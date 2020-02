Vom Derby-Fluch wollte Christoph Schweitzer nichts hören. „Natürlich tut es weh, dass wir schon wieder gegen sie verloren haben“, meinte der Trainer der HSG Phoenix nach dem 30:32 (14:18) im Landesklassenduell gegen die HSG Bruchhausen-Vilsen. In erster Linie sei aber kein Fluch dafür verantwortlich gewesen. Da müsse man sich an die eigene Nase fassen. „32 Gegentore sind zu viele“, machte Schweitzer nach dem Landesklassen-Duell vor allem die Defensivarbeit – besonders im ersten Durchgang – für die Niederlage verantwortlich. Auf der anderen Seite war es eigentlich wie immer: Vilsen jubelte nach dem Derby. „Das ist auch nicht unverdient“, stand für Gästetrainer Gerd Anton fest.

Diese Einschätzung war alles andere als weit hergeholt. Vilsen lag nicht ein einziges Mal hinten, spielte das Derby bis auf wenige Phasen immer aus der Position des Führenden heraus. Das zeigt ein Dilemma der Gastgeber: Während die Gäste sofort drin waren in der Partie, durch Jorn Bolte mit dem ersten Angriff in Führung gingen und durch Marc-Sebastian Klitzke zudem mit einem Block eine starke erste Defensivaktion hatten, brauchten sie eine ganze Zeit lang, um einen Fuß in die Derby-Tür zu bekommen. „Wir haben es vor allem defensiv nicht gut gemacht. 30 Tore sind ein guter Wert, aber damit muss man eigentlich ein Spiel gewinnen. Wenn du 33 Tore machen musst, dann kann man da schwer gegen anwerfen“, haderte Schweitzer. Er hatte vor allem Probleme in der Abstimmung ausgemacht. „Wir haben die Gegentore zu leicht bekommen.“

Phoenix’ früher Frust

Vilsen dagegen nutzte die Lücken eiskalt. „Der gute Start hat uns geholfen. Wir hätten ja zur Pause noch höher führen können. Wir haben noch vier, fünf Hundertprozentige ausgelassen“, meinte Anton. Mit dem ersten Durchgang zeigte er sich insgesamt zufrieden. Der Vier-Tore-Vorsprung zur Pause entsprach den Kräfteverhältnissen in der Syker Olympiahalle. Vilsen war obenauf, Phoenix wirkte nach einer Viertelstunde und einem 6:12-Rückstand früh frustriert. Auch offensiv lief zunächst wenig zusammen. Das Fehlen von Niklas Rätzke und Alexander Hähnsen machte sich doch deutlicher bemerkbar, als es die Gastgeber wohl erhofft hatten. Aus den direkten Duellen ging allzu oft die Vilser Defensive als Sieger hervor. Und selbst, als die Gastgeber herankamen wie beim 13:15 (27.), fingen sie sich prompt wieder zwei Nackenschläge durch Klitzke und Hagen Sperling. „Wir hatten gute Antworten“, freute sich Anton.

Die Gastgeber, die sich phasenweise nur dank Willi Dücks unbrechbaren Willens im Spiel hielten, mussten etwas ändern – und taten das nach dem Seitenwechsel. Sie stellten die Defensive um, agierten nun mit Krystian Stachnik auf vorgezogener Position. „Krystian hat es überragend gemacht“, sah Schweitzer in dem A-Jugendlichen eine echte Bereicherung für das Spiel. Er war ein steter Störenfried des Vilser Spiels und brachte Unruhe in die Aktionen der Gäste. Die Anton-Sieben erlaubte sich nun den einen oder anderen leichtsinnigen Ballverlust. Phoenix dagegen feierte die kleinen Siege, die zuvor die Handballer aus dem Luftkurort gefeiert hatten, und arbeitete sich Tor um Tor heran.

Das gefiel Gerd Anton natürlich nicht. „Wir waren zu ungeduldig und haben das Spielfeld klein gemacht. Dadurch haben wir Phoenix wieder ins Spiel geholt“, monierte er. Die Gastgeber kamen jetzt auch emotional an im Derby. „Und dann hatten wir auch die Momente, in denen das Spiel komplett kippen kann“, sagte Schweitzer mit Blick auf das 19:20 (39.) oder gar das 27:27 (54.). Phoenix war dran, doch Vilsen in den entscheidenden Momenten noch einen Tick cleverer, vielleicht auch nur glücklicher. Auf Nordmeiers Ausgleich – es war der erste seit dem 5:5 in der neunten Minute – antworteten die Gäste mit einem 3:0-Lauf. Sebastian Slembeck, Alexander Schmidt und Jorn Bolte, bei dessen Tor sich die Gastgeber überrumpeln ließen, sorgten für die Vorentscheidung, weil Timo Schmidt und Torben Müller nur Holz trafen. Nicht nur deshalb hatte Schweitzer das Gefühl, „dass für uns mehr drin war“. Eine solide Leistung reichte nicht gegen Vilsen. Wieder einmal, mussten die Gastgeber festhalten, während sie den Gästen beim Feiern zusahen.