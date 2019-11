Bruchhausen-Vilsen. Irgendetwas mussten sie ändern, dessen war sich Gerd Anton bewusst. Denn trotz einer Ausbeute von 8:4 Punkten war der Coach des Handball-Landesklassisten HSG Bruchhausen-Vilsen nicht restlos zufrieden gewesen mit den Auftritten seines Teams. Also warf er im Heimspiel gegen den ATSV Habenhausen III die junge Garde ins kalte Wasser. Und die lieferte: Beim 37:28 (17:12)-Heimerfolg liefen die Talente ebenso heiß wie die gestandenen Akteure. Mit dem höchsten Saisonsieg hält die HSG den zweiten Tabellenplatz.

Von Anfang an habe er gemerkt, dass seine Mannschaft das Spiel gar nicht verlieren könne. „Wir waren richtig gut drin. Wir hatten kleinere Phasen, in denen wir etwas geschludert haben, aber wenn man klar führt, kann das passieren. Generell bin ich sehr zufrieden“, freute sich Anton nach für ihn ruhigen 60 Minuten. „Das kenne ich ja so auch nicht“, lachte er nach einer Partie ohne Nervenkitzel. Bange Gedanken konnte Anton schon früh beiseite schieben: Nach dreieinhalb Minuten und Treffern führte sein Team bereits mit 4:0. Alsbald setzte sich die HSG auf acht Tore ab: Alexander Schmidt markierte das 14:6 (21.). „Wir hatten ein gutes Tempo im Spiel“, registrierte Anton zufrieden. Darüber hinaus zeigte Robin Schütte im Tor eine starke und konstante erste Hälfte. Mit Mattis Strohmeyer, der ebenfalls von Beginn auflief, verdiente sich auch ein zweiter Youngster richtig gute Noten. Es stimmte insgesamt sehr gut im Team der Gastgeber, die von der Bank nun gestandene Kräfte in die Partie brachten. „Wir haben die Qualität hochgehalten“, gab es laut Anton nie einen Bruch im Spiel der Vilser.

Eine Vorentscheidung führte die HSG bereits bis zur Pause herbei, mit einer 17:12-Führung gingen die Gastgeber in die Kabine. Zwischenzeitlich zogen sie in der Folge sogar auf zwölf Treffer davon. Als Leo Heckmann zum 29:17 traf, war die Begegnung eine knappe Viertelstunde vor der Schlusssirene endgültig entschieden. Als erster Verfolger von Spitzenreiter TSV Altenwalde starten die Vilser am kommenden Wochenende ins Topspiel gegen den Tabellendritten SG Findorff.

Weitere Informationen

HSG Bruchhausen-V. - ATSV Habenhausen III 37:28 (17:12)

HSG Bruchhausen-Vilsen: Brinkmann, Schütte – M. Bolte (2), Slembeck, Strohmeyer (2), J. Bolte (9/6), Sperling (5), Twietmeyer (5), Schmidt (5), Matheja (1), Heere, Asendorf (3), Wohlers (2), Heckmann (3)

Siebenmeter: HSG Bruchhausen-Vilsen 7/6, ATSV Habenhausen III 3/3

Zeitstrafen: HSG Bruchhausen-Vilsen 1, ATSV Habenhausen III 1 THR