag und eine so ausgeglichene Saison – das ist schon speziell“, sagt Bassums Kapitän und Mannschaftssprecher Andreas Tiemann, der wie seine Mitspieler dem Höhepunkt der Saison entgegenfiebert. Einen Favoriten macht er nicht aus: „Wir schätzen die Chancen für alle Mannschaften gleich ein.“ Die Bassumer gehen als Zweiter in den Abschlussspieltag. Sie weisen 20 Zähler auf, genauso viele haben Spitzenreiter Boast Busters Jeverland und der Tabellendritte SC Oldenburg. Nur das Spielverhältnis macht zwischen diesen Teams den Unterschied aus. Ebenfalls mit in der Titelverlosung ist der SC Achim-Baden, der als Vierter 19 Punkte aufweist und erst am Sonntag spielt. Das Top-Trio ist geschlossen in Oldenburg im Einsatz. Zwischen Bassum und Jeverland sowie Oldenburg und Jeverland steigen noch zwei direkte Duelle der Titelkandidaten. „Die Konstellation ist für den Sport sehr gut“, sagt Mathias Urban, Präsident des Squash-Verbandes Niedersachsen. Seine Prognose sieht Achim-Baden vorn: „Ich gehe davon aus, dass sich die ersten Drei die Punkte gegenseitig wegnehmen und Achim-Baden der lachende Vierte wird.“ Selbst wenn Urban recht behalten sollte, geht es für Bassum, Oldenburg und Jeverland noch um die Teilnahme an der Aufstiegsrunde, für die sich auch der Tabellenzweite der Oberliga sportlich qualifiziert.

Die Bassumer wollen sich mit dem, was nach dem Ende der regulären Saison sein könnte, nicht beschäftigen. „Wir wollen einen Schritt nach dem anderen machen und erst einmal den Spieltag erfolgreich gestalten. Mit allem anderen können wir uns danach befassen“, gibt Tiemann die Marschrichtung vor. Die sportlichen Aufgaben allein sind schon groß genug: Spitzenreiter Jeverland stehe nicht umsonst ganz oben, so Tiemann, und auch Schlusslicht Rüstersiel dürfe man nicht unterschätzen. „Im Vorbeigehen schlägt man in der Oberliga keine Mannschaft“, weiß der Bassumer. Deshalb hält er sich mit Kampfansagen vor dem Saisonfinale für den Rechenschieber zurück: „Wir hoffen auf gute Ergebnisse.“ Wenn am Ende der Titel dabei herausspringt, wird sich mit Sicherheit kein Shooting Bird beschweren.