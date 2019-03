Zweiter Sieg in Folge für die HSG Bruchhausen-Vilsen in der Handball-Landesklasse – und was für einer: Beim Tabellenzweiten SG Achim/Baden III steigerte sich die Mannschaft von Trainer Gerd Anton nach einer schläfrigen Anfangsphase enorm und setzte sich letztlich mit 38:32 (18:15) durch. „Mit einem Sieg gerechnet habe ich ganz bestimmt nicht, aber wir haben ihn uns am Ende verdient, weil wir uns alle gesteigert haben“, zeigte sich Anton sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannen.

Als schwerfällig bezeichnete Anton die Anfangsphase seines Teams. Dennoch ließen sich die Vilser nie abhängen, lagen höchstens mit zwei Treffern zurück. „Aber wir haben es dann geschafft, uns aus der Lethargie zu befreien“, spürte der Coach, wie Mitte des ersten Durchgangs ein Ruck durch sein Team ging, das sich völlig bis zur Pause eine 18:15-Führung erspielte.

„Wir waren richtig gut im Spiel“, registrierte Anton zufrieden, dass es seine Sieben den Gastgebern richtig schwer machte. Achim/Baden kam im zweiten Durchgang nicht mehr an die Gäste heran. Das lag vor allem an der konzentrierten Leistung der HSG in allen Mannschaftsteilen. Auch im Abschluss steigerte sie sich im Vergleich zur vergangenen Woche. Mit Constantin Pasenau (elf Treffer) und Hagen Sperling (zehn) trafen zwei Spieler sogar zweistellig. „Constantin befindet sich in einem Formhoch. Er spielt wirklich klasse in der Zeit. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen. Und auch Hagen hat eine super Leistung gebracht, wenn man bedenkt, dass er die ganze Woche im Außendienst ist und nicht trainiert“, lobte Anton sein brandgefährliches Duo.

Weitere Informationen

Landesklasse KRAGE Männer

SG Achim/Baden III - HSG Bruchhausen-Vilsen 32:38 (15:18)

HSG Bruchhausen-Vilsen: Babic, Brinkmann – Bendix (2), Pasenau (11/6), Slembeck, Strohmeyer (1), J. Bolte (4), Sperling (10), Twietmeyer (1), Schmidt (7), Heere (1), Asendorf, Schröder

Siebenmeter: SG Achim/Baden 8/4, HSG Bruchhausen-Vilsen 7/6

Zeitstrafen: SG Achim/Baden 3, HSG Bruchhausen-Vilsen 2 THR